Экономика
Lenta.ruРасходы на Госдуму и Совет Федерации резко увеличат
В ближайшие два года расходы на содержание Государственной Думы и Совета Федерации серьезно возрастут. Это следует из проекта бюджета на 2020-2022 годы, заключение по которому представила Счетная палата. В 2018 году на нижнюю палату парламента было потрачено 10,213 миллиарда рублей.
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Происшествия
Жители Нарьян-Мара несут цветы и игрушки к детсаду, где убили ребенка
Политика
Владимир Путин посетит Будапешт
Ранее ГЛАС сообщал о том, что 27 октября в РФ прибыл президент Кубы Мигель Диас-Канель.
Футбол
«Спартак» победил «Ростов» и вышел в четвертьфинал Кубка России
Матч 1/8 финала Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом» завершился победой столичного клуба со счетом 2:1. Встреча прошла в Москве на «Открытие Арене».
Кино
Netflix опубликовал трейлер сериала «Ведьмак»
Netflix опубликовал на YouTube трейлер сериала "Ведьмак" (The Witcher), снятого по мотивам произведений Анджея Сапковского.
Автоспорт
«Формула-1» представила концепт болида на 2021 год
"Формула-1" установила для команд потолок затрат в размере 175 миллионов долларов на сезон начиная с 2021 года, сообщается на сайте чемпионата.
Футбол
Авен: о Тедеско пока говорить рано, выиграли у дубля «Ростова»
Известный бизнесмен и болельщик московского "Спартака" Пётр Авен прокомментировал победу красно-белых в матче 1/8 финала Кубка России с "Ростовом" (2:1).
Происшествия
В Пскове вспоминают погибших в авиакатастрофе над Синаем
Напомним, 31 октября 2015 года на борту самолета авиакомпании «Когалымавиа», который совершал рейс 9268 из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, произошел взрыв, приведший к гибели 224 человек - пассажиров и членов экипажа.
Политика
В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT призыв НАТО к России передать Украине контроль над Крымом.
Футбол
«Зенит» обыграл «Томь» в Кубке России со счетом 4:0
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла
Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
Армия и оружие
Пентагон показал кадры операции по ликвидации аль-Багдади
Командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи продемонстрировал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.
Футбол
Оргкомитет «Россия-2018» рассматривал вариант подкупа чиновников ФИФА
Оргкомитет «Россия-2018» обвинили в рассмотрении возможности подкупа чиновников ФИФА.
Общество
Путин назвал недостаточной поддержку первичного звена здравоохранения
Президент России Владимир Путин заявил, что средств, в настоящее время выделяемых на поддержку первичного звена здравоохранения, недостаточно.
Транспорт
Опубликовано расписание движения поездов по Крымскому мосту
ФГУП «Крымская железная дорога» опубликовала в соцсети официальное расписание движения поездов по Крымскому мосту.
Происшествия
Отставного генерала полиции подозревают в подготовке убийства снохи
Господин Туривненко якобы предложил приятелю за 1 млн руб. убить сноху.
Кино
Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате
Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
Политика
В ДНР подтвердили дату начала разведения сил в Петровском
Ранее в четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил в районе населенного пункта Петровское в Донбассе должно начаться 4 ноября.
Политика
Die Welt: Украина получила выгоду от остановки «Северного потока — 2»
Украина и США выиграли от ситуации с выдачей Данией разрешения на строительство «Северного потока — 2». Об этом пишет журналист немецкой газеты Die Welt Даниэль Ветцель.
Происшествия
В Томске прекратили дело против подростка, защищавшего щенка
Здоровье
Диетологи рассказали о пользе тыквы для здоровья 80% россиян
Экономика
Налоговое резидентство за 90 дней в России сделают добровольным
В сентябре Минфин раскрыл в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» на 2020–2022 годы, что рассматривает возможность сократить минимальный срок пребывания в стране для признания граждан налоговыми резидентами с 183 до 90 дней.
Общество
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Гаджеты
Стартовал международный бета-тест EMUI 10 на базе ОС Android 10
Компания Huawei официально объявила о том, что начался международный бета-тест оболочки EMUI 10 на базе ОС Android 10.
Происшествия
Суд приговорил к трём годам колонии бизнесмена из «лондонского списка»
Кировский районный суд в Ростове-на-Дону приговорил к трём годам лишения свободы бизнесмена Андрея Каковкина из так называемого лондонского списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
Здоровье
В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином
Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
Фигурное катание
Фигурист Козловский объяснил, зачем вырвал букет из рук партнерши
Российский фигурист Дмитрий Козловский, который в паре с Александрой Бойковой одержал победу на этапе Гран-при Skate Canada, а после на церемонии награждения вырвал из рук партнерши букет цветов, объяснил свой поступок.