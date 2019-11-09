Происшествия

Пятый каналПятый каналУстановлена личность расчлененной преподавателем СПбГУ студентки

Установлена личность девушки, предположительно убитой и расчлененной преподавателем СПбГУ и известным российским историком Олегом Соколовым. Как стало известно 5-tv.ru, жертвой убийства стала его студентка и по некоторым данным возлюбленная 24 летняя Анастасия Ещенко.
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с чего всё началось

В квартире доцента Соколова обезглавлена его 24-летняя ученица. Они вместе писали про историю Франции

Женское тело с отпиленными руками и головой принадлежит выпускнице СПбГУ, которая вместе с хозяином квартиры работала над научными публикациями о личности Наполеона. Девушка приехала из Краснодарского края и с отличием окончила университет. Ученицу и наставника часто видели на пути в столицу.
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В квартире доцента Соколова найдена голова его ученицы. У них была общая страсть. И любовь к истории Франции

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Установлена личность убитой петербургским преподавателем девушки

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Названа личность студентки, расчлененной доцентом СПбГУ

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Стала известна личность расчлененной жертвы историка СПбГУ Олега Соколова

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Выяснилось, кто стал жертвой преподавателя СПбГУ Соколова

Piter.tv07:04

В доме доцента СПбГУ Соколова была убита 24-летняя выпускница вуза

Мойка7810:10

В квартире доцента Соколова обезглавлена его 24-летняя ученица. Они вместе писали про историю Франции

47 новостей06:07
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Происшествия

В Мойке нашли часть останков убитой ученицы историка Соколова

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Магомед Анкалаев в третьем раунде нокаутировал Дальче Лунгиамбулу из ЮАР на турнире UFC в Москве.
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