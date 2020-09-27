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RuNews24.ru
RuNews24.ru

Расходы «Норникеля» на «серный проект» превысили 250 млрд рублей

Вчера, 26 сентября, в эфире телеканала «Россия 24» президент компании Владимир Потанин сообщил, что расходы «Норникеля» на реализацию «серного проекта» растут по мере реализации программы и уже превысили 250 миллиардов рублей.В источнике
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RuNews24.ru

Расходы «Норникеля» на «серный проект» превысили 250 млрд рублей

RuNews24.ruвчера в 11:47
ТАСС

Расходы на «серный проект» «Норникеля» превышают 250 млрд рублей

ТАСС26 сентября в 11:07
Экономика сегодня

«Норникель» потратил более 250 млрд рублей на защиту экологии в Заполярье

Экономика сегоднявчера в 07:40
Народные новости

Потанин рассказал о возросших тратах «Норникеля» на «серный проект»

Народные новостивчера в 07:03
ИА Красная Весна

Траты «Норникеля» на «серный проект» для Норильска выросли почти вдвое

ИА Красная Весна26 сентября в 12:04
News.ru

«Норникель» потратит на «серный проект» более 250 млрд рублей

News.ru26 сентября в 11:17
Политика Сегодня

Расходы «Норникеля» на «серный проект» выросли до 250 млрд рублей

Политика Сегоднявчера в 07:48

Японцы раскритиковали дистанционный осмотр Курил новым министром

Министр по делам Окинавы и Северных территорий, как в Японии называют южные острова Курильской гряды, Таро Коно провел дистанционный осмотр Курильских островов с острова Хоккайдо и возмутил японцев.
Lenta.ru21:13
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«Русофильство - это национальная судьба»: в Болгарии призывают дружить и с Россией, и с США

Болгария, находящаяся на перекрестке между Востоком и Западом, сможет воспользоваться своим стратегически важным расположением, и стать страной, которую уважают даже сильные, страной, которой не командуют - подводит итог издание.
Военное обозрение01:32
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Сына иркутского экс-губернатора задержали по делу о крупном хищении

Депутата заксобрания Иркутской области Андрея Левченко задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
РИА Новости22:51
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Эксперт рассказал, кому сейчас положена вторая пенсия

На двойную пенсию могут претендовать военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны, родители и вдовы военнослужащих, погибших при прохождении службы, рассказала агентству "Прайм" адвокат бюро "Мусаев и партнеры" Надежда Ермолаева.
РИА Новости20:02
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К системе мгновенных переводов Сбера подключаются еще два банка

Банк «Хоум Кредит» находится в процессе подключения к системе мгновенных переводов Сбербанка по номеру телефона, заявил «Известиям» директор департамента по развитию онлайн-сервисов кредитной организации Павел Михалев.
Известия19:30
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