Министерство по итогам года ожидает дефицит бюджета в размере 5 трлн рублей, отметил Колычев. Фактическая разница между доходами и расходами может быть меньше. Окончательный дефицит будет зависеть от того, как получится реализовать антикризисный план.

с чего всё началось

Верхняя граница оценочного диапазона дефицита федерального бюджета около — 5% ВВП плюс-минус. Примерно такой объем заимствований в валовом выражении, мы ориентируемся на него.

Верхняя граница дефицита бюджета составляет примерное 5% ВВП. Министерство финансов РФ намеренно в текущем году увеличить объем валовых заимствований до 5 трлн рублей, сообщил замминистра Владимир Колычев. Он уточнил, что верхняя граница дефицита бюджета составляет примерное 5% ВВП.

Расходы бюджета РФ в текущем году могут превысить 23 трлн рублей

Общество Рособрнадзор: ЕГЭ 3 июля прошел без серьезных нарушений Первые Единые государственные экзамены (ЕГЭ) по информатике, географии и литературе прошли без серьезных нарушений, сообщила в пятницу пресс-служба Рособрнадзора.

Политика Эксперт насчитал в Забайкалье 99 тыс. аномальных голосов за поправки в Конституцию Эксперт по электоральной статистике, математик Сергей Шпилькин 2 июля опубликовал у себя в Facebook исследование возможных фальсификаций на голосовании по поправкам в Конституцию – в Забайкальском крае он насчитал 99 тысяч аномальных голосов в поддержку поправок из 352,6 тысячи. 19

Общество Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве. 1,1K

Хоккей ЦСКА стал чемпионом России по хоккею Федерация хоккея России (ФХР) объявила ЦСКА чемпионом России сезона 2019/20. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Шоу-бизнес Эмин Агаларов тепло поздравил бывшую жену с днем рождения С Днем Рождения @ leyla999 ты настоящий друг, замечательная мама и партнер на всю жизнь 🎂🙏🏽 будь счастлива всегда - ничто тебя не остановит 🔥🔥🔥😎 — обратился Эмин к дочери Ильхама Алиева. 6

Политика В Кремле заявили о контактах с рядом стран по вопросу открытия границ Москва, 3 июля 2020, 13:11 — REGNUM Россия в настоящее время ведет контакты с отдельными государствами по вопросу открытия границ, однако конкретных решений пока не принималось, заявил 3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 8

Гаджеты Oppo Find X2 возглавил рейтинг быстрых смартфонов Смартфон удержал лидерство по итогам июня. Портал AnTuTu составил рейтинг самых быстрых смартфонов на основе данных за июнь 2020 года. 1

Общество С 1 июля некоторым категориям пенсионеров добавили до 3500 рублей С 1 июля надбавки к пенсии получат почти 40 000 соотечественников. Среди них – пенсионеры, которые опекают детей в возрасте до 18 лет. 36

Общество Фанаты Гарри Поттера осудили Роулинг за слова о трансгендерах Крупнейшие фан-сервисы о вселенной Гарри Поттера решили разорвать отношения с писательницей Джоан Роулинг из-за скандала вокруг ее заявления о трансгендерах.

Общество Расчет отпускных после нерабочих дней для неработающих, работающих и удаленщиков Если же работник в период действия Указов не освобождался от работы и в табеле учета рабочего времени у него указаны рабочие дни, то этот период и суммы выплат за него учитываются при исчислении среднего заработка. 1

Общество Подозреваемых по делу MH17 вызвали в суд в Нидерландах 31 августа Суд в Нидерландах вызвал подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины на следующий блок слушаний, которые начнутся 31 августа, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.

Здоровье Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала способы, с помощью которых получится наладить обмен веществ и гормональный фон после карантина, связанного с COVID-19 Как сообщает ToDay News Ufa, чтобы привести тело и организм в форму, в первую очередь нужно избавиться от избыточного веса. 125

Общество Высшая школа экономики реорганизует три факультета в 2020 году Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" намерен реорганизовать факультет права, факультет бизнеса и менеджмента и факультет гуманитарных наук в 2020 году. 2

Культура Умер старейший актер Театра Российской армии Александр Петров «3 июля 2020 года после тяжелой и продолжительной болезни, на 99-м году жизни, скончался старейший артист нашего театра, ветеран, народный артист России Александр Алексеевич Петров», — говорится в сообщении. 1

Политика Памфилова оценила результаты голосования по Конституции в Ненецком АО Москва, 3 июля 2020, 05:06 — REGNUM Результаты голосования жителей Ненецкого автономного округа по поправкам к Конституции России подтверждают, что волеизъявление проходило максимально открыто, заявила 2 июля журналистам глава ЦИК Элла Памфилова. 375

Политика ДНР отказалась возвращаться в состав Украины Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что в республике отказались от идеи возможного возвращения в состав Украины. 1

Космос ESA показало впечатляющее видео полета над кратером Королева на Марсе Небольшая научно-познавательная картина детально показывает кратер Королева на Марсе, диаметр которого составляет 82 километра.