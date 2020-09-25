Губернатор Ленобласти пообещал увеличить товарооборот с Белоруссией

«Потенциал увеличения в следующем году товарооборота между Ленинградской областью и Республикой Беларусь составляет 15−20 процентов, в том числе за счет выравнивания торгового баланса, поскольку сейчас Ленинградская область экспортирует в Беларусь больше товаров, чем приобретает там», — пояснил Дрозденко.