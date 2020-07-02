Министерство по итогам года ожидает дефицит бюджета в размере 5 трлн рублей, отметил Колычев. Фактическая разница между доходами и расходами может быть меньше. Окончательный дефицит будет зависеть от того, как получится реализовать антикризисный план.

с чего всё началось

Верхняя граница оценочного диапазона дефицита федерального бюджета около — 5% ВВП плюс-минус. Примерно такой объем заимствований в валовом выражении, мы ориентируемся на него.

Расходы российского бюджета в 2020 году с учетом мер по противодействию пандемии коронавируса превысят запланированные на сумму около 3,3 трлн рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова замминистра финансов РФ Владимира Колычева.

Расходы бюджета РФ в текущем году могут превысить 23 трлн рублей

Общество Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве. 2,2K

Экономика «Газпром» выбрал поставщиков труб на ₽96 млрд для постройки газопроводов Выксунский металлургический завод (входит в Объединенную металлургическую компанию Анатолия Седых) получил 35% заказов из тендера «Газпрома» общей стоимостью 95,5 млрд руб. на поставку труб большого диаметра (ТБД).

Технологии В WhatsApp добавят пять новых функций Приложение WhatsApp скоро претерпит несколько крупных обновлений. В течение нескольких следующих недель появится сразу пять новых функций. 58

Общество Роспотребнадзор запретил детский отдых за пределами регионов Детский организованный отдых разрешили только в пределах своих регионов.

Политика Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу. 3,3K

Политика Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ. 1,7K

Экономика Испугавшимся господдержки компаниям предложили упростить жизнь Министерство экономического развития России внесло в правительство предложение о смягчении требований к системообразующим компаниям, упрощающих им жизнь.

Происшествия Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич. 530

Наука Янтарь помог ученым узнать цвет древних насекомых Сделать выводы о внешнем виде ос, возраст которых равен 99 миллионам лет, позволила просветка с помощью микроскопа трех десятков кусочков янтаря, который относится к меловому периоду. 15

Шоу-бизнес Андрей Макаревич показал фото с еврейской свадьбы с четвертой женой Музыкант Андрей Макаревич согласился обнародовать свадебное фото с четвертой избранницей Эйнат Кляйн и рассказать о торжестве в еврейских традициях, которое, к слову, состоялось в прошлом году. 17

Общество В Крыму запретили прием групп детей из других регионов В Крыму до стабилизации эпидемиологической обстановки запретили принимать организованные группы детей из других регионов России как для отдыха, так и для оздоровления. 17

Экономика Испания приготовилась спасать экономику за счет ЕС Правительство Испании приготовилось спасать экономику от кризиса, вызванного пандемией COVID-19, с помощью инвестиционного плана на сумму 150 миллиардов евро. 1

Кино Фильм Данилы Козловского «Чернобыль» покажут в США Фильм-катастрофа Данилы Козловского «Чернобыль» выйдет в американский прокат Права на показ ленты купила компания Capelight Pictures, сообщает РИА Новости. 22

Происшествия Радикалы бросили гранату в полтавский офис «Оппозиционной платформы» Представители националистических организаций бросили гранату в офис партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Полтаве, пострадала секретарь.

Экономика Экс-зампред ЦБ Поздышев переходит в Банк международных расчетов Бывший зампред ЦБ, председатель наблюдательного совета управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС) Василий Поздышев покидает свой пост, сообщается на сайте регулятора. 4

Армия и оружие Норвежские истребители сблизились с российскими Ту-142 над Атлантикой Норвежские истребители F-16 и истребители-бомбардировщики F-35 сопроводили российские самолеты Ту-142 в ходе их полета над северной частью Атлантики, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Северный флот.

Политика В Кремле заявили о контактах с рядом стран по вопросу открытия границ Москва, 3 июля 2020, 13:11 — REGNUM Россия в настоящее время ведет контакты с отдельными государствами по вопросу открытия границ, однако конкретных решений пока не принималось, заявил 3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 12

Авто Новых Kia K5 в Россию уже привезли более десятка В Россию уже импортировано более десяти седанов Kia K5, хотя старт продаж модели в нашей стране запланирован только на конец августа-начало сентября. 11