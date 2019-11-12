с чего всё началось

Олег Соколов, который подозревается в жестоком убийстве аспирантки, рассказал о своем состоянии после ареста. Об этом он сообщил председателю Общественной наблюдательной комиссии по Петербургу Александру Холодову.

Подозреваемый в убийстве аспирантки попросил принести ему в СИЗО очки

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