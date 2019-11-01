Общество

ТАССТАССРапота оценил строительство ВСМ из Петербурга в Гамбург через Минск

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота оценил примерную стоимость строительства высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург - Гамбург, которая будет проходить через Минск, в $30-40 млрд. Об этом он сообщил в интервью газете "Известия", опубликованном в пятницу.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

«Вопрос строительства ВСМ уже перезрел»

Когда состоится взаимное признание виз Россией и Белоруссией? В какую сумму может обойтись строительство высокоскоростной магистрали, которая пройдет через Минск и соединит РФ с Европой? Для чего нужны программа «ДНК-идентификация» и создание единой генетической базы граждан двух стран?
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Госсекретарь Союзного государства рассказал о проекте ВСМ Петербург–Минск

Известиявчера в 20:11

Рапота оценил строительство ВСМ из Петербурга в Гамбург через Минск

ТАССвчера в 19:45

Рапота назвал стоимость строительства ВСМ из Санкт-Петербурга в Гамбург

РИА Новостивчера в 23:57

Стала известна стоимость строительства ВСМ из Петербурга в Гамбург

78.ru02:23

Эксперты оценили строительство ВСМ Петербург-Гамбург

АБНвчера в 23:38

Рапота оценил стоимость ВСМ Петербург — Гамбург

Невские Новостивчера в 22:34

Госсекретарь Союзного государства рассказал о ВСМ Петербург — Минск

РЕН ТВвчера в 20:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 04:59, Ашберн
Кино

Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом

Стриминговый сервис Netflix выпустил полноценный трейлер сериала «Ведьмак». Премьера сезона намечена на 20 декабря.
Gazeta.SPb вчера в 13:42
Футбол

«Манчестер Сити» интересуется форвардом сборной Румынии Команом

21-летним румыном интересуются «Манчестер Сити», «Вест Хэм» и «Рома».
Sports.ru 04:20
Политика

Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей

Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 01:44
Общество

Небензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово

Дипломат призвал Совет Безопасности ООН решительно осудить нападение на Краснощекова и оценил итоги расследования инцидента.
Известия вчера в 17:32
Политика

Депутат Рады расплакалась на заседании

РИА Новости 03:37
Происшествия

Установлена личность одного из напавших на экс-мэра Киселевска

Известия 02:45
Кино

Фильм «Терминатор: Темные судьбы» никого не оставил равнодушным

Третья часть оригинальной истории Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы" вышла на большие экраны, и зрители смогли оценить столь долгожданное продолжение.
Дни.ру 04:28
Политика

Трамп объяснил смену своего места жительства с Нью-Йорка на Флориду

Президент США Дональд Трамп рассказал, что поменял место налоговой регистрации с Нью-Йорка на Флориду из-за плохого отношения к нему политиков штата.
Известия вчера в 23:48
Футбол

Моуринью рассказал, какой ему требуется клуб для возобновления карьеры

Бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил, что для возобновления тренерской карьеры ему требуется серьезный проект.
Sportbox.RU вчера в 23:22
Общество

Су-34 отбуксировали из Бутурлиновки в Воронеж на колесах как машину

Минобороны России буксирует аварийные многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 из Бутурлиновки (Воронежская область) в Воронеж на собственных шасси этих самолетов, не используя для таких целей специальный транспорт, пишет The Aviationist.
Lenta.ru вчера в 08:32
Единоборства

Россиянин Исаев вышел в финал Гран-при PFL

Газета.Ru 00:15
Общество

Прокуратура попросила взять с Серебренникова подписку о невыезде

RT на русском 03:58
Политика

Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса

Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации, заявил украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий.
RT на русском 04:31
Хоккей

Хоккеист «Трактора» Кравцов рассказал об американском юморе

RT на русском 03:50
Происшествия

Директора Физического института РАН задержали в Москве

В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
РБК 30 октября в 11:34
Экономика

ЦБ аннулировал лицензию российской «дочки» датского Danske Bank

Банк РФ аннулировал лицензию АО «Данске банк» по просьбе его единственного акционера - Danske Bank, принявшего решение о добровольной ликвидации российской кредитной организации.
Аргументы и Факты 04:12
Общество

Страдающий от рака телеведущий из США назвал первые симптомы болезни

Американский телеведущий Алекс Требек обращал внимание на разные тревожные симптомы, которые подавал его организм, но ничего с этим не делал.
Телеканал 360° 04:49
Политика

МИД России заявил о нехватке времени для выработки нового договора СНВ

Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Леонтьев заявил, что за время, оставшееся до окончания срока действия российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3), не получится разработать новый документ.
Известия 04:43
Политика

Госдеп обвинил Россию в навязывании С-400 всему миру

Известия вчера в 13:08
Наука

Флуктуации в паттернах движений стариков связали с повышенным риском смерти от всех причин

Оказалось, что флуктуации в паттернах движений повышают риск возникновения старческой слабости и немощи, а также риск смерти от всех причин, говорится в Science Translational Medicine.
N+1 30 октября в 15:16
Общество

Сердюков и Васильева поделили знаменитую 15-комнатную квартиру в Москве

SM News 03:38
Экономика

На Украине подсчитали потери от сокращения транзита российского газа

На Украине оценили прямые потери Киева от сокращения транзита российского газа.
Газета.Ru 04:32
Политика

Трамп пообещал зачитать стенограмму беседы с Зеленским в прямом эфире

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен зачитать в прямом эфире по телевидению стенограмму телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая стала поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.
ТАСС 03:00
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 30 октября в 14:04
Транспорт

Минтранс подготовил правила и дорожные знаки для гироскутеров

Минтранс России подготовил проект правил для передвижения электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев, а также предлагает ввести новые дорожные знаки для них, следует из проекта на соответствующем госпортале.
РИА Новости вчера в 15:39
Происшествия

В Нарьян-Маре люди несут цветы и игрушки к детсаду, где убили ребенка

РИА Новости вчера в 14:51
Политика

Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает Ura.ru.
РБК вчера в 20:19
Общество

Роскачество назвало способы определения свежести мяса и сыра

Взгляд.ру 01:20
Шоу-бизнес

Алла Пугачева разволновалась перед концертом в Минске

Алла Пугачева сильно разволновалась перед своим концертом в Минске. Певица не давала выступлений в столице Белоруссии свыше 10 лет.
OAnews 02:10
Общество

Какие изменения в законодательстве ждут россиян с 1 ноября

С 1 ноября вступит в силу множество нормативных правовых актов, которые затрагивают самые разные сферы жизни россиян.
Новый вариант вчера в 01:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное