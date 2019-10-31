Экономика

Lenta.ruLenta.ruРасходы на Госдуму и Совет Федерации резко увеличат

В ближайшие два года расходы на содержание Государственной Думы и Совета Федерации серьезно возрастут. Это следует из проекта бюджета на 2020-2022 годы, заключение по которому представила Счетная палата. В 2018 году на нижнюю палату парламента было потрачено 10,213 миллиарда рублей.
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Расходы на Госдуму и Совет Федерации резко увеличат

Lenta.ru13:42

В России резко увеличат бюджетные расходы на Госдуму и Совет Федерации

URA.Ru14:19

Игорь Николаев: «Возможно, на народные деньги будут ремонтировать здание Госдумы»

Новые Известия12:49
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 15:08, Вашингтон
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Жители Нарьян-Мара несут цветы и игрушки к детсаду, где убили ребенка

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Ранее ГЛАС сообщал о том, что 27 октября в РФ прибыл президент Кубы Мигель Диас-Канель.
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Матч 1/8 финала Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом» завершился победой столичного клуба со счетом 2:1. Встреча прошла в Москве на «Открытие Арене».
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В Екатеринбурге задержали лжеминера, сообщившего о бомбе в самолете

Интерфакс 14:11
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«Формула-1» представила концепт болида на 2021 год

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РИА Новости 13:12
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Авен: о Тедеско пока говорить рано, выиграли у дубля «Ростова»

Известный бизнесмен и болельщик московского "Спартака" Пётр Авен прокомментировал победу красно-белых в матче 1/8 финала Кубка России с "Ростовом" (2:1).
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Происшествия

В Пскове вспоминают погибших в авиакатастрофе над Синаем

Напомним, 31 октября 2015 года на борту самолета авиакомпании «Когалымавиа», который совершал рейс 9268 из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, произошел взрыв, приведший к гибели 224 человек - пассажиров и членов экипажа.
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RT на русском 09:47
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Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
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Пентагон показал кадры операции по ликвидации аль-Багдади

Командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи продемонстрировал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.
ТК Звезда вчера в 17:57
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Оргкомитет «Россия-2018» рассматривал вариант подкупа чиновников ФИФА

Оргкомитет «Россия-2018» обвинили в рассмотрении возможности подкупа чиновников ФИФА.
Vprognoze.ru вчера в 12:38
Общество

Путин назвал недостаточной поддержку первичного звена здравоохранения

Президент России Владимир Путин заявил, что средств, в настоящее время выделяемых на поддержку первичного звена здравоохранения, недостаточно.
RT на русском 06:42
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Опубликовано расписание движения поездов по Крымскому мосту

ФГУП «Крымская железная дорога» опубликовала в соцсети официальное расписание движения поездов по Крымскому мосту.
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Отставного генерала полиции подозревают в подготовке убийства снохи

Господин Туривненко якобы предложил приятелю за 1 млн руб. убить сноху.
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Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате

Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
VN.RU вчера в 23:18
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В ДНР подтвердили дату начала разведения сил в Петровском

Ранее в четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил в районе населенного пункта Петровское в Донбассе должно начаться 4 ноября.
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Die Welt: Украина получила выгоду от остановки «Северного потока — 2»

Украина и США выиграли от ситуации с выдачей Данией разрешения на строительство «Северного потока — 2». Об этом пишет журналист немецкой газеты Die Welt Даниэль Ветцель.
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В Томске прекратили дело против подростка, защищавшего щенка

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Диетологи рассказали о пользе тыквы для здоровья 80% россиян

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Налоговое резидентство за 90 дней в России сделают добровольным

В сентябре Минфин раскрыл в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» на 2020–2022 годы, что рассматривает возможность сократить минимальный срок пребывания в стране для признания граждан налоговыми резидентами с 183 до 90 дней.
РБК 13:46
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Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

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Ибрагимович рассказал, что значили слова о возвращении в Испанию

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Стартовал международный бета-тест EMUI 10 на базе ОС Android 10

Компания Huawei официально объявила о том, что начался международный бета-тест оболочки EMUI 10 на базе ОС Android 10.
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Суд приговорил к трём годам колонии бизнесмена из «лондонского списка»

Кировский районный суд в Ростове-на-Дону приговорил к трём годам лишения свободы бизнесмена Андрея Каковкина из так называемого лондонского списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
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В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином

Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости 09:33
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
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Фигурист Козловский объяснил, зачем вырвал букет из рук партнерши

Российский фигурист Дмитрий Козловский, который в паре с Александрой Бойковой одержал победу на этапе Гран-при Skate Canada, а после на церемонии награждения вырвал из рук партнерши букет цветов, объяснил свой поступок.
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