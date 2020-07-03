Экономика
Деловое.ТВРасходы бюджета РФ в текущем году могут превысить 23 трлн рублей
Верхняя граница дефицита бюджета составляет примерное 5% ВВП. Министерство финансов РФ намеренно в текущем году увеличить объем валовых заимствований до 5 трлн рублей, сообщил замминистра Владимир Колычев. Он уточнил, что верхняя граница дефицита бюджета составляет примерное 5% ВВП.
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Верхняя граница оценочного диапазона дефицита федерального бюджета около — 5% ВВП плюс-минус. Примерно такой объем заимствований в валовом выражении, мы ориентируемся на него.
— Владимир Колычев, русский писательВести.Ru 04:23
с чего всё началось
Министерство по итогам года ожидает дефицит бюджета в размере 5 трлн рублей, отметил Колычев. Фактическая разница между доходами и расходами может быть меньше. Окончательный дефицит будет зависеть от того, как получится реализовать антикризисный план.Известиявчера в 12:30
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