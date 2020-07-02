Экономика

РБКРБКМинфин решил более чем вдвое увеличить заимствования в 2020 году

Минфин России планирует увеличить объем валовых заимствований до 5 трлн руб. в 2020 году, сообщил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.
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Владимир Колычев
Поэтому 5% ВВП – это скорее верхняя граница оценочного диапазона дефицита федерального бюджета.
— Владимир Колычев, русский писательRambler News Service вчера в 13:00
с чего всё началось

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Футбол

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REGNUM 00:14
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