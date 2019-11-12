Происшествия

iReactoriReactorПодозреваемый в убийстве аспирантки попросил принести ему в СИЗО очки

Олег Соколов, который подозревается в жестоком убийстве аспирантки, рассказал о своем состоянии после ареста. Об этом он сообщил председателю Общественной наблюдательной комиссии по Петербургу Александру Холодову.
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 видеозапись встречи председателя городской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Александра Холодова и Олега Соколова.
АиФ Санкт-Петербург08:06

Подробнее о событии

Олегу Соколову принесут в СИЗО очки и книги

РИА Новости06:45

Арестованный историк Соколов попросил литературу и очки

РЕН ТВвчера в 19:23

Олег Соколов заявил правозащитнику, что продолжит заниматься историей в СИЗО

АБН03:25

Соколов заявил, что сходит с ума и попросил очки, книги и телевизор

Газета.Ruвчера в 21:30

«Можно, чтобы мне повезло»: доцент СПбГУ Олег Соколов попросил камеру в «Крестах» с телевизором, а также очки и книги

КП - Санкт-Петербург04:59

«Иначе я схожу с ума»: Соколов просит принести ему литературу и очки в камеру

Мойка78вчера в 16:14

«Я схожу с ума»: 78.ru публикует эксклюзивное видео с доцентом Соколовым из изолятора

78.ruвчера в 14:17
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Армия и оружие

«Русские витязи» получили новые истребители Су-35С

REGNUM 08:29
Энергетика

Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире

В дороговизне добычи Россию обогнали Казахстан (46 и 51 доллар за баррель нефти на суше и на море соответственно), сухопутные проекты США (49 долларов), офшорные проекты Анголы и Таиланда (около 50 долларов).
Lenta.ru вчера в 18:59
Экономика

Сбербанк начнет доставлять банковские карты на дом

Сбербанк в пилотном режиме начал доставлять банковские карты на дом клиентам.
Lenta.ru 04:08
Шоу-бизнес

Врач-онколог: У Анастасии Заворотнюк может быть вторичная глиобластома

Врач отметил, что на основании сообщений из СМИ можно заключить, что у актрисы — вторичная глиобластома, «которая встречается реже, развивается медленнее и не столь опасна».
Суть событий 08:50
Политика

Агент под антидепрессантами. Как погиб основатель «Белых касок»

Бывшего агента британский МИ-6 и соучредителя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье нашли мертвым во дворе его дома в Стамбуле, сообщила турецкая газета Sozcu.
Телеканал 360° вчера в 11:19
Экономика

Госдума проголосовала за отмену банковского роуминга

Депутаты приняли в первом чтении законопроект, который приведет к отмене такого рода комиссий. Документ разработали в правительстве РФ.
Российская газета 08:00
Наука

Сибирские ученые создали композитный материал для гибкой электроники

Ученый отметил, что лучший результат показали композитные пленки, состоящие из фторированного графена и наночастиц оксида ванадия - разница между токами в открытом и закрытом состояниях, достигала девяти порядков, что позволяет создать систему из нескольких тысяч мемристоров.
РИА Новости 07:34
Общество

В России предложили сократить срок использования шипованной резины

Уменьшить износ дорожного покрытия в Центральной России может сокращенный срок эксплуатации шипованных шин — до 188 дней (против 273 в период с сентября по май).
Известия 02:31
Общество

Ространснадзор обязал «Победу» изменить правила провоза ручной клади

Ространснадзор обязал авиакомпанию «Победа» изменить правила провоза ручной клади, говорится в материалах в системе «СПАРК-Интерфакс».
Ведомости 06:03
Общество

В Грузии отчитались об успешном поиске альтернативы туристам из России

По данным ведомства, за период с января по октябрь этого года количество зарубежных туристов в Грузии возросло на 6,8%.
РБК 08:45
Экономика

Дитрих попросил выделить РЖД 40 млрд рублей из ФНБ

Министр транспорта Евгений Дитрих обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой предоставить РЖД средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), находящиеся на счетах ВТБ, сообщает РБК.
Ведомости 07:59
Футбол

Медведев передал «Ростов-Арену» в собственность Ростовской области

Панорама Ростова-на-Дону 08:49
Космос

SpaceX отправила на орбиту 60 спутников Starlink

Накануне, 11 ноября, в 9:56 по восточному времени США с космодрома NASA (штат Флорида) успешно осуществлён пуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9, которая вывела на низкую околоземную орбиту 60 мини-спутников.
Inc-news.ru 01:22
Общество

Елена Малышева ответила на обвинение в появлении пьяной в аэропорту

URA.Ru вчера в 12:07
Здоровье

Во Владимирской области молодые врачи получат по 2 млн рублей

С начала года они помогли привлечь в систему здравоохранения региона 21 врача и 4 фельдшеров.
RuNews24.ru вчера в 08:26
Происшествия

Юморист Ильяс Хасанов умер в больнице после ДТП в Татарстане

РИА Новости 04:03
Политика

Моралес вылетел из Боливии в Мексику

РИА Новости вчера в 22:30
Политика

В Крым прибыла делегация иностранных журналистов

Крупная делегация иностранных журналистов прибыла в Крым с ознакомительным визитом, сообщил депутат Госдумы Руслан Бальбек.
РИА Новости 07:33
Авто

Компания Chery показала первые фото нового кроссовера Chery Tiggo 7

Компания Chery покажет новый Tiggo 7 на домашнем автосалоне в Гуанчжоу 22 ноября.
CarsWeek.ru вчера в 00:34
Футбол

Игроки «Ювентуса» потребовали от Роналду извинений

Футболисты туринского «Ювентуса» остались недовольны реакцией португальского форварда команды Криштиану Роналду на замену во время матча чемпионата Италии против «Милана».
Lenta.ru 06:16
Армия и оружие

Израиль ответил на обстрел из сектора Газа морской блокадой

Территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу из сектора Газа, ПВО страны перехватили только 20 из 50 выпущенных ракет.
Росбалт 07:23
Общество

Представительница Таиланда стала новой «Мисс Интернешнл»

В Токио завершился 59-й международный конкурс красоты "Мисс Интернешнл 2019", на котором обладательницей титула стала Сиретхорн Лиарамват из Таиланда.
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В Киеве признались, зачем Зеленскому нужна встреча с Путиным

Заявление прозвучало, как ответ на вопрос, зачем вообще Зеленский так жаждет встречи с Владимиром Путиным.
Аргументы недели 07:02
Гаджеты

GeForce RTX 3080 могут представить уже в июне

Игровые же якобы выйдут спустя пару месяцев, то есть летом. В частности, топовые модели ожидаются в июне.
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Общество

КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров

Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.
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Наука

Ядерный могильник США дал течь: плутоний бесконтрольно утекает в океан

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Армия и оружие

Лавров обвинил США в создании квазигосударства на востоке Сирии

Соединенные Штаты намерены при помощи арабских стран отделить от Сирии ее восточную часть, чтобы создать на территории Заевфратья квазигосударства и контролировать нефтяные месторождения.
РБК 06:43
Происшествия

На Ставрополье в лесу нашли телефон пропавшей школьницы

В Ставропольском крае в лесу обнаружили мобильный телефон 16-летней девочки, которая утром 11 ноября пропала после того, как вышла из дома.
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Политика

Парламент Молдавии отправил в отставку правительство Санду

Парламент Молдавии на заседании во вторник голосами 52 депутатов вынес вотум недоверия правительству Майи Санду, сообщила спикер парламента Зинаида Гречаный.
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Общество

Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
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