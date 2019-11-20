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Lenta.ruРасходы бюджета заставили Кудрина спорить с Орешкиным и Силуановым
Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин поспорил на форуме ВТБ «Россия зовет!» с первым вице-премьером, министром финансов Антоном Силуановым и главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным о бюджетных расходах. Об этом сообщает Rambler News Service.
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Я в моем последнем заключении, которое я в парламенте на прошлой неделе представил, в этом году федеральный бюджет не использует своих ассигнований, назначений на 1 трлн рублей. То есть, в этом году разрешенные расходы для всех министерств и ведомств будут сэкономлены на 1 трлн рублей.
— Алексей Кудрин, российский политикБудущее России. Национальные проекты 03:29
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