Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Германии Андрея Мельника после обострения противоречий между двумя странами из-за турбины Siemens, которую немецкое правительство пытается вернуть "Газпрому" для восстановления транзита топлива из России.
Газета добавляет, что военная помощь, одобренная конгрессом, как ожидается, продлится до второго квартала следующего года, по некоторым оценкам, но "вопрос в том, как долго могут продолжаться текущие поставки оружия и боеприпасов без ухудшения военной готовности США".
После присоединения Кипра к западным санкциям в отношении России местные жители не знают, как им быть, так как именно россияне были готовы много тратить на отдыхе и инвестировать в долгосрочные проекты, пишет журнал L'Espresso.