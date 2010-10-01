Происшествия

Кавказский узелКавказский узелРаненный в перестрелке чеченских фермеров выписан из больницы

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Один из уроженцев Чечни, раненных в перестрелке на хуторе Чернозубов в Ростовской области, отпущен на амбулаторное лечение, второй остается в стационаре. Как писал "Кавказский узел", 22 октября земельный спор двух семей чеченских фермеров привел к перестрелке на хуторе Чернозубов.
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Врачи выписали из больницы одного из пострадавших в перестрелке под Ростовом

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Раненный в перестрелке чеченских фермеров выписан из больницы

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