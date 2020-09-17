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Вести.Ru
Вести.Ru

Расходы бюджета на выплату страховых пенсий снизятся

Расходы бюджета на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению сократятся в 2021 году на 2,5 миллиарда рублей, в 2022 году снова сократятся – на 8,3 миллиарда рублей, а в 2023 году – вырастут на 20,7 миллиарда рублей.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Финансирование пенсионного страхования сократится в 2021 году на 207,8 млрд руб

Расходы бюджета на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению сократятся в 2021 году на 2,5 млрд рублей. "Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных: на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению в 2021 году на 2 491,1 млн рублей", - говорится в документе.
ТАСС09:20
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Комсомольская правда

Бюджет сэкономит на пенсиях 200 миллиардов рублей

Комсомольская правда15:35
ФедералПресс

В 2021 году расходы на страховые пенсии россиян сократятся

ФедералПресс09:59
Будущее России. Национальные проекты

Обязательное пенсионное страхование сократится в 2021 году на 207,8 млрд рублей

Будущее России. Национальные проекты08:46
Профиль

Правительство сократит расходы на выплату пенсий

Профиль09:37
ТАСС

Финансирование пенсионного страхования сократится в 2021 году на 207,8 млрд руб

ТАСС09:20
Lenta.ru

В России сократят расходы на выплату пенсий

Lenta.ru09:08
Вести.Ru

Расходы бюджета на выплату страховых пенсий снизятся

Вести.Ru09:58

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