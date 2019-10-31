Экономика

URA.RuURA.RuВ России резко увеличат бюджетные расходы на Госдуму и Совет Федерации

В ближайшие два года расходы на содержание Государственной Думы и Совета Федерации серьезно возрастут. Это следует из проекта бюджета на 2020—2022 годы, заключение по которому представила Счетная палата.
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Расходы на Госдуму и Совет Федерации резко увеличат

Lenta.ruвчера в 13:42

В России резко увеличат бюджетные расходы на Госдуму и Совет Федерации

URA.Ruвчера в 14:19

Игорь Николаев: «Возможно, на народные деньги будут ремонтировать здание Госдумы»

Новые Известиявчера в 12:49
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Происшествия

Появилось видео с места убийства экс-мэра Киселевска

Газета.Ru 00:06
Авто

Конкурента Tesla Model X показала компания Fisker

Fisker Ocean выделяется в своем сегменте благодаря солнечным батареям на крыше.
ГЛАС.RU вчера в 13:03
Армия и оружие

В Совфеде отреагировали на публикацию о возможном ударе США по Крыму

Авторы материала допускают, что если Россия захватит Прибалтику, то США могут ответить ударами по российским войскам в Крыму или Сирии.
РБК вчера в 08:35
Экономика

Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита российского газа

Прямые потери Киева от сокращения транзита российского газа составят 0,6% и 0,9% ВВП в 2020 и 2021 годах соответственно.
РИА Новости 00:04
Экономика

Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля

В России улучшается финансовая ситуация, а рубль остается стабильным вне зависимости от политических новостей.
РИА Новости вчера в 23:59
Общество

Закон об устойчивом Рунете вступил в силу

В дальнейшем операторы связи РФ будут обязаны пользоваться национальной доменной зоной - эта норма закона вступит в силу с 1 января 2021 года.
Интерфакс 01:10
Политика

Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов

Известия вчера в 23:10
Политика

Депутат Верховной рады от правящей партии расплакалась на заседании

Российская газета вчера в 20:55
Общество

Небензя потребовал наказать виновных в избиении дипломата в Косово

Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал коллег по Совету Безопасности инициировать расследование нападения полиции на сотрудников миссии ООН в Косово, в частности на российского дипломата Михаила Краснощекова.
Российская газета вчера в 19:38
Происшествия

Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс вчера в 09:03
Политика

Суд Израиля приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США

Семья осужденной в РФ за наркотики израильтянки Наамы Иссахар подала петицию в Высший суд справедливости Израиля против утвержденной министром юстиции еврейского государства экстрадиции в США содержащегося в израильской тюрьме по американскому запросу с 2015 года россиянина Алексея Буркова.
ТАСС вчера в 19:52
Хоккей

Хоккеист Лемтюгов вышел на игру британской лиги в маске Путина

Хоккеист "Шеффилда" Николай Лемтюгов в матче британской лиги против "Манчестер Шторм" вышел на лед в маске Владимира Путина.
Pravda.Ru вчера в 05:13
Происшествия

Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми

Интерфакс вчера в 08:21
Кино

HBO анонсировал приквел «Игры престолов»

Телеканал HBO рассказал о грядущем приквеле популярнейшего сериала "Игра престолов". Новый проект получит название "Дом дракона".
Народные новости 30 октября в 02:02
Политика

Трамп подтвердил, что поменял место жительства с Нью-Йорка на Флориду

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что поменял постоянное место жительства с Нью-Йорка на город Палм-Бич (штат Флорида).
ТАСС вчера в 21:54
Политика

Путин рассказал анекдот про бабушку

Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Газета.Ru вчера в 07:25
Армия и оружие

Военные США сменят калибр патронов из-за России

Американские военные взялись за разработку новых патронов калибра 6,8 мм, которые придут на смену популярному стандарту НАТО 5,56 мм.
Дни24 01:31
Транспорт

Минтранс подготовил правила и дорожные знаки для гироскутеров

Минтранс России подготовил проект правил для передвижения электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев, а также предлагает ввести новые дорожные знаки для них, следует из проекта на соответствующем госпортале.
РИА Новости вчера в 15:39
Фигурное катание

Загитова представила новый показательный номер

Чемпионат вчера в 11:58
Авто

Как будут выглядеть машины Формулы 1 2021 года в нынешних ливреях

После презентации нового облика машины Формулы 1 2021 года несколько команд решили заглянуть в будущее и показали свои нынешние ливреи на этом концепте.
Autosport.com.ru вчера в 16:47
Культура

«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре

Московский Комсомолец вчера в 05:22
Политика

«Нафтогаз» прокомментировал разрешение Дании на «Северный поток — 2»

Как отметили в Nord Stream 2 AG, компания получила разрешение на строительство «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании к юго-востоку от острова Борнхольм.
RT на русском 30 октября в 09:38
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости 30 октября в 10:56
Экономика

Власти подготовили новый вариант легализации криптоактивов в России

Власти могут разрешить проводить на российских криптобиржах сделки с иностранными цифровыми финансовыми активами (ЦФА).
РБК 00:00
Шоу-бизнес

Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Российский продюсер Максим Фадеев сообщил о расторжении контрактов со всеми артистами его лейбла MALFA.
News.ru 30 октября в 06:16
Происшествия

Директора Физического института РАН задержали в Москве

В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
РБК 30 октября в 11:34
Технологии

Американскую связь на российском сегменте МКС заменят на отечественную

Американские средства связи на российском сегменте Международной космической станции (МКС) с 2020 года будут заменены на оборудование отечественного производства.
REGNUM вчера в 21:56
Наука

Фронтир нейронаук. Кесарево сечение не проходит бесследно для мозга новорожденных

По данным французских ученых, роды путем кесарева сечения вызывают едва уловимые изменения в мозге и поведении у мышей, при этом особенно страдают недоношенные новорожденные.
Индикатор 30 октября в 13:00
Кино

Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате

Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:00
Политика

Захарова оценила призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бессмысленным призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине.
RT на русском вчера в 16:25
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