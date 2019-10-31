В ближайшие два года расходы на содержание Государственной Думы и Совета Федерации серьезно возрастут. Это следует из проекта бюджета на 2020-2022 годы, заключение по которому представила Счетная палата. В 2018 году на нижнюю палату парламента было потрачено 10,213 миллиарда рублей.

Общество Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму» По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.

Шоу-бизнес Шнуров усомнился в чувствах Собчак к мужу Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров признался, что не испытывает к телеведущей Ксении Собчак негативных эмоций, однако удивлен, что она «шлет поцелуйчики» ему, а не своему мужу.

Происшествия SSJ-100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени Пассажирский самолет Superjet-100 успешно приземлился в аэропорту Тюмени, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Армия и оружие Kresy (Польша): США хотят выполнять свои обязательства в отношении стран Балтии руками польской армии (Kresy.pl) Какой американские аналитики видят роль польской армии В упомянутом докладе говорится, что россияне должны осознавать: "за неспровоцированную агрессию против НАТО им придется заплатить высокую цену, в том числе они могут лишиться Калининградской области".

Происшествия Пять человек пострадали при пожаре в жилом доме в центре Москвы Пять человек пострадали на Большой Сухаревской улице при пожаре, который привел к обрушению шахты лифта. Об этом сообщает РИА "Новости".

Космос Найдена рекордно маленькая черная дыра Измеренные по колебаниям спектра орбитальные параметры показали, что масса невидимого компонента примерно соответствует 3,3 солнечных, но при этом остается большая погрешность: от -0,7 до +2,8. Таким образом, астрономам удалось не только подтвердить существование новой популяции черных дыр, но и обнаружить наиболее маломассивный объект данного класса.

Шоу-бизнес Чернышев впервые вышел на лед после госпитализации Заворотнюк Фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые за несколько месяцев вышел на лед, передает ABN News.

Происшествия Макгрегор признал вину в нападении на пожилого мужчину в баре Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор в окружном суде Дублина признал вину в нападении на пожилого мужчину в одном из баров города, сообщает Irish Mirror.

Политика Билалова в США отпустили под залог Бывший вице-президент Олимпийского комитета России, экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов отпущен из миграционной службы США (ICE) под залог, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Экономика Экономист назвал два сценария выхода России из нового мирового кризиса Новый мировой кризис придет из США, непрерывно растущая экономика которых рано или поздно «перегорит», как выработавшая свой срок лампочка, после этого кризис перекинется в Китай, а экономика Европы уже «на ладан дышит».

Футбол Валерий Карпин: вылет из Кубка России не стал ударом для «Ростова» Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин объяснил, почему на матч 1/8 финала Кубка России против московского "Спартака" он не выставил основной состав.

Футбол Черчесов назовет состав сборной России 5 ноября Главный тренер сборной России Станислав Черчесов озвучил, в какой срок назовет фамилии тех игроков, которые будут вызваны на заключительные матчи национальной команды в квалификации Евро-2020.

Политика Украина требует от России оплатить восстановление Донбасса «Пусть возвращают нам сначала территорию, потом страна-агрессор выплачивает репарации, а потом мы уже будем говорить о том, как мы будем вкладывать средства и возобновлять этот регион», — сказал Криклий в ток-шоу «Право на власть».

Происшествия Арестован подозреваемый в убийстве ребёнка в детсаду Нарьян-Мара Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве мальчика в детском саду Нарьян-Мара, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Транспорт Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.

Происшествия Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.

Политика Зеленского в Тернополе пропустили через «коридор позора» Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время официального визита в Тернополь устроили «коридор позора» у здания местной областной администрации.

Общество Кристина Асмус требует компенсации за свое фото на надгробии Актриса Кристина Асмус требует извинений и компенсации за свое фото на надгробном камне.

Политика В США приняли резолюцию о публичной фазе процедуры импичмента Трампа Члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование о возможности вынесения импичмента американскому лидеру Дональду Трампу переходит к публичной фазе.

Футбол «Удинезе» уволил Тудора с поста главного тренера Одним из претендентов на пост главного тренера «Удинезе» является экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера.