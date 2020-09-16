Расходы федерального бюджета РФ в 2021 году сократятся до 21,51 триллиона рублей после 22,56 триллиона рублей в 2020 году, сообщил журналистам глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, в 2022 году расходы бюджета вырастут до почти 21,88 триллиона рублей, в 2023 году — до 23,67 триллиона рублей.