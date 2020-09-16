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ПРАЙМ
ПРАЙМ

Расходы бюджета России в 2021 году сократятся почти на триллион рублей

Расходы федерального бюджета РФ в 2021 году сократятся до 21,51 триллиона рублей после 22,56 триллиона рублей в 2020 году, сообщил журналистам глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, в 2022 году расходы бюджета вырастут до почти 21,88 триллиона рублей, в 2023 году — до 23,67 триллиона рублей.В источнике
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ИА Красная Весна

Бюджет РФ за 3 года сократит дефицит за счет несырьевых доходов — Минфин

ИА Красная Веснавчера в 15:09
АПН

Минфин планирует, что нефтегазовые доходы будут расти, а расходы федерального бюджета -- снижаться

АПНвчера в 14:04
ТАСС

Дефицит федерального бюджета России в 2021 году составит 2,75 трлн руб

ТАССвчера в 12:03
Парламентская газета

Дефицит федерального бюджета в этом году составит 4,4% ВВП

Парламентская газетавчера в 12:50
ПРАЙМ

Расходы бюджета России в 2021 году сократятся почти на триллион рублей

ПРАЙМвчера в 12:36
Rambler News Service

Минфин раскрыл планируемые параметры бюджета на 2021-2023 годы

Rambler News Serviceвчера в 12:20
Независимая газета

Каждый пятый рубль в казне уже не обеспечен доходами

Независимая газетавчера в 13:42

Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде

Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев заявил, что направит в Генпрокуратуру письмо по поводу разжигания межнациональной розни после публикаций в СМИ об осквернении православного источника в Калининграде, которые, по его мнению, очерняют чеченцев.
РИА Новости17:38
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Мурашко опроверг обязательность вакцинации от коронавируса для медиков

Вакцинация от коронавируса для медицинских работников, учителей и людей из групп риска будет добровольной, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Ведомости01:22
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Сенатор назвал польских пилотов виновными по делу Качиньского

Ранее пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила, что страна инициирует процедуру ареста авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году.
Газета.Ru04:04
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Sony объявила цену PlayStation 5

Ранее цены и дату релиза своих новых консолей объявила и компания Microsoft, чье игровое подразделение Xbox является главным конкурентом консолей Sony.
Газета.Ru02:22
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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В Белоруссии возбудили дело против компании-арендодателя Бабарико

Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля (ДФР КГК) Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц ЗАО "Белтяжмаш" за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.
Радио Sputnik04:37
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В ОЗХО заявили, что взяли анализы Навального для изучения

Группа экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) взяла биомедицинские пробы у Алексея Навального, результаты анализов будут переданы властям Германии, говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.
РИА Новости03:44
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Задержан директор центра подготовки сборных команд России Кравцов

Директор центра подготовки сборных команд России Александр Кравцов задержан в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере, сообщила РИА Новости член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новости04:11
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