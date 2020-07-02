Экономика
Газета.RuРасходы бюджета РФ в текущем году могут превысить 23 трлн рублей
Расходы российского бюджета в 2020 году с учетом мер по противодействию пандемии коронавируса превысят запланированные на сумму около 3,3 трлн рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова замминистра финансов РФ Владимира Колычева.
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Верхняя граница оценочного диапазона дефицита федерального бюджета около — 5% ВВП плюс-минус. Примерно такой объем заимствований в валовом выражении, мы ориентируемся на него.
— Владимир Колычев, русский писательГазета.Ru 01:57
с чего всё началось
Минфин намерен привлечь на рынке около 5% ВВП, заявил Владимир Колычев. Из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование дефицита будет направлено 250-300 млрд рублей, при условии, что средняя цена на нефть по итогам года составит $39 за баррель Urals.Известия02 июля в 12:30
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Россия снабдит 90-ю зенитно-ракетную бригаду комплексами "Бук-М3".
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Поправки в Конституцию страны вступают по воле народа, заявил президент России Владимир Путин.
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Число пострадавших в ДТП в Омске увеличилось до восьми
Число пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Омске увеличилось до восьми.
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Автомобили Hyundai в России начнут продавать в обход дилеров
Hyundai внедряет новый тип продаж - в обход официальных дилеров марки, как действует уже Tesla в США.
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Российская газета 04:46
Общество
Число умерших от коронавируса в России превысило 10 тыс. человек
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
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Кинотеатры Москвы могут открыться 1 августа
В Москве кинотеатры могут открыться не ранее 1 августа, заявил «Интерфаксу» руководитель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.
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Умер лечившийся от коронавируса отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве на 58-м году жизни.
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Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой
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Станцию метро в Берлине переименуют в честь композитора Глинки
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В ВОЗ назвали единственное обнадеживающее лекарство против COVID-19
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В Японии из-за ливневых дождей погибли не менее 15 человек
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Бородина и Омаров отпраздновали 5 лет со дня свадьбы
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В сети названы привычки водителей, которые негативно влияют на авто
Самой опасной ошибкой специалисты назвали оставление машины с МКПП на передаче.
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