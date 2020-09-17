Расходы бюджета на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению сократятся в 2021 году на 2,5 миллиарда рублей, в 2022 году снова сократятся – на 8,3 миллиарда рублей, а в 2023 году – вырастут на 20,7 миллиарда рублей.

С чего всё началось Финансирование пенсионного страхования сократится в 2021 году на 207,8 млрд руб Расходы бюджета на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению сократятся в 2021 году на 2,5 млрд рублей. "Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных: на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению в 2021 году на 2 491,1 млн рублей", - говорится в документе. ТАСС 09:20