Происшествия
Кавказский узелРаненный в перестрелке чеченских фермеров выписан из больницы
Один из уроженцев Чечни, раненных в перестрелке на хуторе Чернозубов в Ростовской области, отпущен на амбулаторное лечение, второй остается в стационаре. Как писал "Кавказский узел", 22 октября земельный спор двух семей чеченских фермеров привел к перестрелке на хуторе Чернозубов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 07:41, Ашберн
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 6,5%
Центральный банки России снизил ключевую ставку до 6,5% годовых. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:02
Армия и оружие
В Сирию прибыли 300 российских военных полицейских
Lenta.ru вчера в 23:40
Политика
Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма
Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
РБК вчера в 12:23
Политика
Джонсон призвал назначить досрочные выборы на 12 декабря
Британский премьер Борис Джонсон заявил, что попросил парламентариев одобрить дату проведения всеобщих выборов в стране.
Газета.Ru вчера в 15:04
Общество
ФСБ сможет отключать на полгода телефонную связь с целыми странами
Совет безопасности России поручил ФСБ и Минкомсвязи до конца 2019 года проработать вопрос об отключении сроком до полугода связи со странами, из которых исходят телефонные звонки о ложной террористической угрозе.
Readovka.ru 04:00
Экономика
Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн
РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.
РБК 05:13
Армия и оружие
Шойгу рассказал о возможных последствиях выхода США из ДРСМД
Следствием выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может стать гонка вооружений в странах Европы и США.
Известия 05:55
Авто
Когда менять приводной ремень на автомобиле?
Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Car.ru 05:27
Политика
На трехсторонке по газу 28 октября обсудят срок контракта и объемы поставок
Очередной раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне с Россией и Украиной о долгосрочном транзите газа через Украину после 2019 года пройдет 28 октября в Брюсселе.
Московский Комсомолец 07:32
Происшествия
Число погибших при пожаре в Ростове выросло до восьми
Информацию о смерти пострадавшей при пожаре YarNews подтвердили в Следственном комитете России.
ЯрNews 05:45
Армия и оружие
В бундестаге призвали вывести американские войска из Германии
Американские войска в Германии используются для наращивания напряжённости в отношениях с Россией.
RT на русском 01:54
Гаджеты
В России начались продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold
Сегодня, 25 октября, на территории РФ стартуют продажи первого складного смартфона. Речь идет о модели Samsung Galaxy Fold.
Gazeta.SPb 00:19
Культура
Названы самые громкие скандалы, происходившие на «Поле чудес»
В честь 29-летней годовщины со дня выпуска первой серии собраны громкие инциденты и казусы, произошедшие на шоу.
Дни24 06:52
Армия и оружие
Президент ЦАР рассказал о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 05:23
Авто
В Японии открылся автосалон Tokyo Motor Show
Токийский автосалон Tokyo Motor Show, проходящий в этом году в 46-й раз, открылся в среду в выставочном комплексе Big Sight в портовой части города.
ТАСС 23 октября в 03:54
Общество
Шнуров заявил, что успех в России не связан с начитанностью
Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров считает, что успех в России не связан с начитанностью.
News.ru 07:03
Шоу-бизнес
В Сети появились фотографии Заворотнюк с тяжелобольными детьми
В публикации говорится о помощи, которую актриса ранее оказывала тяжелобольным детям.
Discover24 07:04
Футбол
Ибрагимович повторил жест Симеоне
Sportbox.RU 03:58
Общество
Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости
Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Lenta.ru 07:02
Общество
Программу Андрея Малахова о трагедии в Красноярском крае сняли с эфира
Трагедия в Красноярском крае произошла 19 октября — из-за прорыва дамб затопило общежития работников золотодобывающей артели.
Salt Mag вчера в 03:57
Армия и оружие
Кремль заявил о конкретной работе по договоренностям Путина и Эрдогана
22 октября Путин и Эрдоган встретились в Сочи, где провели шестичасовые переговоры, в ходе которых подписали совместный меморандум по Сирии.
РБК 07:19
Политика
Лавров рассказал о самой мирной в Европе границе
RT на русском 06:03
Здоровье
Роман Старовойт оценил новый блок Курской областной больницы
Уже завтра отремонтированный блок урологического отделения примет первых пациентов.
Курская правда вчера в 11:59
Общество
Норвежский лоукостер опроверг сообщения о покупке SSJ-100
Ранее газета РБК сообщила, что "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) заключили меморандум с норвежской авиакомпанией-лоукостером Norwegian Air Shuttle о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту, которой перевозчик добивается несколько лет.
ТАСС 06:24
Происшествия
В результате перестрелки в Харькове один человек погиб и один ранен
В результате перестрелки, которая произошла в Харькове в пятницу, 25 октября, днем, погиб один человек, еще один ранен.
Известия 07:30
Происшествия
В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области
Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
REGNUM 06:06
Общество
Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы
Британские исследователи решили показать, чем опасна сидячая работа, и создали модель женщины, которая 20 лет проработала в офисе.
РИА Новости вчера в 10:20
Шоу-бизнес
Лолита Милявская назвала экс-супруга Дмитрия Иванова «кровососом»
Лолита Милявская в беседе с фанатами в социальных сетях назвала экс-супруга "кровососом".
Актуальные Новости вчера в 22:06
Общество
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК вчера в 17:00