Происшествия
REGNUMРасчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы
В центре Читы обнаружено расчлененное тело 19-летней девушки. Об этом сегодня, 6 октября, сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Забайкальскому краю. Расчлененные части женского тела были обнаружены жителем одного из многоквартирных домов в центре Читы на козырьке подъезда дома.
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Армия и оружие
В ДНР заявили о возгорании дома в результате обстрела ВСУ
В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что в селе Коминтерново в результате обстрела со стороны украинских силовиков загорелся дом.
RT на русском вчера в 14:07
Здоровье
Протоиерей Димитрий Смирнов назвал русский народ убийцей из-за абортов
Смирнов предрек, что из-за лояльного отношения к абортам население России вскоре может оказаться в подчинении у "мусульман с юга и азиатов с востока".
Вести.Ru 02:41
Футбол
Соболев вызван в сборную России
Главный тренер сборной России в экстренном порядке вызвал в сборную лучшего бомбардира РПЛ нынешнего сезона Александра Соболева, забившего 10 мячей.
Российская газета 09:34
Политика
В Киеве завершился митинг против «формулы Штайнмайера»
На майдане Незалежности в Киеве завершился митинг активистов, выступающих против согласования Украиной «формулы Штайнмайера».
REGNUM 09:41
Музыка
Умер легендарный барабанщик из группы Cream Джинджер Бейкер
В возрасте 80 лет скончался барабанщик известной британской рок-группы Cream Джинджер Бейкер, сообщает Mirror со ссылкой на его родных.
Радио Sputnik 07:52
Шоу-бизнес
Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского выходит замуж
В семье актрисы Любови Толкалиной ожидается счастливое событие: ее дочь от режиссера Егора Кончаловского – восемнадцатилетняя Мария - объявила о помолвке.
Суть событий вчера в 13:04
Космос
Специалисты предложили использовать микробов для колонизации Марса
Народные новости вчера в 22:38
Политика
МИД России заявил протест США в связи с допросом ФБР депутата Юмашевой
Допрос сотрудниками ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой, которая прибыла в США, — это очередная акция против России, нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений, заявили в российском МИД.
RT на русском 06:26
Происшествия
Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК
Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.
ТАСС 04 октября в 03:25
Армия и оружие
Американский портал рассказал об атаке «русской орды зомби»
Американский портал рассказал об «Атаке мертвецов» русской армии во время боев Первой мировой войны под Осовцом.
ФАН вчера в 22:38
Происшествия
Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье
Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Происшествия
В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек
Двадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 04:31
Политика
Падение Берлинской стены назвали символом «унижения» русских
Берлинская стена стала для русских символом холодной войны и надежды на большую свободу, а ее падение — свидетельством поражения и «унижения».
Lenta.ru 09:47
Происшествия
Подросток убил подругу и ее семью в Австрии
Российская газета 06:09
Космос
«Девятая планета» Солнечной системы может оказаться черной дырой
Дни24 02 октября в 18:00
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Lenta.ru 06:22
Хоккей
ФХР и прославленные ветераны поздравили Бориса Михайлова с 75-летием
Сегодня, 6 октября, 75-й день рождения празднует легендарный нападающий сборной СССР по хоккею Борис Михайлов.
Чемпионат 07:39
Происшествия
В Петербурге блогер упал с высоты, делая селфи
Блогер попал в реанимацию после неудачной попытки сделать селфи на заброшенной котельной в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 09:15
Политика
Путина не интересуют последствия разговора с Трампом для Зеленского
Президент России Владимир Путин заявил, что его не интересует ситуация, в которой оказался украинский лидер Владимир Зеленский после телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом.
РЕН ТВ 08:00
Наука
Высокий уровень загрязнения воздуха провоцирует людей на преступность
Группа исследователей из Университета штата Колорадо обнаружила взаимосвязь между воздействием загрязненного воздуха и агрессивным поведением человека, но точная причинно-следственная связь до сих пор неизвестна.
FoxTime.ru 04 октября в 05:14
Футбол
«Зенит» обыграл «Урал» и снова стал лидером РПЛ
Футбольный санкт-петербургский клуб «Зенит» обыграл екатеринбургскую команду «Урал» в матче двенадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
REGNUM 06:57
Армия и оружие
В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
Известия вчера в 15:35
Общество
Руководство Ozon встретилось с бастующими в Петербурге курьерами
Руководство службы доставки Ozon встретилось в Санкт-Петербурге с курьерами, которые не вышли на работу.
Известия 08:39
Гаджеты
Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi
Компания Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi из-за операционной системы Android.
UfacityNews.ru 04 октября в 16:06
Политика
Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте
Выступление премьер-министра Дании Метте Фредериксен на открытии парламента вызвало приступ хохота в зале. Об этом сообщает Denmarks Radio.
РИА Новости 08:35
Происшествия
Сбербанк нашел виновника утечки данных клиентов среди сотрудников
Сбербанк провел расследование по факту крупной утечки персональных данных клиентов и сообщил, что виновник найден.
Российская газета вчера в 16:47
Культура
Конкурсант из Донецкой области стал победителем шоу «Голос. 60+»
После объявления итогов шоу победитель вновь выступил перед зрителями, а также наставники и участники показали совместный номер.
RT на русском 04 октября в 18:05
Происшествия
В МЧС дали советы по отпугиванию агрессивных собак
RT на русском вчера в 01:17