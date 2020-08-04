Расходы на деятельность президента РФ с 2021 года могут вырасти
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Отмечается, что расходы на работу российского премьер-министра и его аппарата со следующего года могут быть сокращены. Так, в 2021 г. их предлагается снизить до 7,28 млрд руб. (на 191 млн руб.), в 2022 г. — до 7,3 млрд руб. (на 374 млн руб.) и в 2023 г. — до 7,6 млрд руб. (на 131 млн руб.).В источнике
С чего всё началось
Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию
В 2022 году расходы предлагается сократить на 191 миллион рублей, до 14,4 миллиарда, а в 2023 году снова увеличить — на 219 миллионов, до 14,8 миллиарда рублей. Кроме того, планируется увеличить расходы на обеспечение деятельности зампреда Совбеза России и госслужащих.
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