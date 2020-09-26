Расизм привел экономику США к потере триллионов долларов
Американская экономика лишилась порядка 16 триллионов долларов за последние двадцать лет из-за процветающего в стране расизма, сообщили исследователи Citigroup. Дискриминация жителей Соединенных Штатов на почве расовой принадлежности стала причиной масштабных потерь в экономической отрасли США.В источнике
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Citigroup: за последние 20 лет экономика США потеряла из-за расизма $16 трлн
Коммерсантъвчера в 06:15
Citigroup инвестирует свыше $1 млрд в инициативы по борьбе с расизмом
ИА Красная Весна23 сентября в 14:51