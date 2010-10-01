Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессРангник не будет главным тренером «Баварии»

Отказ Рангника означает, что шансы на то, что «Баварию» возглавит Арсен Венгер, стали выше. Ранее француз подтвердил, что заинтересован в этой работе. Напомним, что экс-главный тренер мюнхенцев Нико Ковач подал в отставку.
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Рангник заинтересован в работе в «МЮ». Он отказал «Баварии»

Sports.ru11:46

Рангник не будет главным тренером «Баварии»

Спорт-Экспресс04:54

Рангник отказался от работы в «Баварии». Венгер — фаворит на должность главного тренера мюнхенцев

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Рангник отказался возглавить «Баварию». Венгер – главный кандидат

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СМИ назвали главного претендента на пост тренера «Баварии»

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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 23:13, Вашингтон
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После подрыва автомобиля под Киевом погиб человек

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МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу России Михаилу Бочарникову.
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Телеканал «Звезда» опубликовал на своем канале в Youtube видео первой посадки тяжелого палубного истребителя Су-27К(Су-33) на авианосец «Адмирал Кузнецов».
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Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук смог повторить достижение форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду времен выступлений за мадридский "Реал".
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Минобороны РФ: версия об угрозах изнасиловать Шамсутдинова — вброс

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Изношенные более, чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома, предложили ремонтировать за счет жильцов.
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Футбол

«Тоттенхэм» разгромил «Црвену Звезду», Сон сделал дубль

«Тоттенхэм» выиграл у «Црвены Звезды» (4:0) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Спорт-Экспресс 16:54
Армия и оружие

Советский комплекс «Метис» уничтожил Т-155 Firtina

Сирийн Курдууд Туркын артиллерийн өөрөө явагч T-155 Fırtına суурийг Зөвлөлтийн танк эсэргүүцэгч "Метис" - ээр цамхагийг нь салтал буудаж.2001 оноос Туркууд Ө. Солонгосын K9 Thunder-г бага зэрэг өөрчлөөд лицензээр үйлдвэрлэх болсон. pic.twitter.com / piED2rk8wy — Batsaikhan B (@ BatsaikhanBSU) November 3, 2019 Т-55 представляет собой самую массовую артустановку в турецких войсках.
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Шоу-бизнес

У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль

В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
Bimru.ru 07:26
Происшествия

МВД разоблачило группу кредитных мошенников

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Общество

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В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
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Общество

Минобрнауки изменит правила распределения бюджетных мест в вузах

Министерство науки и высшего образования разработает новые правила распределения контрольных цифр приема в вузы.
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Происшествия

Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой

Известия 08:43
Общество

Неплатежи за вывоз мусора со стороны компаний достигли в России 70%

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Футбол

Хонда подписал контракт с «Витессом» и снова будет работать со Слуцким

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Политика

В Кремле не удивились желанию россиян решительных перемен в стране

В Кремле не знакомы с результатами опроса Московского центра Карнеги и "Левада-центра", согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, но отмечают, что желание перемен присутствует в обществе всегда.
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Общество

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РБК 09:48
Происшествия

Названа причина срабатывания тревоги об «угоне» самолета в Амстердаме

Пилот объявил тревогу об угоне самолета в международном аэропорту Схипхол в Амстердаме, объясняя стажеру значения тех или иных авиационных кодов.
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Экономика

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Малый и средний бизнес России по итогам третьего квартала 2019 года приблизился к состоянию стагнации — значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, следует из ежеквартального исследования Промсвязьбанка, «Опоры России» и агентства Magram Market Research (есть у РБК).
РБК 22:04
Гаджеты

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Компания Sony объявила о старте продаж в России флагмана Sony Xperia 5. Смартфон, представляющий собой компактную версию Xperia 1, доступен в чёрной и синей цветовых вариациях.
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Политика

Комиссия Госдумы рассмотрит обращение Совфеда про «спрут» Рашкина

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Наука

Бессонная ночь заставила префронтальную кору повысить тревожность

Оказалось, что повышенная тревожность после бессонной ночи сопровождается снижением активности медиальной префронтальной коры и ослаблением связи между ней и отделами мозга, отвечающими за обработку эмоций.
N+1 вчера в 08:58
Общество

WSJ: США и Китай могут отменить часть пошлин

Как говорится в публикации, в рамках этих договоренностей Вашингтон, вероятно, будет готов отказаться от запланированного на декабрь введения новых пошлин на товары из Китая.
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Армия и оружие

В России нашли способ уничтожить сразу все авианосцы США

Нанести непоправимый ущерб сразу всему американскому авианосному флоту мог бы удар по верфи в Ньюпорт-Ньюсе (Вирджиния), которая единственная в США способна строить и ремонтировать атомные авианосцы, пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
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В Забайкалье расстрелявший сослуживцев солдат увиделся с отцом

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Авто

Автомобили Skoda подешевели на 215 тысяч рублей

Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе чешской марки, до конца ноября по-прежнему актуальны выгодные проценты по классическому кредиту (от 3%) и кредиту Simply Clever (от 6,9%) на весь модельный ряд.
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Политика

Роскосмос отложил сдачу эскизного проекта ракеты на замену «Зениту»

Эскизный проект на космический ракетный комплекс "Союз-5", призванный заменить производимый на Украине "Зенит", будет готов в конце 2020 года, на год позже, чем планировалось, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 19:14
Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что находится в шоке от проблем на харьковских заводах, входящих в государственный концерн «Укроборонпром», и поручил правительству разобраться в ситуации.
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