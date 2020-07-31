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Lenta.ru
Lenta.ru

Расчленившая рэпера Энди Картрайта жена не признала вину в убийстве

Вдова украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) Марина Кохал не признала своей вины в его убийстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах. По версии следствия, рэпер был убит в ходе возникшего конфликта с женой.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Вдова рэпера Картрайта не признала вину в убийстве

ТАСС17:10
КП - Санкт-Петербург

Жене рэпера Энди Картрайта предъявлено обвинение в убийстве мужа

КП - Санкт-Петербургвчера в 12:31
РБК

СК назвал причину убийства рэпера Энди Картрайта его женой

РБКвчера в 13:02
РИА Новости

Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве

РИА Новостивчера в 13:01
Телеканал Санкт-Петербург

Жене расчлененного рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 12:01
78.ru

СК: жена убила Картрайта во время ссоры

78.ruвчера в 12:22
Фонтанка.Ру

Жена рэпера Картрайта не признала вину в убийстве. Следствие по-прежнему ищет зацепку для ареста

Фонтанка.Рувчера в 16:38

Выплаты педагогам за классное руководство повысят до пяти тысяч рублей

Выплаты за классное руководство педагогам федеральных государственных общеобразовательных учреждений в России хотят повысить с 1 тысячи до 5 тысяч рублей, соответствующий проект постановления правительства, подготовленный Минпросвещения, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новостивчера в 13:15

В Хабаровске арестовали освещавшего протесты блогера

Суд в Хабаровске на семь суток арестовал блогера Алексея Романова, который на своем YouTube-канале освещал митинги в Хабаровске, сообщил РБК адвокат «Правозащиты Открытки», представляющий интересы Алексея Романова Виталий Тыхта.
РБКвчера в 05:53
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EA объяснила сниженную цену Star Wars: Squadrons масштабом игры

Генеральный директор Эндрю Уилсон (Andrew Wilson) добавил, что Electronic Arts также устанавливает ценой ожидания от игры: «Это очень глубокая и захватывающая игра, и $40 кажутся нам приемлемой ценой, учитывая масштаб проекта».
3DNewsвчера в 08:45
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Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет

Вакцина от коронавирусной инфекции, которая разрабатывается российскими учеными, формирует иммунитет у 100 процентов добровольцев, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Lenta.ruвчера в 16:06
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Шварцман провалил квалификацию Формулы 2, Мазепин стал 5-м

Фелипе Другович, выступающий в составе команды MP Motorsport, впервые в своей карьере выиграл квалификацию Формулы 2. По ходу второй попытки бразилец снял разом шесть десятых секунды с времени, которые было в тот момент лучшим.
Motorsport.com Россиявчера в 12:56

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии общего режима гражданина США Тревора Рида, который летом 2019 года в пьяном виде оказал сопротивление столичным полицейским при задержании.
Интерфакс30 июля в 05:47
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