Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессРашид Рахимов: «Судья очень хорошо контролировал игру»

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов раскритиковал работу судейской бригады в матче 9-го тура чемпионата России против «Ростова» (1:2). — Сначала ошибка, которую мы допустили при первом голе. А потом попал неберущийся удар. Хотя не стал бы предъявлять претензии своим футболистам.
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