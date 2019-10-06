Происшествия

REGNUMREGNUMРасчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы

В центре Читы обнаружено расчлененное тело 19-летней девушки. Об этом сегодня, 6 октября, сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Забайкальскому краю. Расчлененные части женского тела были обнаружены жителем одного из многоквартирных домов в центре Читы на козырьке подъезда дома.
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В центре Читы нашли расчлененное тело 19-летней девушки

РИА Новости07:42

Уголовное дело возбудили после обнаружения расчлененного тела 19-летней девушки в Чите (18+)

Zab.RU04:50

В Чите выкинули из окна тело убитой девушки

Life.ru05:45

Расчлененное тело девушки выбросили из окна 12 этажа в Чите

Московский Комсомолец05:21

Найденный в центре Читы труп девушки был расчленен – Следком

Московский Комсомолец Чита05:00

Расчлененная в Чите девушка работала в стриптиз-клубе

РЕН ТВ07:29

Убитая и расчленённая в Чите девушка работала в стриптиз-клубе – источник

Чита.Ру05:45
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Политика

ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка

Сотрудник ФБР в течение часа допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, направлявшуюся на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс».
RT на русском 05:43
Культура

Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года

Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.
Российская газета 08:43
Происшествия

Греф заявил о перевыпуске карт Сбербанка после утечки их данных

Ранее Сбербанк сообщил, что в утечке данных виновен 28-летний сотрудник банка, который работал руководителем сектора в одном из бизнес-подразделений банка.
РБК вчера в 20:35
Шоу-бизнес

18-летняя дочь Любови Толкалиной собралась замуж

Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского объявила о помолвке с 26-летним Никитой Кузьминым, с которым она встречается уже несколько лет.
Летидор 10:30
Футбол

Краснодар — Спартак 2:1

Газета.Ru 13:57
Общество

Москвичам пообещали октябрьское тепло на следующей неделе

Потепление придет в Москву во второй половине предстоящей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 6 октября.
Известия 07:57
Политика

Зеленский захотел вернуться на сцену

Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Политика

Названы «расценки» на участие в митинге против «формулы Штайнмайера»

Участникам акции против реализации «формулы Штайнмайера» в Киеве предлагали 100 гривен (4 доллара) за один час присутствия на митинге.
Lenta.ru 11:20
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедове

РИА Новости 11:53
Здоровье

Какая рыба защитит от диабета и инсульта, рассказали эксперты

Эксперты рассказали, что такая рыба, как минтай, защитит от диабета и инсульта.
ГлавУфа 04 октября в 03:17
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы

19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК 13:12
Кино

Аплодирующий убийствам зритель едва не сорвал показ «Джокера» в США

ФАН 14:17
Футбол

Черчесов вызвал Соболева в сборную России вместо Смолова

«Вместо получившего в сегодняшнем матче с "Арсеналом" травму Федора Смолова в команду вызван форвард ФК "Крылья Советов" (Самара) Александр Соболев», - говорится в сообщении национальной команды.
МК-Спорт 09:41
Авто

Новую Skoda Octavia заметили без камуфляжа

В Интернете были опубликованы первые фото лифтбека, кузов которого почти полностью скрыт накладными панелями, придающими новинке побитый вид.
Тарантас Ньюс 03 октября в 15:57
Армия и оружие

Мира не будет: в Киеве ожидают кровавый путч

Военный обозреватель Денис Попович в своей авторской колонке в киевском интернет-издании «Апостроф» привел интересное сравнение.
Rusvesna.su 00:30
Фигурное катание

Трусова опередила Загитову в произвольной программе на Japan Open

Сайтама (Япония) Japan Open Женщины Произвольная программа 1. Александра Трусова (Россия) 160,53 2. Алина Загитова (Россия) 154,41 3.
Советский спорт вчера в 03:07
Происшествия

Под Нижним Новгородом перевернулся туристический автобус

Что произошло Туристический автобус, ехавший из Саратова в село Большое Болдино, где расположен музей-заповедник Пушкина, опрокинулся у села Паново-Осаново.
ТАСС 04:29
Происшествия

Студенческое общежитие на Украине оказалось на грани обрушения

News.ru 04:42
Здоровье

Дергающийся глаз может сигнализировать об инфекции

Причиной может являться неврологическое заболевание или инфекция вроде ОРВИ, гриппа и конъюнктивита.
Политическая Экспертиза 04:14
Армия и оружие

ВСУ сообщили о гибели военнослужащего в Донбассе

RT на русском 13:11
Шоу-бизнес

Петросян впервые после развода со Степаненко попал в свою квартиру

Известный советский и российский юморист Евгений Петросян впервые смог попасть в свою квартиру после развода со своей уже бывшей супругой Еленой Степаненко.
NewInform вчера в 09:08
Армия и оружие

В Греции рассказали о бессрочном соглашении с США по военным базам

Министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос заявил, что соглашение об оборонном сотрудничестве между Грецией и США носит бессрочный характер.
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Хоккей

«Ак Барс» обыграл «Динамо» в Минске

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Футбол

Урал — Зенит 1:3

Петербургский «Зенит» на выезде добился победы над «Уралом» в матче 12-го тура чемпионата России.
Sportbox.RU 06:22
Гаджеты

Владельцы iPhone 11 жалуются на проблемы с камерой в смартфоне

В Сети все чаще стали появляться сообщения о проблемах с iPhone 11.
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Политика

Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте

РИА Новости 08:35
Шоу-бизнес

Элтон Джон рассказал о своей борьбе с раком

ТАСС вчера в 12:57
Армия и оружие

Пентагон прокомментировал планы Турции начать операцию в Сирии

Министр обороны США Марк Эспер прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности страны начать военную операцию на севере Сирии.
Известия вчера в 15:16
Политика

Трамп заявил об обязанности изучить дело сына Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил, что как глава государства обязан изучить дело сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.
Известия 12:07
Кино

Netflix представит четвертый сезон мультфильма «Маша и Медведь»

Inc-news.ru 03 октября в 14:26
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