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Lenta.ru
Lenta.ru

Расизм обошелся экономике США в триллионы долларов

За последние 20 лет экономика США потеряла около 16 триллионов долларов из-за расизма, говорится в исследовании американского банка Citigroup.В источнике
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Новостной фронт

В США рассказали, как чернокожие стали причиной обвала экономики на триллионы долларов

Новостной фронт03:33
Центральная Служба Новостей

В «Citigroup» посчитали и выяснили, что из-за расизма за последние 20 экономика США потеряла 16 трлн долларов

Центральная Служба Новостей02:36
Lenta.ru

Расизм обошелся экономике США в триллионы долларов

Lenta.ruвчера в 10:37
RuNews24.ru

Экономика США из-за расизма потеряла триллионы долларов

RuNews24.ruвчера в 11:20
Коммерсантъ

Citigroup: за последние 20 лет экономика США потеряла из-за расизма $16 трлн

Коммерсантъвчера в 06:15
ИА Красная Весна

Citigroup инвестирует свыше $1 млрд в инициативы по борьбе с расизмом

ИА Красная Весна23 сентября в 14:51

Губернатор Ленобласти пообещал увеличить товарооборот с Белоруссией

«Потенциал увеличения в следующем году товарооборота между Ленинградской областью и Республикой Беларусь составляет 15−20 процентов, в том числе за счет выравнивания торгового баланса, поскольку сейчас Ленинградская область экспортирует в Беларусь больше товаров, чем приобретает там», — пояснил Дрозденко.
REGNUMвчера в 08:50

Путин оценил возможность усиления ограничений из-за коронавируса

Путин добавил, что, хотя многие страны вновь вводят жесткие ограничения, в России наблюдается более благоприятная ситуация, так как власти своевременно принимают эффективные меры, сообщает «Газета.ру».
Известиявчера в 21:59
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Абэ назвал помешавшую заключению мирного договора с Россией причину

Россия и Япония в 2018 году были максимально близки к заключению мирного договора, который не был подписан после окончания Второй мировой войны, однако планам помешали русско-американские противоречия.
РБК22:23
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«Ротору» разрешили сыграть с «Рубином»

«Клуб предоставил разрешение регионального Роспотребнадзора на проведение встречи 9-го тура «Ротор» – «Рубин», а также список игроков, которые сдали отрицательные тесты на коронавирус и смогут принять участие в матче», — уточнили в РПЛ.
Известиявчера в 13:54
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Рэдклифф не исключил возможность возвращения к роли Гарри Поттера

Инсайдеры сообщили изданию, что Рэдклифф рассмотрит возвращение к вселенной Гарри Поттера лишь в том случае, если автор одноименных книг Джоан Роулинг не станет участвовать с ним в одном проекте.
Экономика сегоднявчера в 12:37
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Новый концепт Great Wall сделали похожим на «Волгу»

Как видно на снимках, новый концепт Great Wall выполнен в кузове седан, в экстерьере много хромированных элементов, узкие «противотуманки», отсутствуют средние оконные стойки, «утопленные» ручки на дверях.
Car.ru02:05

Разработчик «Новичка» Ринк назвал провокацией «дело Навального»

«Отравление» блогера Алексея Навального было провокацией для применения санкций по энергетическому проекту «Северный поток – 2». Об этом в субботу, 26 сентября, заявил разработчик боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк.
Известия02:26
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За сутки в Алтайском крае заболел коронавирусом 81 человек, 7 умерли

За минувшие 24 часа в Алтайском крае еще у 81 человека, включая троих детей, подтвержден диагноз «коронавирус», выздоровели — 66 пациентов, зарегистрировано 7 летальных исходов среди носителей COVID-19, причиной смерти четырех пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.com02:17
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