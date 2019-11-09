Происшествия
Пятый каналУстановлена личность расчлененной преподавателем СПбГУ студентки
Установлена личность девушки, предположительно убитой и расчлененной преподавателем СПбГУ и известным российским историком Олегом Соколовым. Как стало известно 5-tv.ru, жертвой убийства стала его студентка и по некоторым данным возлюбленная 24 летняя Анастасия Ещенко.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В квартире доцента Соколова обезглавлена его 24-летняя ученица. Они вместе писали про историю Франции
Женское тело с отпиленными руками и головой принадлежит выпускнице СПбГУ, которая вместе с хозяином квартиры работала над научными публикациями о личности Наполеона. Девушка приехала из Краснодарского края и с отличием окончила университет. Ученицу и наставника часто видели на пути в столицу.47 новостей06:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 15:15, Ашберн
Политика
Владимир Карасёв: Донбасс существенно усилит экономику России
Сложно было представить дальнейшую судьбу Донбасса, если б не поддержка России и лично президента Владимира Путина.
Новостной фронт вчера в 09:39
Общество
В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году
Вице-премьер России Максим Акимов заявил о возможном запуске системы поощрения аккуратного стиля вождения в тестовом режиме в стране в 2020 году.
RT на русском 13:26
Культура
Нетребко прервала европейский тур ради концерта в честь Пахмутовой
"Народная артистка России Анна Нетребко приняла решение прервать свой европейский тур и прилетает в Москву, чтобы принять участие в юбилейном концерте легендарной Александры Пахмутовой на исторической сцене Большого театра", - сказал собеседник ТАСС.
ТАСС 14:40
Армия и оружие
Дальнобойные колесные САУ поддержали огнем «танковый спецназ» в Сирии
Российская газета вчера в 05:02
Политика
Аваков пожаловался в Интерпол на задержание националиста Мазура
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пожаловался в секретариат Интерпола.
Аргументы недели 12:41
Политика
В МИД России прокомментировали решение суда ООН по спору с Украиной
В МИД России прокомментировали решение Международного суда ООН отклонить предварительные возражения российской стороны и признание своей юрисдикции в разбирательстве между Киевом и Москвой.
RT на русском 07:46
Культура
Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса»
Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.
Gazeta.SPb 14:23
Политика
Путин и Эрдоган подтвердили приверженность сочинскому меморандуму
22 октября по итогам встречи в Сочи Путин и Эрдоган приняли меморандум по ситуации в Сирии и договорившись в том числе начать совместное патрулирование на севере страны.
Известия 13:09
Общество
Судно Газпрома отправилось за газом в США
Взгляд.ру вчера в 13:31
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Кино
Колин Фаррелл может сыграть злодея Пингвина в новом «Бэтмене»
UfacityNews.ru 07 ноября в 07:46
Общество
Пять ошибок ошибок водителя, из-за которых из шин вылетают шипы
Автоновости дня 14:35
Происшествия
Бывший мэр Истры после задержания скрылся от следствия
Бывший мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев после задержания скрылся от следствия и объявлен в федеральный розыск.
Вести.Ru 04:46
Общество
Имя подозреваемого в убийстве в Петербурге исчезло из совета РВИО
Фамилия Олега Соколова, подозреваемого в убийстве женщины в Санкт-Петербурге, исчезла из списка членов научного совета Российского военно-исторического общества.
РБК 13:25
Единоборства
Магомед Анкалаев нокаутировал соперника на турнире UFC в Москве
Магомед Анкалаев в третьем раунде нокаутировал Дальче Лунгиамбулу из ЮАР на турнире UFC в Москве.
РИА Дагестан 14:34
Политика
Зеленский назвал спутник и вертолет изобретениями украинцев
РБК вчера в 21:48
Политика
Трамп может посетить Парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет посетить Парад Победы в Москве в 2020 году.
Коммерсантъ вчера в 10:34
Происшествия
Суд изъял имущество полковника ФСБ Черкалина и его семьи
Ведомости вчера в 11:17
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM вчера в 09:40
Происшествия
В Башкирии рабочих завалило землей в траншее: один погиб
Российская газета 11:30
Экономика
«РФПИ» может инвестировать в медицинскую платформу «Botkin.AI»
Российский фонд прямых инвестиций может инвестировать в платформу «Botkin.AI», которая разрабатывается в компании «RetailTech».
ГЛАС.RU 10:30
Футбол
Агент Вадим Шаблий: «Кононов — топ-тренер, несмотря на случившееся в „Спартаке“»
Агент Вадим Шаблий, который поддерживает близкие отношения с бывшим главным тренером «Спартака» Олегом Кононовым, рассказал о времени работы специалиста в московском клубе.
Спорт-Экспресс 15:06
Происшествия
Кот спас ребенка от падения с лестницы
Телеканал 360° 07 ноября в 04:59
Единоборства
Дэвид Хэй: Усик и Чисора могут провести бой за титул WBO
Дэвид Хэй, менеджер британского супертяжеловеса Дерека Чисоры, сообщил, что представители бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика проявили интерес к возможному поединку против Чисоры, и о том, что на кону в этом бою может оказаться вакантный титул WBO в супертяжелом весе.
Allboxing.ru 08:05
Политика
Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости вчера в 14:33
Футбол
Тедеско не боится, что ему запретят быть на скамейке в матчах РПЛ
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что не боится запрета на присутствие на скамейке запасных во время следующих матчей чемпионата России по футболу.
РИА Новости 14:27
Футбол
«Лестер» обыграл «Арсенал» и поднялся на второе место
"Лестер" в матче двенадцатого тура английской премьер-лиги принимал лондонский "Арсенал" и победил 2:0. Благодаря этому выигрышу "лисицы" поднялись на второе место в таблице.
Вести.Ru 14:35
Армия и оружие
Глава МВД Ливии заявил, что Россия «подливает масло в огонь» конфликта
«Россияне вмешиваются, чтобы подлить масла в огонь конфликта и раздуть его, а не пытаться разрешить»,— заявил господин Башага.
Коммерсантъ 11:49