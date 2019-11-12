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iReactorПодозреваемый в убийстве аспирантки попросил принести ему в СИЗО очки
Олег Соколов, который подозревается в жестоком убийстве аспирантки, рассказал о своем состоянии после ареста. Об этом он сообщил председателю Общественной наблюдательной комиссии по Петербургу Александру Холодову.
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с чего всё началось
На сервисе YouTube появилась видеозапись встречи председателя городской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Александра Холодова и Олега Соколова.АиФ Санкт-Петербург08:06
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Моралес вылетел из Боливии в Мексику
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