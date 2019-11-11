Если следствие останется на первоначальной версии, то пожизненный срок Соколову не грозит в том случае, если экспертиза докажет посмертное расчленение тела Анастасии Ещенко.

с чего всё началось

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