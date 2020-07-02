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СаминвесторСаминвестор

Расходы бюджета в 2020 году могут вырасти на 1,8 трлн рублей

Сегодня, 2 июля 2020 года, премьер-министр РФ Михаил Мишустин допустил, что расходы федерального бюджета могут быть увеличены в этом году на 1,8 трлн рублей. В этом случае расходы составят 21,5 трлн рублей, а не 19,7 трлн, как в законе о бюджете 2020 года.В источнике
Подробнее о событии

Расходы бюджета России планируется увеличить

Вести.Ruвчера в 07:39

Мишустин заявил, что доходы от управления ФНБ будут перечисляться в бюджет до 2024 года

Будущее России. Национальные проектывчера в 05:39

Мишустин: расходы федерального бюджета могут увеличиться на 1,8 трлн рублей

News.ruвчера в 06:42

В России могут потратить 1,8 трлн рублей сверх утверждённого бюджета

REGNUMвчера в 06:27

Расходы бюджета на этот год могут быть увеличены на 1,8 трлн руб. - Мишустин

Финмаркетвчера в 06:19

Мишустин: Объем расходов бюджета могут превысить на 1,8 трлн рублей

Российская газетавчера в 06:18

Объём расходов федерального бюджета могут превысить на 1,8 трлн рублей

Парламентская газетавчера в 06:44
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В МИД РФ оценили вышедшую в Малайзии книгу о катастрофе рейса MH17

Москва, 3 июля 2020, 08:41 — REGNUM Вышедшая к конце мая в Малайзии книга о трагедии малайзийского Boeing MH17, который потерпел крушение в небе над Донбассом в июле 2014 года, говорит о том, что «малайзийцы стремятся сами сформировать мнение» о случившейся катастрофе.
REGNUM01:41
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В Минобрнауки заявили о праве вузов перенести начало учебного года

Если в регионе к сентябрю не стабилизируется ситуация с коронавирусом, то российские вузы могут самостоятельно перенести начало учебного года на срок до двух месяцев, пока ситуация с распространением инфекции не нормализуется.
Газета.Ruвчера в 10:26
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ЦИК утвердил итоги по голосованию за поправки в Конституцию России

"По результатам общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, за которые проголосовали более половины граждан РФ, считаются одобренными", — сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
ИА Новороссия05:25
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Суд отменил приговор бывшему аудитору госконтрактов Минобороны Куксину

Мосгорсуд отменил приговор Кузьминского суда Москвы, который в конце декабря приговорил к 10 годам заключения бывшего директора департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ Максима Куксина за взятку в размере более 11 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
РИА Новостивчера в 13:26
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Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой

Прокурор запросила для обвиняемой в оправдании терроризма псковской журналистки Светланы Прокопьевой наказание в виде шести лет колонии общего режима, передает из суда корреспондент РИА Новости.
РИА Новости05:13
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