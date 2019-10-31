Экономика
URA.RuВ России резко увеличат бюджетные расходы на Госдуму и Совет Федерации
В ближайшие два года расходы на содержание Государственной Думы и Совета Федерации серьезно возрастут. Это следует из проекта бюджета на 2020—2022 годы, заключение по которому представила Счетная палата.
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Игорь Николаев: «Возможно, на народные деньги будут ремонтировать здание Госдумы»
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Авто
Конкурента Tesla Model X показала компания Fisker
Fisker Ocean выделяется в своем сегменте благодаря солнечным батареям на крыше.
Армия и оружие
В Совфеде отреагировали на публикацию о возможном ударе США по Крыму
Авторы материала допускают, что если Россия захватит Прибалтику, то США могут ответить ударами по российским войскам в Крыму или Сирии.
Экономика
Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита российского газа
Прямые потери Киева от сокращения транзита российского газа составят 0,6% и 0,9% ВВП в 2020 и 2021 годах соответственно.
Экономика
Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля
В России улучшается финансовая ситуация, а рубль остается стабильным вне зависимости от политических новостей.
Общество
Закон об устойчивом Рунете вступил в силу
В дальнейшем операторы связи РФ будут обязаны пользоваться национальной доменной зоной - эта норма закона вступит в силу с 1 января 2021 года.
Политика
Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов
Политика
Депутат Верховной рады от правящей партии расплакалась на заседании
Общество
Небензя потребовал наказать виновных в избиении дипломата в Косово
Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал коллег по Совету Безопасности инициировать расследование нападения полиции на сотрудников миссии ООН в Косово, в частности на российского дипломата Михаила Краснощекова.
Происшествия
Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Политика
Суд Израиля приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США
Семья осужденной в РФ за наркотики израильтянки Наамы Иссахар подала петицию в Высший суд справедливости Израиля против утвержденной министром юстиции еврейского государства экстрадиции в США содержащегося в израильской тюрьме по американскому запросу с 2015 года россиянина Алексея Буркова.
Хоккей
Хоккеист Лемтюгов вышел на игру британской лиги в маске Путина
Хоккеист "Шеффилда" Николай Лемтюгов в матче британской лиги против "Манчестер Шторм" вышел на лед в маске Владимира Путина.
Происшествия
Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми
Кино
HBO анонсировал приквел «Игры престолов»
Телеканал HBO рассказал о грядущем приквеле популярнейшего сериала "Игра престолов". Новый проект получит название "Дом дракона".
Политика
Трамп подтвердил, что поменял место жительства с Нью-Йорка на Флориду
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что поменял постоянное место жительства с Нью-Йорка на город Палм-Бич (штат Флорида).
Политика
Путин рассказал анекдот про бабушку
Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Армия и оружие
Военные США сменят калибр патронов из-за России
Американские военные взялись за разработку новых патронов калибра 6,8 мм, которые придут на смену популярному стандарту НАТО 5,56 мм.
Транспорт
Минтранс подготовил правила и дорожные знаки для гироскутеров
Минтранс России подготовил проект правил для передвижения электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев, а также предлагает ввести новые дорожные знаки для них, следует из проекта на соответствующем госпортале.
Фигурное катание
Загитова представила новый показательный номер
Авто
Как будут выглядеть машины Формулы 1 2021 года в нынешних ливреях
После презентации нового облика машины Формулы 1 2021 года несколько команд решили заглянуть в будущее и показали свои нынешние ливреи на этом концепте.
Культура
«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре
Политика
«Нафтогаз» прокомментировал разрешение Дании на «Северный поток — 2»
Как отметили в Nord Stream 2 AG, компания получила разрешение на строительство «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании к юго-востоку от острова Борнхольм.
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
Экономика
Власти подготовили новый вариант легализации криптоактивов в России
Власти могут разрешить проводить на российских криптобиржах сделки с иностранными цифровыми финансовыми активами (ЦФА).
Шоу-бизнес
Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Российский продюсер Максим Фадеев сообщил о расторжении контрактов со всеми артистами его лейбла MALFA.
Происшествия
Директора Физического института РАН задержали в Москве
В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
Технологии
Американскую связь на российском сегменте МКС заменят на отечественную
Американские средства связи на российском сегменте Международной космической станции (МКС) с 2020 года будут заменены на оборудование отечественного производства.
Наука
Фронтир нейронаук. Кесарево сечение не проходит бесследно для мозга новорожденных
По данным французских ученых, роды путем кесарева сечения вызывают едва уловимые изменения в мозге и поведении у мышей, при этом особенно страдают недоношенные новорожденные.
Кино
Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате
Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Политика
Захарова оценила призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бессмысленным призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине.