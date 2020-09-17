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РИА Новости
РИА Новости

Расходы на ЖКХ в России в 2021-2022 годах хотят сократить на 18,4%

Расходы на систему жилищно-коммунального хозяйства в России в ближайшие два года могут быть сокращены на 18,4% по сравнению с изначальными планами, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на ближайшие три года.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Россия потратит на оборону более 9,5 трлн рублей в 2021-2023 годах

Россия планирует выделить на национальную оборону в 2021 году 3,1 трлн рублей, в 2022 году - 3,2 трлн рублей, в 2023 году - 3,1 трлн рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на этот период.
ТАССвчера в 08:57
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РИА Новости

Расходы на ЖКХ в России в 2021-2022 годах хотят сократить на 18,4%

РИА Новостивчера в 12:00
Вести.Ru

Расходы бюджета на выплату страховых пенсий снизятся

Вести.Ruвчера в 09:58
Lenta.ru

Финансирование нацпроекта «Экология» составит более 380 миллиардов рублей

Lenta.ruвчера в 12:35
Российская газета

МЧС увеличит расходы на закупки новой техники

Российская газетавчера в 09:44
Говорит Москва

В 2021 году финансирование нацпроектов составит 2 трлн 200 млрд рублей

Говорит Москвавчера в 07:47
РЕН ТВ

На нацпроекты в 2021 году направят 2,2 трлн рублей

РЕН ТВвчера в 07:46
ТАСС

Финансирование исследований в Арктике и Антарктике сократят более чем на 1 млрд рублей

ТАССвчера в 13:16

Лев Лещенко — о вылете «Динамо»: «Наш футбол достиг дна»

Советский и российский эстрадный певец, народный артист РСФСР и член консультативного совета московского «Динамо» Лев Лещенко поделился эмоциями после поражения бело-голубых от тбилисского «Локомотива» (1:2) в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
Лев Лещенко — о вылете «Динамо»: «Наш футбол достиг дна»
BetOn17:06

Посольство РФ в США заинтересовал репортаж NBC о террористах в Крыму

После выхода в эфире телеканала NBC репортажа, в котором упоминаются "украинские подразделения" в Крыму, у работающих в Вашингтоне российских дипломатов возникли вопросы к американским властям.
Российская газета22:18
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Юрист: близким Навального может грозить тюрьма за вывоз улики из страны

Близким Алексея Навального может грозить тюремный срок, если они вывезли из России бутылку со следами отравляющего вещества, зная о его содержании в сосуде, заявил РИА Новости глава коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков.
РИА Новости19:26
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В матче отборочного раунда Лиги Европы команды забили 12 голов с игры

Основное и дополнительное время встречи, прошедшей в Сенте (Сербия), завершилось со счетом 6:6. В составе команды из Бухареста голы забили Флоринел Коман (25-я минута), Деннис Ман (50, 63, с пенальти, и 105), Адриан Петра (108), у проигравших отличились Деян Милицевиц (11), Борко Дуроньич (14), Горан Антонич (51), Саша Томанович (90+4, 117), Янко Тумбашевич (105+1).
РИА Новости18:11