Экономика

RT на русскомRT на русскомМинфин предложил увеличить расходы на администрацию президента

Отмечается, что по статье расходов «Обеспечение деятельности заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации и государственных служащих администрации президента Российской Федерации» в 2021 году планируется рост на 1,13 млрд рублей — до 25,9 млрд рублей.
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с чего всё началось

Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию

В 2022 году расходы предлагается сократить на 191 миллион рублей, до 14,4 миллиарда, а в 2023 году снова увеличить — на 219 миллионов, до 14,8 миллиарда рублей. Кроме того, планируется увеличить расходы на обеспечение деятельности зампреда Совбеза России и госслужащих.
РИА Новости04:35

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Минфин РФ увеличит расходы на президента и его администрацию

URA.Ru05:00

Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию в 2021 году

ТАСС06:47

Минфин предложил увеличить расходы на администрацию президента

RT на русском04:38

Минфин предложил увеличить расходы на президента РФ и его администрацию

Московский Комсомолец06:47

Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию

ПРАЙМ04:25

На подготовку президентских выборов в 2023 году могут выделить 22 млрд рублей

Коммерсантъ02:02

На работу Медведева в его новой должности могут выделить до 1,7 млрд рублей

Ведомостивчера в 17:17
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 14:10, Ашберн
Происшествия

Израиль сообщил о непричастности к взрывам в Бейруте

Вестник Кавказа 13:46
Фигурное катание

ISU намерен сохранить Гран-при по фигурному катанию в календаре сезона

Международный союз конькобежцев (ISU) намерен сохранить Гран-при по фигурному катанию в календаре сезона-2020/21, сообщает агентство Kyodo.
Газета.Ru 03:31
Шоу-бизнес

Кристина Асмус подготовилась к новой свадьбе Гарика Харламова

Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов в июне 2020 года объявили о разводе после семи лет брака.
Комсомольская правда вчера в 16:30
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Политика

Жириновский заявил о риске военного мятежа в Белоруссии

В случае победы на президентских выборах в Белоруссии действующего главы республики Александра Лукашенко существует риск военного мятежа, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Lenta.ru 10:06
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Экономика

Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум

Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию.
REGNUM 11:41
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Общество

Министр юстиции Украины примет участие в распродаже тюрем

Мероприятие, посвященное началу большой распродажи тюрем на Украине, посетит министр юстиции страны Денис Малюська.
ПолитРоссия 11:51
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Наука

У динозавра, обитавшего 76 млн лет назад, обнаружена раковая опухоль

Следы остеосаркомы были обнаружены на берцовой кости динозавра, останки которого были найдены в Канаде.
Южный Федеральный 13:54
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Происшествия

В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости 09:58
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Политика

Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии

Минск, 4 августа 2020, 13:59 — REGNUM Белоруссия выступает за многоверкторную последовательность, заявил 4 августа президент республики Александр Лукашенко в своем послании народу и парламенту.
REGNUM 06:59
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Здоровье

Саратовская область готовится ко второму этапу снятия ограничений

Напомним, чтобы перейти ко второму этапу снятия ограничений, необходимо чтобы в Саратовской области установились три показателя: коэффициент распространения коронавируса, количество свободных больничных коек и охват тестирования.
АиФ Саратов 12:31
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Армия и оружие

Эсминец Porter ВМС США сломал в Черном море противоракетный радар

Подчеркивается, что эта станция занимает важнейшее место в боевой системе противоракетной обороны Aegis.
Evo-rus.com 02:43
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Происшествия

Десантник признал вину в нападении на росгвардейцев в парке Горького

Десантник, устроивший драку с сотрудниками Росгвардии в парке Горького, раскаялся в содеянном.
Lenta.ru 13:24
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Общество

Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль

Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
Коммерсантъ 13:39
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Общество

ФАС увидела нарушение в продаже авиабилетов по закрытым направлениям

Продажа авиабилетов в страны, с которыми у России приостановлено авиасообщение, может нарушать права граждан РФ, считают в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.
Интерфакс 10:52
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Общество

В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

RT на русском 10:29
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Экономика

Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет

Во втором квартале 2020 года доля предпринимательских доходов в структуре всех доходов населения России снизилась на 3,5%, следует из данных Росстата.
Парламентская газета вчера в 04:58
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Общество

Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра «Современник» Гармашу

Народная артистка России Лия Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра "Современник" актеру Сергею Гармашу.
Газета.Ru 11:05
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Общество

Против четырех адвокатов Сафронова могут возбудить дисциплинарные дела

Управление министерства юстиции России по Москве обратилось в столичную адвокатскую палату с просьбой возбудить дисциплинарные производства в отношении четырех адвокатов советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова за отказ давать подписки о неразглашении, рассказал РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 11:57
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Происшествия

Неизвестный облил женщину кислотой в подмосковном Пушкино

В подмосковном городе Пушкино женщине плеснули кислотой в лицо.
РБК вчера в 16:34
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Политика

На Западе предупредили об «августовском сюрпризе Путина»

Странам Запада следует подготовиться к неожиданным внешнеполитическим действиям президента России Владимира Путина, которые он может предпринять в этом августе, чтобы укрепить свои позиции на фоне кризиса внутри страны.
Lenta.ru вчера в 12:50
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Фигурное катание

Плющенко перечислил недостатки Трусовой при работе с Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эфире «Матч ТВ» перечислил недостатки фигуристки Александры Трусовой при работе в группе тренера Этери Тутберидзе.
Lenta.ru 14:01
Космос

Crew Dragon завершил первый пилотируемый полет на МКС

Согласно расчетам NASA и компании SpaceX, борт должен был приводниться в 21:48 по московскому времени.
Слово и Дело 02 августа в 21:41
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Происшествия

На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов

В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
РБК 12:09
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Политика

Украина выступила за создание свободной экономической зоны в Донбассе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила собраться трем бывшим президентам Украины — Кравчуку, Кучме и Петру Порошенко — и нынешнему, Владимиру Зеленскому, чтобы «попытаться понять, что же записано в минских соглашениях».
Lenta.ru 10:45
Происшествия

В прокуратуре уточнили число заболевших коронавирусом на теплоходе

Теплоход «Александр Суворов», совершавший круиз по Волге, был задержан вечером 1 августа в Нижнем Новгороде из-за выявления коронавируса у семи членов экипажа.
RT на русском вчера в 12:51
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Политика

В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста

Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM вчера в 07:31
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Здоровье

Мясников рассказал, как прожить без лекарств

Здоровый образ жизни может сократить количество принимаемых лекарств даже у больных людей, добавил Мясников.
РИА Новости 10:11
Общество

На границе России и Белоруссии начали выдавать микропропуска

Российские пограничники на границе между Россией и Белоруссией начали выдавать въезжающим в республику россиянам своеобразные микропропуска.
Lenta.ru 09:41
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Происшествия

В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн ребёнка

REGNUM 09:59
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Авто

Водители смогут использовать автомобильные номера нового формата в РФ

С 4 августа в России вступает в силу новый разработанный МВД ГОСТ Р 50577-2018, разрешающий водителям мотоциклов, а также владельцам японских и американских автомобилей вешать номера нового формата.
Автоновости дня 13:35
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