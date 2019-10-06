Происшествия

REGNUMREGNUMРасчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы

В центре Читы обнаружено расчлененное тело 19-летней девушки. Об этом сегодня, 6 октября, сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Забайкальскому краю. Расчлененные части женского тела были обнаружены жителем одного из многоквартирных домов в центре Читы на козырьке подъезда дома.
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Найденный в центре Читы труп девушки был расчленен – Следком

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Расчлененная в Чите девушка работала в стриптиз-клубе

РЕН ТВ07:29

В Чите выкинули из окна тело убитой девушки

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Расчлененное тело девушки выбросили из окна 12 этажа в Чите

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В центре Читы нашли расчлененное тело 19-летней девушки

РИА Новости07:42

Уголовное дело возбудили после обнаружения расчлененного тела 19-летней девушки в Чите (18+)

Zab.RU04:50

Убитая и расчленённая в Чите девушка работала в стриптиз-клубе – источник

Чита.Ру05:45
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Володин назвал циничной провокацией допрос депутата Госдумы в США

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Эрдоган сообщил о готовности Турции к операции в Сирии

«Может быть, сегодня или завтра мы примем такое решение, будем вести эту операцию как на земле, так и с воздуха», — цитирует Эрдогана РИА Новости.
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«Ростов» обыграл ЦСКА благодаря дублю Байрамяна

Героем встречи в составе «Ростова» стал Хорен Байрамян, который оформил дубль. Еще один мяч за гостей забил Элдор Шомуродов.
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Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедове

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Компания Nokia анонсировала выпуск кнопочного телефона Nokia 2720 Flip — классической раскладушки с новыми функциями, среди которых есть WhatsApp и Facebook.
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Люди уходили с показа «Джокера» из-за странного поведения зрителя

Из-за инцидента во время показа новой работы киностудии DC, треть зрителей покинула кинотеатр возле Таймс-сквер.
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В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки

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В ВКС рассказали о реакции России на возможный ядерный удар

Московский Комсомолец вчера в 05:59
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Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов забросил шайбу от красной линии

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Друг Заворотнюк прокомментировал слухи о смерти актрисы

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Известная фигуристка Ирина Роднина поссорилась со своим бывшим мужем спортсменом Александром Зайцевым прямо во время эфира программы «Сегодня вечером».
Слово и Дело вчера в 05:47
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«Манчестер Сити» на своем поле проиграл «Вулверхэмптону»

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Бывший президент Украины Петр Порошенко вступил в перепалку с националистом Андреем Билецким из-за «формулы Штайнмайера» в эфире программы «Свобода слова» на телеканале «Украина».
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Комментатор Уткин назвал болельщиков волгоградского «Ротора» гопниками

Спортивный комментатор Василий Уткин оставил в своем телеграм-канале обидную запись: он объяснил, почему не интересуется «Ротором».
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Новые регуляторные микробелки нашли в геноме растений

Российские ученые проанализировали геном модельного растения — мха Physcomitrella patens — и нашли участки, которые кодируют функциональные маленькие белки.
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Представители Киева посетят Донбасс на следующей неделе

Согласно заявлению офиса украинского лидера, представители Киева на следующей неделе посетят населенные пункты Золотое и Петровское, где запланировано разведение войск.
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Дочь онкобольной Заворотнюк прервала молчание и вернулась в соцсети

Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк прервала долгое молчание и вернулась в соцсети, написав пост в своем аккаунте в Instagram.
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Садальский раскритиковал Елену Малышеву

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Вече против «формулы Штайнмайера» проходит в более 20 городах Украины

Противники «формулы Штайнмайера» по Донбассу вышли на улицы более 20 украинских городов, сообщают местные СМИ 6 октября.
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Из российских аптек отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак

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Обвинения во вмешательстве России в американские выборы являются предлогом для сдерживания Москвы, заявил президент РФ Владимир Путин в кулуарах Российской энергетической недели.
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На «Евровидении» впервые за 15 лет исполнят песню на русском языке

Песню на русском языке исполнят в 2020 году на международном конкурсе «Евровидение». Это случится впервые за 15 лет.
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Газета.Ru 11:23
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NVIDIA запустила игровой потоковый сервис GeForce Now в России

Россия стала первой страной, в которой NVIDIA запустила свой игровой сервис GeForce Now.
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Греф рассказал, как Сбербанк искал виновника утечки данных

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, как в финансовой организации расследовали инцидент с утечкой данных 200 клиентов.
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Путин побывал в сибирской тайге — Песков

Президент Российской Федерации Владимир Путин, которому 7 октября исполнится 67 лет, побывал в тайге в Сибири.
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Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года

Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.
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