Отмечается, что в рамках плановой тренировки расчёты ОТРК «Искандер» Балтийского флота «выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищённые объекты и командные пункты условного противника».

Общество Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру». 425

Общество Представитель Киркорова ответила на требование экс-главы ВДВ Певец Филипп Киркоров только исполнял роль в юмористическом скетч-шоу о десантниках, сказала РИА Новости представитель артиста Екатерина Успенская. 3,2K

Общество Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке. 1,4K

Здоровье В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заболевания коронавирусом В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заражения COVID-19: 66 человек проходят лечение в больницах, 39 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 2 случая зафиксировано посмертно. 33

Футбол Экс-форвард «Ливерпуля» и сборной Франции высказался о Головине Бывший нападающий "Ливерпуля" и сборной Франции Флоран Синама-Понголь высказался о полузащитнике "Монако" и сборной Франции Александре Головине.

Общество Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва". 502

Общество Где выявили коронавирус в Самарской области на 11 июня На 11 июня в Самарской области у 3470 человек подтвержден COVID-19, из них 1651 человек выздоровел, 37 — скончались, в том числе три ковидных пациента за сутки. 370

Политика Путин прокомментировал события в США Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США. 16

Общество Мишустин утвердил положение о поддержке социально ориентированных НКО Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил положение о едином реестре социально ориентированных НКО для их господдержки, в перечень войдет около 24 тысяч организаций, сообщается на сайте кабмина.

Авто Стало известно, почему АвтоВАЗ не выпускает минивэны Lada Представители "АвтоВАЗа" заявили, что отечественный производитель не планирует выпускать минивэны, кабриолеты и автомобили с другими типами кузова, которые не имеют массового рынка сбыта. 178

Происшествия Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении двух врачей из Калининграда, обвиняемых в умышленном убийстве ребенка. 653

Политика Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что задержанные по делу Белгазпромбанка дают признательные показания, в том числе и против бывшего руководителя банка и кандидата на президентский пост Виктора Бабарико. 18

Общество Испания откроет границы со странами шенгенской зоны Испания откроет границы со странами шенгенской зоны 22 июня, заявил председатель правительства страны Педро Санчес в ходе совещания с главами регионов.

Авто 2% мощности автомобиля забирает кондиционер В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах. 107

Футбол Егор Бабурин: Ко всем играм нужно готовиться как к финалу Голкипер нашей команды Егор Бабурин ответил на вопросы болельщиков для Rostov TV .

Общество Вильфанд прогнозирует возвращение жары в европейскую часть России В западной половине европейской части России ожидается температура на 4 °С выше нормы, в восточной части — на 2 °С выше нормы. 239