Происшествия
Lenta.ruРасчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок
Доценту СПбГУ Олегу Соколову попытаются смягчить срок и добиться переквалификации дела на «убийство в состоянии аффекта». Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на близких к адвокатской коллегии подозреваемого юристов.
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с чего всё началось
Защита доцента Соколова планирует добиться переквалификации дела на убийство в состоянии аффекта. За него не может быть назначено более трех лет колонии
Если следствие останется на первоначальной версии, то пожизненный срок Соколову не грозит в том случае, если экспертиза докажет посмертное расчленение тела Анастасии Ещенко.Фонтанка.Рувчера в 17:30
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