Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомРасчёты «Искандеров» Балтфлота провели тренировки

Отмечается, что в рамках плановой тренировки расчёты ОТРК «Искандер» Балтийского флота «выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищённые объекты и командные пункты условного противника».
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