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Расходы Mastercard от приостановки деятельности в России составили $34 млн

После ухода с российского рынка платежная система Mastercard понесла расходы от приостановки деятельности на территории России в размере 34 миллионов долларов, сообщается в квартальном отчете
 компании.
Центральная Служба Новостей
Совокупная же квартальная чистая прибыль Mastercard выросла на 43% в годовом выражении и составила 2,631 миллиарда долларов.
РИА Новости
Квартальный убыток от работы в России достиг 4 млн долларов.
Экономика сегодня
Международные системы Visa и Mastercard в начале марта сообщили, что приостанавливают операции в России.
РИА Новости

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Платежная система Mastercard потратила 34 миллиона долларов из-за ухода из России
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Расходы Mastercard от приостановки деятельности в России составили $34 млн
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