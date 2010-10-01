Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессРашид Рахимов: «В Адиеве разочаровался. Бог ему судья»

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В конце сентября Рахимов покинул пост главного тренера «Ахмата». В интервью «СЭ» он рассказал о причинах своего ухода и не только Набрал Рахимову, чтобы договориться об интервью.
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Названа точная дата запуска двух первых веток МЦД

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Благодаря уведомлениям владельцы смогут своевременно узнавать о попытках незаконного присвоения их недвижимости.
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