Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пригласил нападающего Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева в грозненский "Ахмат". Оба футболиста выйдут на свободу 17 сентября.

Рамзан Кадыров позвал Кокорина и Мамаева в «Ахмат»

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