В ближайшие два года расходы на содержание Государственной Думы и Совета Федерации серьезно возрастут. Это следует из проекта бюджета на 2020—2022 годы, заключение по которому представила Счетная палата.

В России резко увеличат бюджетные расходы на Госдуму и Совет Федерации

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