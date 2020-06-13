Армия и оружие
RT на русскомРасчёты «Искандеров» Балтфлота провели тренировки
Отмечается, что в рамках плановой тренировки расчёты ОТРК «Искандер» Балтийского флота «выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищённые объекты и командные пункты условного противника».
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Расчеты комплексов «Бастион» Балтийского флота провели тренировки по поражению морских целей
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