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Народные новости
Народные новости

Власти РФ в 2021 году сократят расходы на страховые пенсии

Финансирование пенсионного страхования в 2021 год сократится на 207,8 млрд рублей, а расходы бюджета на выплату по государственному пенсионному обеспечению в следующем году уменьшатся на 2,5 млрд рублей.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Финансирование пенсионного страхования сократится в 2021 году на 207,8 млрд руб

Расходы бюджета на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению сократятся в 2021 году на 2,5 млрд рублей. "Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных: на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению в 2021 году на 2 491,1 млн рублей", - говорится в документе.
ТАССвчера в 09:20
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Вести.Ru

Расходы бюджета на выплату страховых пенсий снизятся

Вести.Ruвчера в 09:58
Комсомольская правда

Бюджет сэкономит на пенсиях 200 миллиардов рублей

Комсомольская правдавчера в 15:35
ФедералПресс

В 2021 году расходы на страховые пенсии россиян сократятся

ФедералПрессвчера в 09:59
Русская Планета

Стало известно о сокращении расходов на выплату пенсий в России в будущем году

Русская Планета04:00
Профиль

Правительство сократит расходы на выплату пенсий

Профильвчера в 09:37
ТАСС

Финансирование пенсионного страхования сократится в 2021 году на 207,8 млрд руб

ТАССвчера в 09:20
Lenta.ru

В России сократят расходы на выплату пенсий

Lenta.ruвчера в 09:08

Суд в Польше получил ходатайство об аресте российских авиадиспетчеров

Районный суд в районе Мокотув в Варшаве получил от Генпрокуратуры республики ходатайства о назначении временного ареста для трёх российских диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолёта Ту-154М 10 апреля 2010 года.
Суд в Польше получил ходатайство об аресте российских авиадиспетчеров
RT на русском06:38
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Скажи «да»: могут ли мошенники оформить на вас кредит по голосу? Отвечают банкиры

Нужно не только разговаривать своим голосом, но и указать логин и пароль, полученные при регистрации в ЕБС, показать в камеру лицо, назвать кодовое слово, — добавляет директор сети офисов «Райффайзенбанка» в Екатеринбурге Ольга Маутер.
Скажи «да»: могут ли мошенники оформить на вас кредит по голосу? Отвечают банкиры
Новости Ярославля 76.ru08:51

Суд оштрафовал жителя Ульяновска по делу о реабилитации нацизма

Ульяновский областной суд оштрафовал на 120 тыс. рублей местного жителя по делу о реабилитации нацизма за размещение фотографии лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертного полка».
RT на русском08:44
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ВВС США провели учения по нанесению ударов по военным объектам России

Военно-воздушные силы США три раза отработали нанесение ракетных ударов по России, об этом сообщает Интерфакс с ссылкой на начальника главного оперативного управления генштаба Сергея Рудского.
Общественное телевидение России11:19
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ФСБ назвала имя передавшего секретные сведения Карине Цуркан чиновника

Следственное управление ФСБ считает, что бывший член правления «Интер РАО» Карина Цуркан, арестованная по делу о шпионаже (ст. 275 УК) передала Службе информации и безопасности Молдавии (СИБ Молдова) данные о поставках электричества на Украину, полученные от замглавы Минэнерго Вячеслава Кравченко.
РБК11:34
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Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Serviceвчера в 04:48
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Минсельхоз предложил внести изменения в продовольственное эмбарго

Минсельхоз РФ предложил внести изменения в перечень продуктов, ввоз которых в Россию запрещен в рамках продовольственного эмбарго, для возможности импорта в страну живых племенных улиток, включая виноградных, проект соответствующего постановления правительства опубликован на портале regulation.gov.ru.
РИА Новости11:33