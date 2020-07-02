Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.RuГазета.Ru

Расходы бюджета РФ в текущем году могут превысить 23 трлн рублей

Расходы российского бюджета в 2020 году с учетом мер по противодействию пандемии коронавируса превысят запланированные на сумму около 3,3 трлн рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова замминистра финансов РФ Владимира Колычева.В источнике
Владимир Колычеврусский писатель
Верхняя граница оценочного диапазона дефицита федерального бюджета около — 5% ВВП плюс-минус. Примерно такой объем заимствований в валовом выражении, мы ориентируемся на него.
С чего всё началось

Минфин оценил потери от антикоронавирусных мер в 1 трлн рублей

Министерство по итогам года ожидает дефицит бюджета в размере 5 трлн рублей, отметил Колычев. Фактическая разница между доходами и расходами может быть меньше. Окончательный дефицит будет зависеть от того, как получится реализовать антикризисный план.
Известиявчера в 12:30
Подробнее о событии

Бюджетный дефицит по итогам этого года составит 5% ВВП: неоднозначно

ПРАЙМ04:09

Минфин увеличит госзаимствования почти на 2,7 трлн руб. до 5 трлн

Эхо Москвы20:08

Минфин оценил потери от антикоронавирусных мер в 1 трлн рублей

Известиявчера в 12:30

Подсчитаны потери российского бюджета из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 13:35

В Минфине заявили, что дефицит бюджета в 2020 году не превысит 5% ВВП

ТАССвчера в 12:33

Расходы бюджета РФ в текущем году могут превысить 23 трлн рублей

Газета.Ru17:13

В Минфине оценили потери бюджета из-за введённых ограничений

RT на русскомвчера в 13:02
Реклама

В Югре председателя общества инвалидов уличили в хищении 45 млн рублей

Следствие считает, что 62-летний председатель общества инвалидов с января 2017-го по апрель 2020 года похитил 45 млн рублей, которые были выделены предприятиями «Газпромнефть-Хантос» и «РН-Юганскнефтегаз» на трудоустройство и выплаты людям с ограниченными возможностями.
REGNUM05:51
Реклама

Церковный суд лишил сана схиигумена Сергия

Суд Екатеринбургской епархии принял в пятницу решение лишить сана схиигумена Сергия (Романова), духовника Среднеуральского женского монастыря, который называл ситуацию с новым коронавирусом "псевдопандемией".
ТАСС05:22
137
Реклама

Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте

Прощание с актером Виктором Проскуриным состоится в субботу, 4 июля, в Театральном институте им. Б. Щукина (там учился артист), сообщил ТАСС директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.
Коммерсантъвчера в 16:58
4
Реклама

Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой

Прокурор запросила для обвиняемой в оправдании терроризма псковской журналистки Светланы Прокопьевой наказание в виде шести лет колонии общего режима, передает из суда корреспондент РИА Новости.
РИА Новости05:13
344
Реклама

Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы

По уверениям местных жителей, состоялось два раунда: первый завершился, когда молодые люди услышали вой полицейских сирен, однако после того, как стражи порядка уехали, курьеры продолжили выяснение отношений на кулаках.
Вести.Ruвчера в 11:17
407
Реклама
Реклама

Экс-чиновник в Нижнем Новгороде продал четыре истребителя по 153 рубля

Бывший нижегородский чиновник Андрей Силяков продал из Росрезерва четыре российских истребителя МиГ-31 по 153 рубля за штуку и девять лет скрывался от правоохранителей, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на заявление представителя Генпрокуратуры в ПФО Виктора Латина.
Газета.Ru19:55
126

Глава Ненецкого округа объяснил голосование жителей против поправок

Врио губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный объяснил, почему большинство избирателей региона, принявших участие в голосовании по поправкам к Конституции, выступили против.
Ведомостивчера в 11:51
8,8K
Реклама
Реклама
Реклама