Экономика
РБКМинфин решил более чем вдвое увеличить заимствования в 2020 году
Минфин России планирует увеличить объем валовых заимствований до 5 трлн руб. в 2020 году, сообщил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.
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Поэтому 5% ВВП – это скорее верхняя граница оценочного диапазона дефицита федерального бюджета.
— Владимир Колычев, русский писательRambler News Service вчера в 13:00
с чего всё началось
Минфин оценил потери казны от карантина. Как рассказал журналистам замглавы ведомства Владимир Колычев, бюджет по итогам года недополучит более 1 трлн рублей ненефтегазовых доходов из-за снижения экономической активности в результате антикоронавирусных ограничений.Известиявчера в 12:30
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Общество
В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени
По предварительным данным, за переход на московское время выступили более 65% жителей Волгоградской области, против — порядка 34%.
РБК вчера в 14:20
Происшествия
Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы
Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия вчера в 16:40
Шоу-бизнес
39-летняя Саша Зверева через пять дней после родов вышла из декрета
Саша Зверева выходит из декрета на пятый день после родов Так, старшей дочери Василисе в этом году исполняется 17 лет, а сыну Макару — 12.
Вокруг ТВ вчера в 04:43
Общество
В Минобороны рассказали о самочувствии участников испытаний вакцины
Добровольцы, которые принимают участие в испытаниях вакцины от коронавируса, по прошествии двух недель чувствуют себя хорошо.
RT на русском вчера в 23:34
Наука
Во Франции найден 1500-летний воздухонепроницаемый свинцовый саркофаг
При раскопках раннехристианского некрополя в центральной Франции археологами было обнаружено около 150 захоронений, среди которых был найден и весьма редкий свинцовый, воздухонепроницаемый саркофаг.
Территория новостей 00:28
Политика
В МИД РФ оценили вышедшую в Малайзии книгу о катастрофе рейса MH17
Москва, 3 июля 2020, 08:41 — REGNUM Вышедшая к конце мая в Малайзии книга о трагедии малайзийского Boeing MH17, который потерпел крушение в небе над Донбассом в июле 2014 года, говорит о том, что «малайзийцы стремятся сами сформировать мнение» о случившейся катастрофе.
REGNUM 01:41
Политика
Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
Кино
Вышел трейлер фильма «Сборщик налогов» в главной роли с Шайей ЛаБафом
В сети появился трейлер фильма The Tax Collector («Сборщик налогов») режиссера Дэвида Эйра, который снял картины «Отряд самоубийц» и «Яркость».
Playboyrussia.com вчера в 07:29
Авто
Появились фотографии нового седана Kia Optima для рынка России
На сайте kia-clubs.ru появились снимки новой Kia Optima, которая сменила не только поколение, но и имя - теперь в России она будет продаваться под названием K5.
Новые автомобили вчера в 11:18
Общество
Кабмин выделит 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест
Больше четырех млрд рублей на создание временных рабочих мест выделит Кабмин.
EastRussia вчера в 23:41
Политика
Назарбаев заявил, что чувствует себя хорошо и приступает к работе
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выздоровел после заражения коронавирусом, чувствует себя хорошо и приступает к полноценной работе.
ТАСС вчера в 21:44
Общество
В Якутске для сдачи ЕГЭ подготовили 18 пунктов
Якутск, 3 июля 2020, 04:52 — REGNUM В Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.
REGNUM вчера в 21:52
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости вчера в 15:40
Здоровье
В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком
В общей сложности в России в 2019 году было впервые выявлено 640,4 тыс. случаев злокачественных новообразований, что больше уровня 2018 года на 2,5% (было 624,7 тыс.).
РБК 01:30
Путешествия
Италия стала самым желанным направлением для путешествия за рубеж
Турпром Италия стала самым желанным направлением у россиян для отдыха за рубежом.
РЕН ТВ 01:11
Здоровье
Врач сообщил о полезных свойствах крапивы
В крапиве содержатся такие полезные вещества, как фолиевая кислота, витамины С и В9, аминокислоты.
Вечерний Волгоград вчера в 07:21
Политика
Парламент Черногории легализовал однополые браки
Для принятия закона требовался 41 депутатский голос. В итоге в пользу однополых партнерств проголосовало 42 народных избранника.
Кавказ Пост вчера в 03:05
Футбол
Хави возглавит «Барселону» по окончании сезона
В свою очередь, нынешний главный тренер сине-гранатовых Кике Сетьен может быть уволен после матча с «Вильярреалом», если «Барселона» не возьмет в предстоящей игре три очка.
ODDS.ru 00:34
Футбол
«Ливерпуль» крупно проиграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии
РИА Новости вчера в 17:23
Общество
В США ликвидировали автономную зону Сиэтла
Власти Соединенных Штатов заявили о ликвидации так называемой автономной зоны Капитолийского холма в Сиэтле.
Свободная Пресса 01 июля в 23:23
Происшествия
Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом
По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия вчера в 09:16
Экономика
В России начались переводы от компаний гражданам по номеру телефона
Российские банки начали денежные переводы от юрлиц гражданам по номеру телефона в системе быстрых платежей (СБП).
Вести.Ru вчера в 04:10
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском вчера в 04:33
Футбол
Чалов стал одной из главных трансферных целей «Вольфсбурга»
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов попал в сферу интересов "Вольфсбурга" По информации источника, немецкий клуб рассматривает приобретение 22-летнего российского нападающего как одну из трёх главных трансферных целей, которые клуб Бундеслиги наметил для себя на лето.
Metaratings вчера в 15:53
Политика
«Дебилы» довели Украину до грани распада, заявил депутат Рады
Депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович назвал украинские власти "дебилами" и заявил, что они привели страну на грань распада и уничтожения.
РИА Новости вчера в 20:56
Здоровье
Россиянам назвали самые опасные продукты в магазинах
Ранее врач-диетолог консультативно-диагностического центра «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ Тамара Прунцева назвала продукты, провоцирующие преждевременное старение.
Lenta.ru вчера в 02:51
Футбол
«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ 01 июля в 15:16
Футбол
Адиев может возглавить «Арсенал»
Тула, 2 июля 2020, 18:48 — REGNUM Тренером тульского «Арсенала» может стать Магомед Адиев, который на данный момент возглавляет «Чайку».
REGNUM вчера в 11:48
Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Росавиация продлила запрет на въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства до 1 августа 2020 года.
Известия вчера в 16:44
Армия и оружие
В НАТО заявили об активизации работы российских подлодок в Атлантике
Нью-Йорк, США, 3 июля 2020, 07:14 — REGNUM Россия активизировала работу подводных лодок в некоторых районах Атлантического океана, что ставит в уязвимое положение военные корабли НАТО и важные объекты инфраструктуры США, пишет 2 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей альянса и военных аналитиков.
REGNUM 00:14