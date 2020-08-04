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REGNUM
REGNUM

Расходы на деятельность президента РФ с 2021 года могут вырасти

Отмечается, что расходы на работу российского премьер-министра и его аппарата со следующего года могут быть сокращены. Так, в 2021 г. их предлагается снизить до 7,28 млрд руб. (на 191 млн руб.), в 2022 г. — до 7,3 млрд руб. (на 374 млн руб.) и в 2023 г. — до 7,6 млрд руб. (на 131 млн руб.).В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию

В 2022 году расходы предлагается сократить на 191 миллион рублей, до 14,4 миллиарда, а в 2023 году снова увеличить — на 219 миллионов, до 14,8 миллиарда рублей. Кроме того, планируется увеличить расходы на обеспечение деятельности зампреда Совбеза России и госслужащих.
РИА Новостивчера в 04:35
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URA.Ru

Минфин РФ увеличит расходы на президента и его администрацию

URA.Ruвчера в 05:00
Московский Комсомолец

Минфин предложил увеличить расходы на президента РФ и его администрацию

Московский Комсомолецвчера в 06:47
ТАСС

Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию в 2021 году

ТАССвчера в 06:47
RT на русском

Минфин предложил увеличить расходы на администрацию президента

RT на русскомвчера в 04:38
Коммерсантъ

Определены статьи бюджета, которые сократят для оплаты антикризисных трат правительства

Коммерсантъвчера в 15:34
ПРАЙМ

Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию

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Ведомости

На работу Медведева в его новой должности могут выделить до 1,7 млрд рублей

Ведомостивчера в 17:17

В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн ребёнка

Симферополь, 4 августа 2020, 16:59 — REGNUM Семилетняя девочка спасла пятилетнего ребёнка, упавшего в бассейн, в одном из частных отелей Крыма, сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Крыма 4 августа.
REGNUMвчера в 09:59
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Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну

Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
Известиявчера в 04:59
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Нижегородский вуз ответил на сообщения о зачислениях детей чиновников

Университет не имеет права выяснять персональную информацию об абитуриентах, поступающих на целевое обучение, он проверяет лишь достоверность договора, рассказали РИА Новости в пресс-службе Нижегородского университета имени Лобачевского, комментируя публикацию о том, что в ряд ведущих российских вузов на целевое обучение направляют своих детей высокопоставленные чиновники.
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СМИ предполагают, что Путин может предпринять попытку усилить влияние страны за счет поглощения Беларуси, выступив неким «национальным освободителем» во время народных волнений на фоне предстоящих президентских выборов в РБ.
Evo-rus.comвчера в 08:58
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Средневековая мазь оказалась чрезвычайно эффективной убийцей микробов

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Российская газетавчера в 08:14
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Booking.com сократит четверть сотрудников из-за пандемии коронавируса

Американский сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com на фоне негативного влияния пандемии коронавируса на туристическую отрасль намерен сократить 25% своих сотрудников, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ruвчера в 11:39
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Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
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«Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают», — подчеркнула официальный представитель МИД.
RT на русскомвчера в 09:45
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Президент Владимир Путин подписал указ о внесении зампредседателя Совета безопасности в список должностных лиц, которым выдаются дипломатические паспорта, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
ЗакC.Рувчера в 02:29
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