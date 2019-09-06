Футбол

RT на русскомRT на русскомКадыров прокомментировал освобождение Кокорина и Мамаева по УДО

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на решение суда удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
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