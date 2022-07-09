Газета добавляет, что военная помощь, одобренная конгрессом, как ожидается, продлится до второго квартала следующего года, по некоторым оценкам, но "вопрос в том, как долго могут продолжаться текущие поставки оружия и боеприпасов без ухудшения военной готовности США".