Экономика
Газета.RuРасходы бюджета РФ в текущем году могут превысить 23 трлн рублей
Расходы российского бюджета в 2020 году с учетом мер по противодействию пандемии коронавируса превысят запланированные на сумму около 3,3 трлн рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова замминистра финансов РФ Владимира Колычева.
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Верхняя граница оценочного диапазона дефицита федерального бюджета около — 5% ВВП плюс-минус. Примерно такой объем заимствований в валовом выражении, мы ориентируемся на него.
— Владимир Колычев, русский писательГазета.Ru 01:57
с чего всё началось
Министерство по итогам года ожидает дефицит бюджета в размере 5 трлн рублей, отметил Колычев. Фактическая разница между доходами и расходами может быть меньше. Окончательный дефицит будет зависеть от того, как получится реализовать антикризисный план.Известия02 июля в 12:30
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Самая высокая заболеваемость раком на территории России по итогам прошлого года была зафиксирована в Архангельской области.
Мойка78 вчера в 21:59
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Газета.Ru 03:37
Политика
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Представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) могут прийти к власти в Афганистане в составе коалиционного правительства, заявил специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов в эфире программы "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1".
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Профессор университетского медицинского комплекса "Шарите" в Берлине и Гарвардского университета Тобиас Курт объяснил статистику смертности от коронавируса в Германии.
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Повестка дня саммита "пятерки" СБ ООН Москва продолжает прилагать дипломатические усилия для разработки повестки дня саммита "пятерки" СБ ООН, заявил Сергей Рябков.
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В Японии из-за ливневых дождей погибли не менее 15 человек
По меньшей мере 15 человек погибли из-за мощных ливневых дождей, которые обрушились на юго-запад Японии.
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«По данным следствия, в 2016 году Попов, будучи главой департамента Минобрнауки, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию», — пояснил источник агентства «Интерфакс».
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Шансы Андрея Норкина получить наследство покойной супруги оценил юрист
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В Воронежской области открыли дорогу в обход Павловска и села Лосево
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У берегов Австралии мужчина погиб при нападении акулы
Мужчина погиб при нападении акулы у побережья Австралии в районе острова Фрейзер, сообщает телеканал ABC со ссылкой на заявление полиции штата Квинсленд.
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Специалисты подсчитали, что меньше всего за последние 2 года скинул в цене смартфон iPhone XR.
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ФАС возбудила дело из-за отличия капсул порошка в России и ЕС
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Известия вчера в 03:06
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Путин назвал принятие поправок в Конституцию волей народа
Поправки в Конституцию страны вступают по воле народа, заявил президент России Владимир Путин.
iReactor вчера в 08:39