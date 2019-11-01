Экономика
ТАССРапота оценил строительство ВСМ из Петербурга в Гамбург через Минск
Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота оценил примерную стоимость строительства высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург - Гамбург, которая будет проходить через Минск, в $30-40 млрд. Об этом он сообщил в интервью газете "Известия", опубликованном в пятницу.
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с чего всё началось
Когда состоится взаимное признание виз Россией и Белоруссией? В какую сумму может обойтись строительство высокоскоростной магистрали, которая пройдет через Минск и соединит РФ с Европой? Для чего нужны программа «ДНК-идентификация» и создание единой генетической базы граждан двух стран?Известиявчера в 17:01
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Армия и оружие
В Пентагоне подтвердили планы США контролировать нефтяные поля в Сирии
Слово и Дело 03:36
Транспорт
Минтранс разработал ПДД и дорожные знаки для гироскутеров
Министерство транспорта России подготовило проект правил, регулирующих передвижение электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев.
REGNUM вчера в 20:44
Происшествия
Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru вчера в 13:41
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселёвска
RT на русском 01:42
Политика
Депутат Рады расплакалась на заседании
РИА Новости 03:37
Экономика
В России подорожает молочная продукция
Система «Меркурий» предназначена для электронной сертификации молочной продукции, чтобы отслеживать пути их перемещения по территории России в целях создания единой информационной среды для пищевой безопасности.
URA.Ru 01:24
Происшествия
В Подмосковье загорелся склад с древесиной на площади 1,7 тыс. кв. м
По данным подмосковного главка, возгорание локализовали на площади 1,7 тыс. кв. м. В его тушении участвуют 56 пожарных и 15 единиц техники.
РБК 03:48
Происшествия
Мужчина убил шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара
Следственный комитет Ненецкого автономного округа сообщает, что днем 31 октября в городе Нарьян-Маре мужчина убил шестилетнего мальчика.
Народные новости вчера в 09:04
Происшествия
В Санкт-Петербурге горит здание автосервиса
На месте работают 11 единиц техники и 44 спасателя, передаёт РИА Новости.
Говорит Москва 02:25
Наука
Ученые назвали причину аномальных ледниковых периодов
Вероятно причинами ледниковых периодов стало накопление льда в Северном полушарии.
МонаВиста вчера в 09:38
ЖКХ
В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ
В среду правительство утвердило схему повышения тарифов ЖКХ с третьего квартала 2020 года.
РИА Новости вчера в 20:48
Технологии
Собственная спутниковая система телефонной связи появится в России
Вечерняя Москва 03:08
Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия вчера в 20:14
Экономика
«Яргео» стала самой быстрорастущей компанией России по версии РБК
Фото: Global Look Press © PAO NOVATEK Нефтегазовая компания «Яргео» возглавила рейтинг наиболее быстрорастущих предприятий России в 2019 году по версии РБК.
Газета Малый бизнес вчера в 05:40
Культура
«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре
Московский Комсомолец вчера в 05:22
Политика
Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»
США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
РБК вчера в 14:36
Политика
Суд Израиля приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США
Семья осужденной в РФ за наркотики израильтянки Наамы Иссахар подала петицию в Высший суд справедливости Израиля против утвержденной министром юстиции еврейского государства экстрадиции в США содержащегося в израильской тюрьме по американскому запросу с 2015 года россиянина Алексея Буркова.
ТАСС вчера в 19:52
Наука
Обнаружен полезный эффект холестерина
Ученые из шведского Лундского университета провели исследование и выяснили, что для нормальной работы отвечающего за выработку инсулина рецептора необходим холестерин.
Телеканал 360° вчера в 12:57
Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Авто
Hyundai показал «убийцу» Honda Civic Type R
Первый называется Bisimoto VelosterRaptor N и позиционируется как «убийца Honda Civic Type R», второй фантазирует на тему раллийной модификации кроссовера Kona.
Motor 03:33
Культура
На ТНТ показали пародию на Владимира Соловьева
Discover24 вчера в 03:21
Автоспорт
Ферстаппен назвал глупой критику со стороны Хэмилтона
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на критику со стороны гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.
Чемпионат вчера в 15:22
Политика
Трамп пообещал зачитать стенограмму беседы с Зеленским в прямом эфире
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен зачитать в прямом эфире по телевидению стенограмму телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая стала поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.
ТАСС 03:00
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию российской «дочки» Danske Bank
ЦБ РФ с 1 ноября аннулировал лицензию АО "Данске банк" в связи с решением ее единственного акционера - Danske Bank, следует из сообщения регулятора.
РИА Новости 03:39
Футбол
«Зенит» хочет получить за Сердара Азмуна 35 миллионов евро
Сообщается, что сине-бело-голубые хотят получить за трансфер Сердара Азмуна 35 миллионов евро.
Петербургский дневник вчера в 09:45
Политика
Путин рассказал анекдот про бабушку
Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Газета.Ru вчера в 07:25
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова уходит из «Уральских пельменей»
Участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова объявила о своём уходе.
Профиль 30 октября в 02:37
Футбол
Евгений Кабаев: «Было забавно, когда попал в рейтинг самых красивых игроков чемпионата Гондуараса»
Матч ТВ 03:01
Политика
Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей
Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 01:44