Общество
ТАССРапота оценил строительство ВСМ из Петербурга в Гамбург через Минск
Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота оценил примерную стоимость строительства высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург - Гамбург, которая будет проходить через Минск, в $30-40 млрд. Об этом он сообщил в интервью газете "Известия", опубликованном в пятницу.
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с чего всё началось
Когда состоится взаимное признание виз Россией и Белоруссией? В какую сумму может обойтись строительство высокоскоростной магистрали, которая пройдет через Минск и соединит РФ с Европой? Для чего нужны программа «ДНК-идентификация» и создание единой генетической базы граждан двух стран?Известиявчера в 17:01
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Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом
Стриминговый сервис Netflix выпустил полноценный трейлер сериала «Ведьмак». Премьера сезона намечена на 20 декабря.
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21-летним румыном интересуются «Манчестер Сити», «Вест Хэм» и «Рома».
Политика
Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей
Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Общество
Небензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово
Дипломат призвал Совет Безопасности ООН решительно осудить нападение на Краснощекова и оценил итоги расследования инцидента.
Политика
Депутат Рады расплакалась на заседании
Кино
Фильм «Терминатор: Темные судьбы» никого не оставил равнодушным
Третья часть оригинальной истории Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы" вышла на большие экраны, и зрители смогли оценить столь долгожданное продолжение.
Политика
Трамп объяснил смену своего места жительства с Нью-Йорка на Флориду
Президент США Дональд Трамп рассказал, что поменял место налоговой регистрации с Нью-Йорка на Флориду из-за плохого отношения к нему политиков штата.
Футбол
Моуринью рассказал, какой ему требуется клуб для возобновления карьеры
Бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил, что для возобновления тренерской карьеры ему требуется серьезный проект.
Общество
Су-34 отбуксировали из Бутурлиновки в Воронеж на колесах как машину
Минобороны России буксирует аварийные многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 из Бутурлиновки (Воронежская область) в Воронеж на собственных шасси этих самолетов, не используя для таких целей специальный транспорт, пишет The Aviationist.
Единоборства
Россиянин Исаев вышел в финал Гран-при PFL
Общество
Прокуратура попросила взять с Серебренникова подписку о невыезде
Политика
Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса
Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации, заявил украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Хоккей
Хоккеист «Трактора» Кравцов рассказал об американском юморе
Происшествия
Директора Физического института РАН задержали в Москве
В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию российской «дочки» датского Danske Bank
Банк РФ аннулировал лицензию АО «Данске банк» по просьбе его единственного акционера - Danske Bank, принявшего решение о добровольной ликвидации российской кредитной организации.
Общество
Страдающий от рака телеведущий из США назвал первые симптомы болезни
Американский телеведущий Алекс Требек обращал внимание на разные тревожные симптомы, которые подавал его организм, но ничего с этим не делал.
Политика
МИД России заявил о нехватке времени для выработки нового договора СНВ
Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Леонтьев заявил, что за время, оставшееся до окончания срока действия российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3), не получится разработать новый документ.
Политика
Госдеп обвинил Россию в навязывании С-400 всему миру
Наука
Флуктуации в паттернах движений стариков связали с повышенным риском смерти от всех причин
Оказалось, что флуктуации в паттернах движений повышают риск возникновения старческой слабости и немощи, а также риск смерти от всех причин, говорится в Science Translational Medicine.
Экономика
На Украине подсчитали потери от сокращения транзита российского газа
На Украине оценили прямые потери Киева от сокращения транзита российского газа.
Политика
Трамп пообещал зачитать стенограмму беседы с Зеленским в прямом эфире
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен зачитать в прямом эфире по телевидению стенограмму телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая стала поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Транспорт
Минтранс подготовил правила и дорожные знаки для гироскутеров
Минтранс России подготовил проект правил для передвижения электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев, а также предлагает ввести новые дорожные знаки для них, следует из проекта на соответствующем госпортале.
Происшествия
В Нарьян-Маре люди несут цветы и игрушки к детсаду, где убили ребенка
Политика
Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает Ura.ru.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева разволновалась перед концертом в Минске
Алла Пугачева сильно разволновалась перед своим концертом в Минске. Певица не давала выступлений в столице Белоруссии свыше 10 лет.
Общество
Какие изменения в законодательстве ждут россиян с 1 ноября
С 1 ноября вступит в силу множество нормативных правовых актов, которые затрагивают самые разные сферы жизни россиян.