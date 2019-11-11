Происшествия

Lenta.ruLenta.ruРасчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок

Доценту СПбГУ Олегу Соколову попытаются смягчить срок и добиться переквалификации дела на «убийство в состоянии аффекта». Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на близких к адвокатской коллегии подозреваемого юристов.
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с чего всё началось

Защита доцента Соколова планирует добиться переквалификации дела на убийство в состоянии аффекта. За него не может быть назначено более трех лет колонии

Адвокаты доцента истфака СПбГУ Олега Соколова рассчитывают убедить следствие в том, что он застрелил Анастасию Ещенко в результате сильного душевного волнения, вызванного ревностью, и минимизировать возможное наказание.
Фонтанка.Ру17:30

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Адвокаты доцента СПбГУ попытаются уменьшить ему срок

Neva.Today21:23

Расчленившему студентку доценту СПбГУ пытаются скостить срок

Piter.tv22:29

Адвокаты доцента СПбГУ Соколова попытаются снизить ему срок

Gazeta.SPb21:38

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Коммерсантъ20:56

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РБК19:08

Защита доцента Соколова планирует добиться переквалификации дела на убийство в состоянии аффекта. За него не может быть назначено более трех лет колонии

Фонтанка.Ру17:30
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Футбол

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Салон корейского конкурента BMW X5 сфотографировали без камуфляжа

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В Москве прооперировали телеведущего Леонида Якубовича

В одной из клиник Москвы был прооперирован 74-летний любимец миллионов поклонников программы «Поле Чудес» Леонид Якубович.
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Компания KIA опубликовала вторую серию тизеров седана KIA Optima нового поколения.
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24 сентября The Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп дал указание временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн.
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Разин рассказал, что Заворотнюк идёт на поправку

Продюсер Андрей Разин заявил, что Анастасия Заворотнюк стала чувствовать себя лучше.
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В Орске водитель внедорожника насмерть сбил 76-летнюю женщину

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Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году

В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
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Соколов Олег Валерьевич
Российский историк
Российский историк, специалист по военной истории Франции. Кандидат исторических наук, доцент. Член научного совета Российского военно-исторического общества.
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