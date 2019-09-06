Футбол
RT на русскомКадыров прокомментировал освобождение Кокорина и Мамаева по УДО
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на решение суда удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
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Рамзан Кадыров о Кокорине и Мамаеве: «Нужно помочь им вернуться к нормальной жизни»
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Автоматически обработаны 6982 источника, обновлено в 09:25, Вашингтон
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Сборная России проиграла Польше на ЧМ по баскетболу
Сборная России по баскетболу потерпела поражение от Польши в матче второго группового этапа на чемпионате мира 2019 года в Китае.
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Авторы добавляют, что если где-нибудь подобная жизнь действительно существует, то вспышка УФ-излучения далекой звезды может отозваться вспышкой видимого излучения на планете.
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В Нижнем Тагиле 9-летний ребенок за рулем Lada Priora устроил ДТП на улице Окунева.
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Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук пропустит три недели из-за травмы, полученной в матче 8-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2), сообщается на официальном сайте красно-зеленых.
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Минэкономразвития ответило на критику Мутко в адрес Орешкина
Минэкономразвития ответило на слова вице-премьера Виталия Мутко, который раскритиковал ведомство и его главу Максима Орешкина за работу с пострадавшими во время паводка в Иркутской области предпринимателями.
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Марка Chevrolet объявила старт продаж вседорожника Trailblazer нового поколения.
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Банк России третий раз за год снизил ключевую ставку
Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку с 7,25 до 7%. Решение было ожидаемым и практически полностью заранее учтено рынком.
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Экс-глава Starbucks отказался участвовать в президентских выборах США
Американский миллиардер и бывший генеральный директор сети кофеен Starbucks Говард Шульц заявил, что отказался от идеи принимать участие в президентских выборах в США в 2020 году, так как не увидел необходимой поддержки со стороны независимых избирателей.
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