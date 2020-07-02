Экономика
Газета.RuРасходы бюджета РФ в текущем году могут превысить 23 трлн рублей
Расходы российского бюджета в 2020 году с учетом мер по противодействию пандемии коронавируса превысят запланированные на сумму около 3,3 трлн рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова замминистра финансов РФ Владимира Колычева.
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Верхняя граница оценочного диапазона дефицита федерального бюджета около — 5% ВВП плюс-минус. Примерно такой объем заимствований в валовом выражении, мы ориентируемся на него.
— Владимир Колычев, русский писательВести.Ru 04:23
с чего всё началось
Министерство по итогам года ожидает дефицит бюджета в размере 5 трлн рублей, отметил Колычев. Фактическая разница между доходами и расходами может быть меньше. Окончательный дефицит будет зависеть от того, как получится реализовать антикризисный план.Известиявчера в 12:30
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