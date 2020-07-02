Экономика
Газета.RuРасходы бюджета РФ в текущем году могут превысить 23 трлн рублей
Расходы российского бюджета в 2020 году с учетом мер по противодействию пандемии коронавируса превысят запланированные на сумму около 3,3 трлн рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова замминистра финансов РФ Владимира Колычева.
Читать в источнике
Оценить110
Верхняя граница оценочного диапазона дефицита федерального бюджета около — 5% ВВП плюс-минус. Примерно такой объем заимствований в валовом выражении, мы ориентируемся на него.
— Владимир Колычев, русский писательВести.Ru 04:23
с чего всё началось
Минфин намерен привлечь на рынке около 5% ВВП, заявил Владимир Колычев. Из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование дефицита будет направлено 250-300 млрд рублей, при условии, что средняя цена на нефть по итогам года составит $39 за баррель Urals.Известиявчера в 12:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 13:04, Ашберн
Политика
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru 12:46
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Коммерсантъ 11:21
Единоборства
Путин выразил соболезнования Нурмагомедову в связи со смертью его отца
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым выразил соболезнования в связи со смертью отца и тренера спортсмена Абдулманапа Нурмагомедова.
РБК 11:22
Футбол
Отец Глушенкова прокомментировал информацию об интересе «Зенита»
Александр Глушенков, отец полузащитника «Крыльев Советов» Максима Глушенкова, отреагировал на информацию об интересе к его сыну со стороны петербургского «Зенита».
Чемпионат 11:21
Общество
В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени
Большинство жителей Волгоградской области проголосовали за возвращение к московскому времени.
Четвертая Власть 01:56
Религия
Сторонники лишенного сана священника пригрозили захватом монастыря
Сторонники лишенного сана священника Сергия (Николая Романова) пригрозили захватить Среднеуральский монастырь и потребовали привести к ним участников заседания Церковного суда, в том числе владыку Кирилла, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского.
Lenta.ru 06:19
Экономика
ВТБ снизил ставки по вкладам в рублях
Банк ВТБ снизил процентные ставки по рублевым вкладам.
ТАСС 30 июня в 10:09
Политика
Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России
Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
REGNUM 09:31
Происшествия
Следователь центрального аппарата СК задержан за взятку
Как рассказали в СК, задержанный следователь получил от обвиняемого по уголовному делу, которое находилось в его производстве, "взятки в особо крупном размере за принятие решений, входивших в его должностные полномочия, в пользу взяткодателя".
Газета.Ru 12:29
Автоспорт
Гран-при Австрии. Хэмилтон был лучшим в первой практике
В Шпильберге стартовал первый в нынешнем сезоне этап "Формулы-1" Гран-при Австрии.
Вести.Ru 07:32
Политика
Посол США пояснил отсутствие СССР в твите о победителях Германии
Посол США в России Джон Салливан ответил на скандальный твит Белого дома от 8 мая о том, что победу над нацистскими войсками в 1945 году одержали США и Великобритания - по словам дипломата, сообщение адресовалось Лондону.
Газета.Ru 08:23
Армия и оружие
У США нет права указывать России, какое оружие создавать, заявили в парламенте
Соединенные Штаты не имеют права указывать России, какое оружие она может создавать для обеспечения собственной безопасности.
Вести.Ru 09:11
Политика
О чем говорят результаты голосования
Окончательные итоги голосования об изменении Конституции пока не подведены, но от подсчета нескольких отдаленных или заграничных участков сильно не изменятся: 57,7 млн голосов «за» поправки, 15,8 млн голосов «против» поправок.
Полит.ру вчера в 12:30
Политика
Палата представителей США одобрила санкции против Китая из-за Гонконга
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о санкциях против Китая в связи с принятием Пекином закона о национальной безопасности Гонконга.
Коммерсантъ вчера в 11:23
Общество
Росавиация продлила до 1 августа запрет на зарубежные рейсы
Москва, 3 июля 2020, 10:05 — REGNUM Росавиация продлила запрет на международное авиасообщение до 1 августа 2020 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
REGNUM 03:05
Политика
Суд по MH17 впервые изучит российские данные
Окружной суд по сбитому в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 впервые согласился приобщить к делу данные российской компании «Алмаз-Антей» и заслушать ее эксперта.
Lenta.ru 12:00
Общество
Режим повышенной готовности на Кубани продлили до 21 июля
Режим карантина сняли в Краснодарском крае с 21 июня, на Кубань начали активно прибывать туристы, при этом регион вернулся к действию режима "Повышенная готовность".
ТАСС 09:39
Общество
Воробьёв рассказал, как в Подмосковье дополнили льготную ипотеку
Красногорск, 3 июля 2020, 18:34 — REGNUM Программа ипотечного кредитования по льготной ставке буквально спасла Подмосковье.
REGNUM 11:34
Здоровье
На Северном Кавказе выявлено меньше всего больных раком
По данным минздрава, в 2019 году самый высокий показатель заболеваемости онкологическими заболеваниями был установлен в Архангельской области (566,2 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения).
REGNUM 02:00
Здоровье
В Ростовской области за сутки выявили еще 92 случая коронавируса
За минувшие сутки в Ростовской области выявлено 92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Evo-rus.com 05:32
Футбол
Тренер «Баварии» высказался перед финалом Кубка Германии
Наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик рассказал о подготовке команды к предстоящему матчу против «Байера».
ГЛАС.RU 09:17
Здоровье
В Роспотребнадзоре предупредили о риске новой пандемии свиного гриппа
Новый штамм вируса свиного гриппа, обнаруженный в Китае, обладает высоким потенциалом для развития очередной пандемии, чтобы предотвратить появление нового вируса, необходимо отслеживать его циркуляцию, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.
РИА Новости 10:40
Происшествия
Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель
РИА Новости 11:24
Шоу-бизнес
Бабкина рассказала, что видела перед выходом из комы
Народная артистка России Надежда Бабкина, переболевшая двусторонней пневмонией, рассказала о том, что чувствовала при выходе из искусственной комы, в которую ее вводили на несколько дней.
НТВ 04:03
Общество
Вспышки коронавируса выявлены в детских учреждениях десяти регионов
Вспышки COVID-19 зафиксированы в детских домах и детсадах на Камчатке и в Пермском крае, в Амурской, Архангельской, Воронежской, Магаданской, Орловской, Саратовской, Свердловской и Ростовской областях.
BFM.ru 12:21
Экономика
Власти Удмуртии предложили ввести утилизационный сбор на оружие
Комитет Госдумы по экономической политике разработал законопроект о введении утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное оружие.
Известия 05:22
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН 10:57