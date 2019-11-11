Происшествия

Lenta.ruLenta.ruРасчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок

Доценту СПбГУ Олегу Соколову попытаются смягчить срок и добиться переквалификации дела на «убийство в состоянии аффекта». Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на близких к адвокатской коллегии подозреваемого юристов.
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с чего всё началось

Защита доцента Соколова планирует добиться переквалификации дела на убийство в состоянии аффекта. За него не может быть назначено более трех лет колонии

Адвокаты доцента истфака СПбГУ Олега Соколова рассчитывают убедить следствие в том, что он застрелил Анастасию Ещенко в результате сильного душевного волнения, вызванного ревностью, и минимизировать возможное наказание.
Фонтанка.Рувчера в 17:30

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Доценту СПбГУ хотят переквалифицировать дело на «Убийство в состоянии аффекта»

АБНвчера в 22:36

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Piter.tvвчера в 22:29

Адвокаты доцента СПбГУ попытаются уменьшить ему срок

Neva.Todayвчера в 21:23

Адвокаты доцента СПбГУ Соколова попытаются снизить ему срок

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РБКвчера в 19:08

Защита доцента Соколова планирует добиться переквалификации дела на убийство в состоянии аффекта. За него не может быть назначено более трех лет колонии

Фонтанка.Рувчера в 17:30
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