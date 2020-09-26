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Народные новости
Народные новости

Расизм привел экономику США к потере триллионов долларов

Американская экономика лишилась порядка 16 триллионов долларов за последние двадцать лет из-за процветающего в стране расизма, сообщили исследователи Citigroup. Дискриминация жителей Соединенных Штатов на почве расовой принадлежности стала причиной масштабных потерь в экономической отрасли США.В источнике
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Американист Васильев предсказал экономике США «несветлое будущее»

Экономика сегодня11:09
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Расизм привел экономику США к потере триллионов долларов

Народные новости07:20
Коммерсантъ

Citigroup: за последние 20 лет экономика США потеряла из-за расизма $16 трлн

Коммерсантъвчера в 06:15
RuNews24.ru

Экономика США из-за расизма потеряла триллионы долларов

RuNews24.ruвчера в 11:20
Lenta.ru

Расизм обошелся экономике США в триллионы долларов

Lenta.ruвчера в 10:37
Новостной фронт

В США рассказали, как чернокожие стали причиной обвала экономики на триллионы долларов

Новостной фронт03:33
ИА Красная Весна

Citigroup инвестирует свыше $1 млрд в инициативы по борьбе с расизмом

ИА Красная Весна23 сентября в 14:51

На Детском Евровидении Россию представит 11-летняя петербурженка

На международном конкурсе детской песни Евровидение-2020 Россию представит 11-летняя София Феськова из Санкт-Петербурга, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Академии Игоря Крутого.
Все новости (Нижний Тагил)08:51
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Получится ли у американского газа заменить российский

В последнее время на фоне проблем с окончанием строительства "Северного потока — 2" все чаще в средствах массовой информации слышится мнение: "Без российских поставок Европа будет сильно переплачивать за дорогой американский СПГ".
РИА Новости01:00
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Пакьяо проведет поединок с Макгрегором по правилам бокса

Джейк Джонсон, являющийся ассистентом и помощником знаменитого филиппинского боксера Мэнни Пакьяо, подтвердил, что бой между Пакьяо и звездой смешанных единоборств Конором Макгрегором состоится, причем, пройдет он по правилам бокса.
ProstoProSport10:00
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Два человека погибли в ДТП в Саранске при попытке скрыться от полиции

Двое мужчин погибли, еще один госпитализирован в результате ДТП в Мордовии, возникшего при попытке водителя автомобиля Opel Vectra скрыться от инспекторов ГИБДД, сообщает пресс-служба МВД региона в субботу.
Интерфакс13:09
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