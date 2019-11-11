Происшествия

Lenta.ruLenta.ruРасчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок

Доценту СПбГУ Олегу Соколову попытаются смягчить срок и добиться переквалификации дела на «убийство в состоянии аффекта». Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на близких к адвокатской коллегии подозреваемого юристов.
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с чего всё началось

Защита доцента Соколова планирует добиться переквалификации дела на убийство в состоянии аффекта. За него не может быть назначено более трех лет колонии

Если следствие останется на первоначальной версии, то пожизненный срок Соколову не грозит в том случае, если экспертиза докажет посмертное расчленение тела Анастасии Ещенко.
Фонтанка.Рувчера в 17:30

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Доцента СпбГУ, расчленившего студентку, могут освободить от наказания

АиФ Санкт-Петербург03:15

Доценту СПбГУ хотят переквалифицировать дело на «Убийство в состоянии аффекта»

АБНвчера в 22:36

Защита доцента Соколова планирует добиться переквалификации дела на убийство в состоянии аффекта. За него не может быть назначено более трех лет колонии

Фонтанка.Рувчера в 17:30

Адвокаты доцента СПбГУ попытаются уменьшить ему срок

Neva.Todayвчера в 21:23

Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок

Lenta.ruвчера в 21:23

СМИ узнали о попытке снизить срок расчленившему женщину доценту

РБКвчера в 19:08

Расчленившему студентку доценту СПбГУ пытаются скостить срок

Piter.tvвчера в 22:29
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Происшествия

На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова

В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.
РБК вчера в 17:55
Общество

Половина россиян поддержала внедрение электронного голосования

В ходе опроса выяснилось, что 49% россиян одобряют предложение разрешить всем избирателям голосовать удаленно, а 48% уже сейчас говорят, что готовы принять участие в электронном голосовании.
РБК 01:04
Происшествия

Под Брянском поезд Москва-Киев из-за задымления задержали на 3 часа

Брянские новости 02:07
Политика

Асад назвал причины отправки российских военных в Сирию

Россия отправляет в Сирию своих военных, чтобы защитить собственный народ, поскольку ареной для терроризма является весь мир.
РБК 01:59
Происшествия

Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве

Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 01:40
Армия и оружие

«Калашников» разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны

Концерн "Калашников" разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны в рамках проекта "Малыш", сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.
РИА Новости 00:14
Здоровье

Новые подходы для лечения гепатита B разработали в Роспотребнадзоре

В ведомстве сообщили, что новые подходы к лечению помогут исчезнуть 99% вирусных частиц, не нанося вреда организму.
Online47.ru вчера в 03:25
Авто

Раскрыт секрет расположения бензобаков в автомобилях

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Общество

«Почта России» сократит сроки доставки посылок

"Почта России" вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях.
РИА Новости вчера в 23:19
Футбол

Венгер высказался о слухах про назначение на пост тренера «Баварии»

Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер высказался о слухах про вое назначение на пост тренера мюнхенской "Баварии".
Газета.Ru вчера в 20:40
Политика

Путин устроил разнос из-за воровства на космодроме Восточный

Злоупотребления при строительстве космодрома Восточный не удалось пресечь по сей день, на данный момент похищены уже сотни миллионов рублей.
Lenta.ru 03:48
Музыка

Шнуров рассказал о возможной замене солиста группы «Ленинград»

Собака.ru 03:05
Происшествия

Бывший полицейский в Алексине застрелил мужчину из карабина

Как сообщает источник, днем 10 ноября в Алексине полицейский-стажер в ходе конфликта отрыл огонь из карабина «Сайга».
Молодой коммунар 03:46
Политика

Юморист Максим Галкин смеется над политикой России и Путиным

Стоит напомнить, что Максим Галкин ведет несколько шоу на федеральном канале.
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Шоу-бизнес

Навка показала счастливую Заворотнюк на фото

На снимках звезда сериала "Моя прекрасная няня" позирует вместе с участниками Navka Show. В кадре Анастасия Заворотнюк выглядит счастливой.
Дни.ру вчера в 05:25
Экономика

Центробанк предупредил о подорожании ОСАГО

Банк России ждет роста средней стоимости полиса ОСАГО на 20 – 25% после увеличения выплат за вред жизни и здоровью с 500 тыс. до 2 млн руб. Об этом на парламентских чтениях в Совете федерации заявил заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.
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Происшествия

СК завел дело по факту убийства девушки в Санкт-Петербурге

Газета.Ru 09 ноября в 10:26
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В Бийске введен режим ЧС из-за ситуации с вывозом мусора

В городе Бийске (Алтайский край) введен режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с вывозом мусора и ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
Ведомости 02:55
Спорт

В МИД отреагировали на отказ США в выдаче виз футболистам «Спартака»

Решение посольства США отказать игрокам московского футбольного клуба "Спартак" в выдаче виз может говорить о недобросовестной конкуренции.
Московский Комсомолец вчера в 07:11
Политика

Прокуратура Польши отозвала ходатайство об аресте националиста Мазура

«Прокуратура отозвала ходатайство об аресте Игоря М. В этой связи заседание не состоится», — заявила она.
Известия вчера в 10:02
Здоровье

Kratom может вызвать повреждение печени: исследование

В ходе исследования было зарегистрировано восемь случаев повреждения печени, связанных с продуктами kratom.
ГЛАС.RU вчера в 09:11
Гаджеты

Раскрыли характеристики будущих смартфонов Samsung Galaxy S11

Astera вчера в 11:54
Происшествия

Таксист изнасиловал россиянку в инвалидном кресле за отмену вызова

Предположительно, таксист изнасиловал девушку, после чего отобрал у нее 900 рублей, а также потребовал 5 тысяч за отмену вызова.
Lenta.ru 03:07
Происшествия

Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последнем разговоре

Газета Metro вчера в 10:51
Космос

Live: запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink

Старт выполнят с площадки SLC-40 мыса Канаверал. Это будет запуск первой партии из шестидесяти спутников связи Starlink версии 1.0.
Naked Science 09 ноября в 09:17
Политика

Косачев заявил, что Россия готова к диалогу с властями Боливии

Кризисная ситуация в стране вызвана отставкой президента Эво Маралеса Председатель Комитета по международным делам в Совет Федерации Константин Косачев прокомментировал политическую ситуацию в Боливии.
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева поделилась редким семейным фото с мужем и дочерью

Поклонники активно комментируют данный снимок. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе прошлого года стала мамой во второй раз.
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Прибыль ТГК-1 за 9 месяцев выросла на 27,6%

Чистая прибыль ТГК-1 за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 27,6% и достигла 10,9 млрд рублей.
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Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк ответили на слова Разина о состоянии актрисы

Близкие Анастасии Заворотнюк выражают признательность продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину за беспокойство о здоровье актрисы, но отмечают, что лично она с ним не знакома.
РБК 02:44
Футбол

Головин вошел в сборную тура чемпионата Франции по версии L’Equipe

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин вошел в символическую сборную лучших игроков 12-го тура французской Лиги 1 по версии L’Equipe.
Sport24.ru 01:24
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Соколов Олег Валерьевич
Российский историк
Российский историк, специалист по военной истории Франции. Кандидат исторических наук, доцент. Член научного совета Российского военно-исторического общества.
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