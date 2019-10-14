Экономика
REGNUMРасходную часть бюджета Петербурга за 9 месяцев исполнили на 66%
По плану в 2019 году в казну должны поступить 607 млрд 280 млн рублей, доходная часть к началу октября выполнена на 75,2%, или 456 млрд 592 млн рублей. Фактически профицит бюджета на данный момент составил чуть более 21 млрд рублей.
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