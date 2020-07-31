Расчленившая рэпера Энди Картрайта жена не признала вину в убийстве

Вдова украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) Марина Кохал не признала своей вины в его убийстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах. По версии следствия, рэпер был убит в ходе возникшего конфликта с женой.