Экономика
Газета.RuРасходы бюджета РФ в текущем году могут превысить 23 трлн рублей
Расходы российского бюджета в 2020 году с учетом мер по противодействию пандемии коронавируса превысят запланированные на сумму около 3,3 трлн рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова замминистра финансов РФ Владимира Колычева.
Читать в источнике
Оценить110
Верхняя граница оценочного диапазона дефицита федерального бюджета около — 5% ВВП плюс-минус. Примерно такой объем заимствований в валовом выражении, мы ориентируемся на него.
— Владимир Колычев, русский писательВести.Ru 04:23
с чего всё началось
Минфин намерен привлечь на рынке около 5% ВВП, заявил Владимир Колычев. Из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование дефицита будет направлено 250-300 млрд рублей, при условии, что средняя цена на нефть по итогам года составит $39 за баррель Urals.Известиявчера в 12:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 12:38, Ашберн
Космос
Ровер размером с обувную коробку вернет Америку на Луну
Популярная механика 10:50
Происшествия
Следователь центрального аппарата СК задержан за взятку
Как рассказали в СК, задержанный следователь получил от обвиняемого по уголовному делу, которое находилось в его производстве, "взятки в особо крупном размере за принятие решений, входивших в его должностные полномочия, в пользу взяткодателя".
Газета.Ru 12:29
Политика
В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известия 04:30
Хоккей
Хоккейный клуб ЦСКА стал чемпионом России по итогам сезона 2019-2020
Федерация хоккея России присвоила столичным армейцам звание чемпионов России по итогам сезона 2019-2020.
Lenta.ru 10:47
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Коммерсантъ 11:21
Политика
Глава «Союза женщин России» пожаловалась Путину на мороженое «Радуга»
Владимир Путин ответил, что этим должны заняться общественные организации, которые «разделяют официальную позицию российской власти».
Говорит Москва 09:46
Общество
В США ликвидировали автономную зону Сиэтла
Властям США силами сотни полицейских удалось ликвидировать так называемую автономную зону Капитолийского холма в городе.
Evo-rus.com 03:23
Авто
Dodge представил самый мощный серийный внедорожник в мире
Соплатформенник Jeep Grand Cherokee и один из самых популярных автомобилей своего класса в США получил более современный дизайн и обрел экстремальную версию SRT Hellcat с самым мощным в мире двигателем Hemi Hellcat V8.
Автоновости дня 06:01
Общество
Вандалы написали «расистская рыба» на статуе Русалочки в Копенгагене
Статуя Русалочки в столице Дании в очередной раз подверглась акту вандализма. На этот раз на ней написали фразу расистская рыба.
iReactor 09:07
Гаджеты
Новый Galaxy Note 20 случайно показала компания Samsung
На сайте компании для пользователей из России и Украины были опубликованы качественные рендеры флагмана.
Evo-rus.com вчера в 08:27
Религия
Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать монастырь
Отец Сергий (Романов), которого церковный суд лишил сана, в новом видеообращении заявил, что отказывается покидать Среднеуральский женский монастырь.
ТАСС 10:02
Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском 07:12
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 вчера в 12:15
Авто
Новый BMW 4 серии Coupe получил спецверсию в России
Компания BMW Group Россия представила на российском рынке новый BMW 420d xDrive Coupe в специальном исполнении M Sport Pro Shadow Edition.
Автостат 03:44
Общество
В Петербурге отмечается «ожидаемый» рост заболеваемости коронавирусом
Башкетова уточнила, что пока регион продолжает выходить из ограничений и небольшой рост заболеваемости COVID-19 не повлияет на это.
FlashNord 07:48
Общество
Росавиация продлила до 1 августа запрет на зарубежные рейсы
Москва, 3 июля 2020, 10:05 — REGNUM Росавиация продлила запрет на международное авиасообщение до 1 августа 2020 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
REGNUM 03:05
Происшествия
Суд отменил приговор бывшему аудитору госконтрактов Минобороны Куксину
Мосгорсуд отменил приговор Кузьминского суда Москвы, который в конце декабря приговорил к 10 годам заключения бывшего директора департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ Максима Куксина за взятку в размере более 11 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
РИА Новости вчера в 13:26
Политика
Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть
Российская газета вчера в 09:11
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 00:44
Происшествия
Главу СКР попросили заняться делом умершей чеченки после извинений ее матери
Lenta.ru 12:19
Общество
В Крыму запретили прием групп детей из других регионов
В Крыму до стабилизации эпидемиологической обстановки запретили принимать организованные группы детей из других регионов России как для отдыха, так и для оздоровления.
РБК 11:05
Общество
Подозреваемых по делу MH17 вызвали в суд в Нидерландах 31 августа
Суд в Нидерландах вызвал подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины на следующий блок слушаний, которые начнутся 31 августа, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
РИА Новости 08:19
Политика
Кравчук заявил, что Россия «поможет» Украине восстановить Донбасс
Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с порталом "НСН" прокомментировал заявление о том, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева.
РИА Новости вчера в 19:57
Политика
Козак прилетел в Берлин для обсуждения урегулирования на Донбассе
Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в Берлин для участия во встрече в "нормандском формате", сообщили в посольстве России в ФРГ.
Деловое.ТВ 08:13
Происшествия
Четыре человека погибли в Турции из-за взрыва на фабрике фейерверков
В Турции произошел взрыв на фабрике фейерверков в провинции Сакарья, четыре человека погибли и 97 получили ранения.
РБК 10:39
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров впервые показал четвертую жену в социальных сетях
Лидер группировки «Ленинград» впервые за два года показал, как выглядит его четвертая жена.
CT news 06:19
Общество
С 1 июля некоторым категориям пенсионеров добавили до 3500 рублей
На средства могут рассчитывать пенсионеры, под опекой которых дети до 18 лет. Прибавка составит 3-3,5 тыс. руб. в месяц.
Evo-rus.com 01:45
Происшествия
В МВД наказали командира роты из-за одинаковых жетонов у полицейских
«За нарушение требований должностного регламента дисциплинарное взыскание объявлено командиру роты 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по городу Москве», — сообщили в ведомстве.
РБК вчера в 16:14
Происшествия
Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель
РИА Новости 11:24