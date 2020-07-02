Минфин намерен привлечь на рынке около 5% ВВП, заявил Владимир Колычев. Из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование дефицита будет направлено 250-300 млрд рублей, при условии, что средняя цена на нефть по итогам года составит $39 за баррель Urals.

с чего всё началось

Верхняя граница оценочного диапазона дефицита федерального бюджета около — 5% ВВП плюс-минус. Примерно такой объем заимствований в валовом выражении, мы ориентируемся на него.

Расходы российского бюджета в 2020 году с учетом мер по противодействию пандемии коронавируса превысят запланированные на сумму около 3,3 трлн рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова замминистра финансов РФ Владимира Колычева.

Расходы бюджета РФ в текущем году могут превысить 23 трлн рублей

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