Расизм обошелся экономике США в триллионы долларов
За последние 20 лет экономика США потеряла около 16 триллионов долларов из-за расизма, говорится в исследовании американского банка Citigroup.В источнике
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В «Citigroup» посчитали и выяснили, что из-за расизма за последние 20 экономика США потеряла 16 трлн долларов
Центральная Служба Новостей02:36
Citigroup: за последние 20 лет экономика США потеряла из-за расизма $16 трлн
Коммерсантъвчера в 06:15
Citigroup инвестирует свыше $1 млрд в инициативы по борьбе с расизмом
ИА Красная Весна23 сентября в 14:51