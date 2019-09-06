Футбол
Вести.RuРамзан Кадыров позвал Кокорина и Мамаева в «Ахмат»
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пригласил нападающего Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева в грозненский "Ахмат". Оба футболиста выйдут на свободу 17 сентября.
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Рамзан Кадыров о Кокорине и Мамаеве: «Нужно помочь им вернуться к нормальной жизни»
Чеченская Республика Сегодня06:11
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Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой.
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Бразильский министр оскорбил жену Макрона
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Известия 12:46
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Российские подлодки вышли из строя в Сирии
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Ушел из жизни известный певец и музыкант Юрий Петерсон. Он умер после продолжительной болезни в возрасте 71 год, сообщает ТАСС.
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Александр Масляков-младший стал основным владельцем КВН
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Музыка
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Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
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Ураган «Дориан» достиг побережья Северной Каролины в США
Ураган "Дориан" достиг американского побережья в районе Северной Каролины.
Газета.Ru 13:06
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Два палестинца погибли в стычках с израильскими военными в Газе
"Сегодня к 18.30 в секторе Газа два палестинца погибли и 23 получили ранения в столкновениях с израильской армией на восточных границах анклава, в том числе 15 человек ранены боевыми пулями", - заявил аль-Кидра.
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Sputnik Литва 08:15
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Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительную помощь пострадавшим от паводка в Приамурье, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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СКА потерпел первое поражение в сезоне, проиграв «Автомобилисту»
Игра закончилась со счётом 5:2 в пользу уральцев. СКА потерпел первое поражение, «Автомоболист» одержал третью победу подряд.
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Экономика
Путин поддержал идею ипотеки для Дальнего Востока под 2% годовых
Российский президент Владимир Путин заявил, что поддерживает идею льготной ипотеки для молодых семей Дальнего Востока.
Росбалт вчера в 04:22
Происшествия
В Красноярском крае нашли пропавшего в тайге четырехлетнего мальчика
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Пять школьниц в станице Староминской Краснодарского края отравились обезболивающими таблетками, сообщили РБК в пресс-службе регионального отдела МВД.
РБК 12:55
Фигурное катание
В ФФККР не подтвердили информацию об отказе Загитовой участвовать в контрольных прокатах
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Минфин разработал законопроект о новой системе пенсионных накоплений
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Отмечается, что она будет снижена на 0,25 процентного пункта и составит семь процентов годовых. Предыдущее снижение ставке произошло в июне.
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Молодежная сборная России победила Сербию в отборе Евро-2021
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