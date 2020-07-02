Расходы бюджета РФ в текущем году могут превысить 23 трлн рублей
Смотрите также
Бастрыкин рассказал о новых уголовных делах по преступлениям нацизма
ЦИК утвердила итоги голосования по поправкам в Конституцию
Госсовет Турции обсудил превращение собора Святой Софии в мечеть
Церковный суд лишил сана схиигумена Сергия
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Роман с Павлом Прилучным впервые прокомментировала Мирослава Карпович
Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам
Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте
Аксенов опубликовал шуточный ролик про Крым с участием Зеленского
Адвокат Ефремова признался в сокрытии информации от актера
На Пушкинской площади в Москве около трехсот человек участвуют в акции против поправок
Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы
В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком
РФ продемонстрировала используемое в Сирии оружие
Власти Удмуртии предложили ввести утилизационный сбор на оружие
Глава Ненецкого округа объяснил голосование жителей против поправок
Попова рассказала о формировании иммунитета у переболевших COVID-19
Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум
Расходы бюджета в 2020 году могут вырасти на 1,8 трлн рублей
Церковный суд лишил сана схиигумена Сергия
Кремль отреагировал на критику поправок к Конституции из-за рубежа
В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком
Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум
В МИД РФ оценили вышедшую в Малайзии книгу о катастрофе рейса MH17
Минобороны: С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе
В Гидрометцентре предупредили о жаре в ближайшие дни
Минобороны РФ: привитых от COVID-19 добровольцев осматривают ежедневно
Кравчук считает, что Россия должна помочь Украине восстановить Донбасс
Премьер Франции Эдуар Филипп подал в отставку
Расходы российского бюджета в 2020 году с учетом мер по противодействию пандемии коронавируса превысят запланированные на сумму около 3,3 трлн рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова замминистра финансов РФ Владимира Колычева.В источнике
Верхняя граница оценочного диапазона дефицита федерального бюджета около — 5% ВВП плюс-минус. Примерно такой объем заимствований в валовом выражении, мы ориентируемся на него.
С чего всё началось
Минфин оценил потери от антикоронавирусных мер в 1 трлн рублей
Министерство по итогам года ожидает дефицит бюджета в размере 5 трлн рублей, отметил Колычев. Фактическая разница между доходами и расходами может быть меньше. Окончательный дефицит будет зависеть от того, как получится реализовать антикризисный план.
Известиявчера в 12:30
Подробнее о событии