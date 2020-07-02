Расходы бюджета в 2020 году могут вырасти на 1,8 трлн рублей
Смотрите также
Минздрав подтвердил гибель 40 врачей от коронавируса
В МИД РФ оценили вышедшую в Малайзии книгу о катастрофе рейса MH17
ФСБ задержала призывавших создать халифат на Северном Кавказе боевиков
Премьер Франции Эдуар Филипп подал в отставку
В Минобрнауки заявили о праве вузов перенести начало учебного года
ЦИК утвердил итоги по голосованию за поправки в Конституцию России
Отрицавший пандемию экс-священник Сергий не явился на церковный суд
Суд Стокгольма присудил польской компании вернуть Газпрому $900 млн
В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком
ВМФ РФ приступил к подбору экипажей для двух новых вертолетоносцев
Бастрыкин рассказал о новых уголовных делах по преступлениям нацизма
На Пушкинской площади в Москве около трехсот человек участвуют в акции против поправок
В Татарстане отменили приговор по делу о насилии над ребёнком
В Беларуси озвучили предварительные цены на кроссовер Geely FY11
Группа «Ленинград» сняла новый клип после объявленного распада
Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум
Роман с Павлом Прилучным впервые прокомментировала Мирослава Карпович
Церковный суд лишил сана схиигумена Сергия
Кремль отреагировал на критику поправок к Конституции из-за рубежа
В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком
Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум
В МИД РФ оценили вышедшую в Малайзии книгу о катастрофе рейса MH17
Минобороны: С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе
В Гидрометцентре предупредили о жаре в ближайшие дни
Минобороны РФ: привитых от COVID-19 добровольцев осматривают ежедневно
Кравчук считает, что Россия должна помочь Украине восстановить Донбасс
Премьер Франции Эдуар Филипп подал в отставку
Сегодня, 2 июля 2020 года, премьер-министр РФ Михаил Мишустин допустил, что расходы федерального бюджета могут быть увеличены в этом году на 1,8 трлн рублей. В этом случае расходы составят 21,5 трлн рублей, а не 19,7 трлн, как в законе о бюджете 2020 года.В источнике
Подробнее о событии
Мишустин заявил, что доходы от управления ФНБ будут перечисляться в бюджет до 2024 года
Будущее России. Национальные проектывчера в 05:39
Объём расходов федерального бюджета могут превысить на 1,8 трлн рублей
Парламентская газетавчера в 06:44