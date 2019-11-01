Когда состоится взаимное признание виз Россией и Белоруссией? В какую сумму может обойтись строительство высокоскоростной магистрали, которая пройдет через Минск и соединит РФ с Европой? Для чего нужны программа «ДНК-идентификация» и создание единой генетической базы граждан двух стран?

с чего всё началось

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота оценил примерную стоимость строительства высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург - Гамбург, которая будет проходить через Минск, в $30-40 млрд. Об этом он сообщил в интервью газете "Известия", опубликованном в пятницу.

Рапота оценил строительство ВСМ из Петербурга в Гамбург через Минск

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