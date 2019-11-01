Когда состоится взаимное признание виз Россией и Белоруссией? В какую сумму может обойтись строительство высокоскоростной магистрали, которая пройдет через Минск и соединит РФ с Европой? Для чего нужны программа «ДНК-идентификация» и создание единой генетической базы граждан двух стран?

с чего всё началось

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота оценил примерную стоимость строительства высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург - Гамбург, которая будет проходить через Минск, в $30-40 млрд. Об этом он сообщил в интервью газете "Известия", опубликованном в пятницу.

Рапота оценил строительство ВСМ из Петербурга в Гамбург через Минск

Политика Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.

Общество Су-34 отбуксировали из Бутурлиновки в Воронеж на колесах как машину Минобороны России буксирует аварийные многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 из Бутурлиновки (Воронежская область) в Воронеж на собственных шасси этих самолетов, не используя для таких целей специальный транспорт, пишет The Aviationist.

Экономика ЦБ аннулировал лицензию российской «дочки» датского Danske Bank Банк РФ аннулировал лицензию АО «Данске банк» по просьбе его единственного акционера - Danske Bank, принявшего решение о добровольной ликвидации российской кредитной организации.

Политика МИД России заявил о нехватке времени для выработки нового договора СНВ Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Леонтьев заявил, что за время, оставшееся до окончания срока действия российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3), не получится разработать новый документ.

Политика Трамп пообещал зачитать стенограмму беседы с Зеленским в прямом эфире Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен зачитать в прямом эфире по телевидению стенограмму телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая стала поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.

Общество Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2» Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Транспорт Минтранс подготовил правила и дорожные знаки для гироскутеров Минтранс России подготовил проект правил для передвижения электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев, а также предлагает ввести новые дорожные знаки для них, следует из проекта на соответствующем госпортале.