Происшествия

Lenta.ruLenta.ruРасчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок

Доценту СПбГУ Олегу Соколову попытаются смягчить срок и добиться переквалификации дела на «убийство в состоянии аффекта». Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на близких к адвокатской коллегии подозреваемого юристов.
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с чего всё началось

Защита доцента Соколова планирует добиться переквалификации дела на убийство в состоянии аффекта. За него не может быть назначено более трех лет колонии

Если следствие останется на первоначальной версии, то пожизненный срок Соколову не грозит в том случае, если экспертиза докажет посмертное расчленение тела Анастасии Ещенко.
Фонтанка.Рувчера в 17:30

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Доценту СПбГУ хотят переквалифицировать дело на «Убийство в состоянии аффекта»

АБНвчера в 22:36

Защита доцента Соколова планирует добиться переквалификации дела на убийство в состоянии аффекта. За него не может быть назначено более трех лет колонии

Фонтанка.Рувчера в 17:30

Адвокаты доцента СПбГУ Соколова попытаются снизить ему срок

Gazeta.SPbвчера в 21:38

Адвокаты доцента СПбГУ попытаются уменьшить ему срок

Neva.Todayвчера в 21:23

«Фонтанка»: защита преподавателя СПбГУ Соколова попытается сократить ему срок

Коммерсантъвчера в 20:56

СМИ узнали о попытке снизить срок расчленившему женщину доценту

РБКвчера в 19:08

Расчленившему студентку доценту СПбГУ пытаются скостить срок

Piter.tvвчера в 22:29
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Здоровье

В Башкирии есть проблемы с записью на прием к врачам

Во время совещания в правительстве РБ обсудили проблему записи на прием в медицинские учреждения Башкирии.
Общественная электронная газета 00:47
Политика

Президент Боливии подал в отставку

Президент Боливии Эво Моралес заявил о том, что покидает свой пост. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.
REGNUM вчера в 22:55
Хоккей

«Эдмонтон» обыграл «Анахайм», Макдэвид оформил хет-трик

Гости победили во встрече со счетом 6:2. В составе канадского клуба хет-трик оформил Коннор Макдэвид, дубль на счету Райана Ньюджент-Хопкинса, еще один гол забил Зак Кассиан.
Sportbox.RU вчера в 23:47
Происшествия

Камера сняла преподавателя СПбГУ, выбрасывающего возлюбленную в реку

Следствие считает, что специалисты могут обнаружить в воде пакет, мешок и баул, которые Олег Соколов выкинул в реку.
Piter.tv вчера в 22:50
Космос

Ученый показал, как вращаются планеты Солнечной системы

10.11.2019 Большинство планет Солнечной системы вращается против часовой стрелки. Исключением являются только Венера и Уран.
Портал Поиск вчера в 11:04
Общество

«Ростелеком» не подтвердил сбой в работе в Сибири и на Дальнем Востоке

«Ростелеком» не зафиксировал никаких сбоев в работе сети, прокомментировал РБК представитель компании сообщения о неполадках в Сибири и на Дальнем Востоке.
Коммерсантъ вчера в 12:07
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима

Пока же, как пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой.
Российская газета вчера в 09:11
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

РИА Новости вчера в 07:43
Происшествия

В кубанских школах проверят питание после массового отравления детей

Lenta.ru вчера в 12:19
Происшествия

Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последнем разговоре

Газета Metro вчера в 10:51
Политика

Американские СМИ назвали «худший кошмар» для Китая и России

Журнал The National Interest назвал возможное начало продажи США союзникам атомных подводных лодок "худшим кошмаром" для России и Китая.
РИА Новости вчера в 17:02
Авто

В Россию привезли эксклюзивный гиперкар за 160 миллионов рублей

Два года назад стоимость модели составляла 2,3 млн евро или около 161 млн рублей по актуальному курсу.
Тарантас Ньюс 08 ноября в 16:45
Происшествия

Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине

На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.
Газета.Ru вчера в 18:58
Экономика

