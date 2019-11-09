Женское тело с отпиленными руками и головой принадлежит выпускнице СПбГУ, которая вместе с хозяином квартиры работала над научными публикациями о личности Наполеона. Девушка приехала из Краснодарского края и с отличием окончила университет. Ученицу и наставника часто видели на пути в столицу.

с чего всё началось

Установлена личность девушки, предположительно убитой и расчлененной преподавателем СПбГУ и известным российским историком Олегом Соколовым. Как стало известно 5-tv.ru, жертвой убийства стала его студентка и по некоторым данным возлюбленная 24 летняя Анастасия Ещенко.

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