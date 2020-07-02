Министерство по итогам года ожидает дефицит бюджета в размере 5 трлн рублей, отметил Колычев. Фактическая разница между доходами и расходами может быть меньше. Окончательный дефицит будет зависеть от того, как получится реализовать антикризисный план.

с чего всё началось

Верхняя граница оценочного диапазона дефицита федерального бюджета около — 5% ВВП плюс-минус. Примерно такой объем заимствований в валовом выражении, мы ориентируемся на него.

Расходы российского бюджета в 2020 году с учетом мер по противодействию пандемии коронавируса превысят запланированные на сумму около 3,3 трлн рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова замминистра финансов РФ Владимира Колычева.

Расходы бюджета РФ в текущем году могут превысить 23 трлн рублей

Единоборства Тренер Макгрегора отреагировал на смерть отца Нурмагомедова Ирландский тренер Джон Кавана, наставник ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора, отреагировал на смерть известного российского специалиста Абдулманапа Нурмагомедова.

Хоккей ЦСКА стал чемпионом России по хоккею Федерация хоккея России (ФХР) объявила ЦСКА чемпионом России сезона 2019/20. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Политика Новым премьером Франции стал курировавший снятие карантина Жан Кастекс Президент Франции Эммануэль Макрон назначил премьер-министром Жана Кастекса, который ранее был замруководителя администрации Елисейского дворца.

Общество Голландская прокуратура удовлетворена решениями судьи по делу MH17 Голландская прокуратура удовлетворена вынесенными в пятницу решениями по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года. 16

Политика В Минобороны прокомментировали слова Болтона о переговорах по ДРСМД Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин прокомментировал воспоминания бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о переговорах по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), отметив, что его оценки существенно искажают реальные события.

Здоровье Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала способы, с помощью которых получится наладить обмен веществ и гормональный фон после карантина, связанного с COVID-19 Как сообщает ToDay News Ufa, чтобы привести тело и организм в форму, в первую очередь нужно избавиться от избыточного веса. 127

Политика Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов Россия нуждается в притоке мигрантов для экономического развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, 3 июля. 1,9K

Политика Путин указал на важность запрета на отчуждение российских территорий Поправки к Конституции в части запрета на отчуждение территорий страны важны сразу для нескольких регионов России, заявил президент Владимир Путин на встрече в пятницу с рабочей группой, готовившей изменения в Основной закон. 3

Общество Вандалы написали «расистская рыба» на статуе Русалочки в Копенгагене Статуя Русалочки в столице Дании в очередной раз подверглась акту вандализма. На этот раз на ней написали фразу расистская рыба.

Автоспорт Источник в «Рено» назвал нонсенсом слухи о досрочной замене Риккардо Ранее слух о замене Риккардо прокомментировал Фернандо Алонсо, посмеявшийся над тем, что в «Рено» его отправило то же издание, которое ранее сообщило об отсутствии шансов на его сотрудничество с командой.

Общество В Воронежской области продлили ограничения в связи с коронавирусом Власти Воронежской области приняли решение продлить до 7 июля введённые в регионе в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 ограничения, в том числе режим самоизоляции. 18

Общество Рособрнадзор: ЕГЭ 3 июля прошел без серьезных нарушений Первые Единые государственные экзамены (ЕГЭ) по информатике, географии и литературе прошли без серьезных нарушений, сообщила в пятницу пресс-служба Рособрнадзора.

Футбол «Локомотив» заявил о готовности обменять Миранчука на Лаксальта В клубе заявили о готовности взять Ласкальта с доплатой в 25 млн евро.

Фигурное катание Российская фигуристка рассказала о сексизме в спорте «Заложенное с 12 лет извращённое понятие взаимоотношений мужчины и женщины не давало мне долгое время трезво смотреть на отношения», — отметила российская спортсменка.

Происшествия В десяти регионах выявили вспышки коронавируса в детских учреждениях Вспышки новой коронавирусной инфекции зафиксированы в детских учреждениях в десяти регионах России из-за несоблюдения карантинных мер и санитарных норм, сообщается на сайте ГП РФ. 3

Политика Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции Правитель Российской Федерации Владимир Путин обратился к народу с благодарностью за их поддержку в ходе голосований по поправкам в Конституции страны. 7,1K

Происшествия С замминистра науки Мариной Лукашевич начались следственные действия Со статс-секретарем - заместителем министра науки и высшего образования Мариной Лукашевич, проводятся следственные действия, этим занимаются правоохранительные органы, а министерство "оказывает со своей стороны все необходимое содействие", сообщили в пресс-службе ведомства. 1

Политика Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть Верховный суд Турции постановил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган может поменять статус собора Святой Софии в Стамбуле и превратить ее в мечеть. 1,1K