Министерство по итогам года ожидает дефицит бюджета в размере 5 трлн рублей, отметил Колычев. Фактическая разница между доходами и расходами может быть меньше. Окончательный дефицит будет зависеть от того, как получится реализовать антикризисный план.

с чего всё началось

Верхняя граница оценочного диапазона дефицита федерального бюджета около — 5% ВВП плюс-минус. Примерно такой объем заимствований в валовом выражении, мы ориентируемся на него.

Расходы российского бюджета в 2020 году с учетом мер по противодействию пандемии коронавируса превысят запланированные на сумму около 3,3 трлн рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова замминистра финансов РФ Владимира Колычева.

Расходы бюджета РФ в текущем году могут превысить 23 трлн рублей

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