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Расходы ЕС на закупку газа из Азербайджана в первом квартале 2022 года составили €2,1 млрд

Расходы стран Европейского союза (ЕС) на закупку газа из Азербайджана по Трансадриатическому газопроводу в первом квартале 2022 года составили 2,1 миллиарда евро.
Lenta.ru
В 2022 году объем экспорта газа в Европу, по прогнозу, превысит 10 млрд кубометров.
Интерфакс
В исследовании отмечается конкурентоспособность азербайджанского газа, что авторы отчета связали с долгосрочным контрактами, цена на газ по которым ниже спотовых.
Интерфакс
«TAP обеспечивает доступ к азербайджанским газовым ресурсам через Южный газовый коридор (ЮГК), что является важным результатом политики безопасности поставок газа ЕС», — говорится в отчете ЕК.
Lenta.ru

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Еврокомиссия оценила стоимость полученного ЕС азербайджанского газа в €2,1 млрд
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