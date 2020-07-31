Расчленившая рэпера Энди Картрайта жена не признала вину в убийстве
Вдова украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) Марина Кохал не признала своей вины в его убийстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах. По версии следствия, рэпер был убит в ходе возникшего конфликта с женой.В источнике
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Жене расчлененного рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
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Жена рэпера Картрайта не признала вину в убийстве. Следствие по-прежнему ищет зацепку для ареста
Фонтанка.Рувчера в 16:38