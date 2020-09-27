Расходы «Норникеля» на «серный проект» превысили 250 млрд рублей
Вчера, 26 сентября, в эфире телеканала «Россия 24» президент компании Владимир Потанин сообщил, что расходы «Норникеля» на реализацию «серного проекта» растут по мере реализации программы и уже превысили 250 миллиардов рублей.В источнике
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ИА Красная Весна26 сентября в 12:04