Экс-владелец «Связного» назвал Крым причиной своего разорения

Бывший владелец группы «Связной» и экс-миллиардер Максим Ноготков назвал Крым причиной своего разорения.
News.ru вчера в 00:29
Экономика

Поставщики и покупатели оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд

"Рособоронэкспорт" не только ждет от заказчиков денег за поставки, но и параллельно получает авансы за еще не поставленное оружие: например, Индия недавно выплатила России аванс в размере 15% (более $800 млн) от суммы сделки по поставкам зенитных ракетных комплексов С-400, которые начнутся в 2020 году, сообщила индийская газета Times of India.
РБК вчера в 16:00
Авто

Автомобили дорожают в России при падении спроса

Цены на новые автомобили в России продолжают расти даже в условиях падения спроса, причем в некоторых случаях – сразу на 10% от уровня 2018 года.
Автоновости дня вчера в 22:41
Происшествия

Летевший из Челябинска в Сочи самолет вынужденно сел в Самаре

Самолет, летевший из Челябинска в Сочи, совершил вынужденную посадку в самарском международном аэропорту «Курумоч» из-за нарушавшей правила пассажирки.
Известия вчера в 05:24
Происшествия

В Новосибирской области обнаружили тела пропавших охотников

Спасатели нашли тела двоих охотников, которые пропали на озере Убинское в Новосибирской области, и передали их полиции.
Известия вчера в 23:48
Общество

Россия вошла в десятку самых «пьющих» стран мира

Самой "пьющей" страной оказалась Литва. В ней в среднем на каждого жителя приходится 12,3 литра алкоголя в год.
Газета.Ru вчера в 22:26
Общество

Путин наградит Пахмутову орденом Андрея Первозванного

Путин сообщил, что наградит Пахмутову высшей наградой России — орденом Андрея Первозванного, вручение которого состоится в Кремле.
RT на русском вчера в 09:14
Происшествия

В Приморье спасли пропавшего дайвера, который двое суток провел в море

РИА Новости вчера в 03:20
Общество

Утерянное послание советских воинов нашли на почте в Польше

РЕН ТВ вчера в 22:01
Политика

Депутат бундестага заявил о российском Крыме

Депутат немецкого бундестага «Альтернатива для Германии» Антон Фризен заявил, что введенные Евросоюзом санкции против России не смогут изменить статус Крыма.
РБК вчера в 21:25
Происшествия

В Екатеринбурге на мосту обнаружили мешок в форме человеческого тела

Вестник 00:05
Политика

Россия не намерена выходить из Договора по открытому небу вслед за США

Россия не станет выходить из Договора по открытому небу в случае, если такое решение будет принято в США.
РИА Новости вчера в 20:58
Гаджеты

AMD рассказала о 150 улучшениях для процессоров Ryzen 3000

AMD официально предоставила создателям материнских плат микрокод AGESA 1.0.0.4 – тот самый, в котором реализована масса улучшений для процессоров линейки Ryzen 3000.
iXBT.com вчера в 16:09
Политика

Мазур впервые отреагировал на свое задержание в Польше по запросу РФ

Заместитель командира УНА-УНСО (организация запрещена в РФ — "Газета.Ru") Игорь Мазур, которого ранее задержали в Польше, впервые дал комментарий после инцидента и рассказал, почему его задержали.
Газета.Ru вчера в 21:38
Политика

РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов

В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Наука

В РАН рассказали о реакции иностранных коллег на дело ФИАНа

В чем абсурдность предъявленных обвинений и какой урон уже нанесло дело ФИАН отечественной науке, рассказал член-корреспондент РАН, замдиректора Института прикладной физики, лауреат Государственной премии Российской Федерации Ефим Хазанов.
Газета.Ru 00:40
ЖКХ

В Бийске ввели режим ЧС из-за мусора

В алтайском городе Бийск ввели режим ЧС из-за мусора. Об этом агентству «Интерфакс» рассказали в мэрии города.
Авторадио вчера в 23:55
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Соколов Олег Валерьевич
Российский историк
Российский историк, специалист по военной истории Франции. Кандидат исторических наук, доцент. Член научного совета Российского военно-исторического общества.
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