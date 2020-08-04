Расходы на деятельность президента РФ с 2021 года могут вырасти

Отмечается, что расходы на работу российского премьер-министра и его аппарата со следующего года могут быть сокращены. Так, в 2021 г. их предлагается снизить до 7,28 млрд руб. (на 191 млн руб.), в 2022 г. — до 7,3 млрд руб. (на 374 млн руб.) и в 2023 г. — до 7,6 млрд руб. (на 131 млн руб.).