Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВРасходы бюджета РФ в текущем году могут превысить 23 трлн рублей

Верхняя граница дефицита бюджета составляет примерное 5% ВВП. Министерство финансов РФ намеренно в текущем году увеличить объем валовых заимствований до 5 трлн рублей, сообщил замминистра Владимир Колычев. Он уточнил, что верхняя граница дефицита бюджета составляет примерное 5% ВВП.
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Владимир Колычев
Верхняя граница оценочного диапазона дефицита федерального бюджета около — 5% ВВП плюс-минус. Примерно такой объем заимствований в валовом выражении, мы ориентируемся на него.
— Владимир Колычев, русский писательВести.Ru 04:23
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