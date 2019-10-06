Происшествия
REGNUMРасчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы
В центре Читы обнаружено расчлененное тело 19-летней девушки. Об этом сегодня, 6 октября, сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Забайкальскому краю. Расчлененные части женского тела были обнаружены жителем одного из многоквартирных домов в центре Читы на козырьке подъезда дома.
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Армия и оружие
Эрдоган сообщил о готовности Турции к операции в Сирии
«Может быть, сегодня или завтра мы примем такое решение, будем вести эту операцию как на земле, так и с воздуха», — цитирует Эрдогана РИА Новости.
Мойка78 вчера в 06:44
Футбол
«Ростов» обыграл ЦСКА благодаря дублю Байрамяна
Героем встречи в составе «Ростова» стал Хорен Байрамян, который оформил дубль. Еще один мяч за гостей забил Элдор Шомуродов.
REGNUM 11:54
Гаджеты
Nokia представила кнопочный телефон-раскладушку с WhatsApp
Компания Nokia анонсировала выпуск кнопочного телефона Nokia 2720 Flip — классической раскладушки с новыми функциями, среди которых есть WhatsApp и Facebook.
РЕН ТВ 03 октября в 10:37
Кино
Люди уходили с показа «Джокера» из-за странного поведения зрителя
Из-за инцидента во время показа новой работы киностудии DC, треть зрителей покинула кинотеатр возле Таймс-сквер.
МИР 24 12:30
Происшествия
В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки
Российская газета вчера в 00:50
Армия и оружие
В ВКС рассказали о реакции России на возможный ядерный удар
Московский Комсомолец вчера в 05:59
Шоу-бизнес
Друг Заворотнюк прокомментировал слухи о смерти актрисы
Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, пожелавший сохранить анонимность, опроверг сообщения о смерти актрисы.
РИА Новости 10:37
Шоу-бизнес
Ирина Роднина поссорилась с бывшим мужем Зайцевым в прямом эфире
Известная фигуристка Ирина Роднина поссорилась со своим бывшим мужем спортсменом Александром Зайцевым прямо во время эфира программы «Сегодня вечером».
Слово и Дело вчера в 05:47
Футбол
«Манчестер Сити» на своем поле проиграл «Вулверхэмптону»
Советский спорт 10:54
Политика
Порошенко вступил в спор с националистом из-за «формулы Штайнмайера»
Бывший президент Украины Петр Порошенко вступил в перепалку с националистом Андреем Билецким из-за «формулы Штайнмайера» в эфире программы «Свобода слова» на телеканале «Украина».
Политическая Экспертиза 02:25
Футбол
Комментатор Уткин назвал болельщиков волгоградского «Ротора» гопниками
Спортивный комментатор Василий Уткин оставил в своем телеграм-канале обидную запись: он объяснил, почему не интересуется «Ротором».
Волгоградская правда 09:33
Наука
Новые регуляторные микробелки нашли в геноме растений
Российские ученые проанализировали геном модельного растения — мха Physcomitrella patens — и нашли участки, которые кодируют функциональные маленькие белки.
Газета.Ru 04 октября в 10:23
Политика
Представители Киева посетят Донбасс на следующей неделе
Согласно заявлению офиса украинского лидера, представители Киева на следующей неделе посетят населенные пункты Золотое и Петровское, где запланировано разведение войск.
Известия вчера в 17:02
Шоу-бизнес
Дочь онкобольной Заворотнюк прервала молчание и вернулась в соцсети
Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк прервала долгое молчание и вернулась в соцсети, написав пост в своем аккаунте в Instagram.
Ugpressa.ru вчера в 09:30
Шоу-бизнес
Садальский раскритиковал Елену Малышеву
Телепрограмма вчера в 18:19
Политика
Вече против «формулы Штайнмайера» проходит в более 20 городах Украины
Противники «формулы Штайнмайера» по Донбассу вышли на улицы более 20 украинских городов, сообщают местные СМИ 6 октября.
Политика Сегодня 07:52
Здоровье
Из российских аптек отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак
Из российских аптек срочно отзывают препарат, который миллионы людей принимают, чтобы облегчить симптомы изжоги и других желудочно-кишечных проблем.
Твой Континент 03 октября в 07:43
Политика
Путин назвал цель обвинений России в сговоре с Трампом
Обвинения во вмешательстве России в американские выборы являются предлогом для сдерживания Москвы, заявил президент РФ Владимир Путин в кулуарах Российской энергетической недели.
REGNUM 11:24
Происшествия
В Москве пенсионеру не продали хлеб за копейки
Газета.Ru 10:39
Музыка
На «Евровидении» впервые за 15 лет исполнят песню на русском языке
Песню на русском языке исполнят в 2020 году на международном конкурсе «Евровидение». Это случится впервые за 15 лет.
ТК Звезда 04 октября в 19:44
Армия и оружие
Журналисты из России попали под обстрел в ДНР
Газета.Ru 11:23
Игры
NVIDIA запустила игровой потоковый сервис GeForce Now в России
Россия стала первой страной, в которой NVIDIA запустила свой игровой сервис GeForce Now.
ITZine.ru 03 октября в 23:28
Происшествия
Греф рассказал, как Сбербанк искал виновника утечки данных
Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, как в финансовой организации расследовали инцидент с утечкой данных 200 клиентов.
РИА Новости вчера в 14:47
Политика
Путин побывал в сибирской тайге — Песков
Президент Российской Федерации Владимир Путин, которому 7 октября исполнится 67 лет, побывал в тайге в Сибири.
REGNUM 12:57
Культура
Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года
Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.
Российская газета 08:43