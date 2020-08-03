Экономика
RT на русскомМинфин предложил увеличить расходы на администрацию президента
Отмечается, что по статье расходов «Обеспечение деятельности заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации и государственных служащих администрации президента Российской Федерации» в 2021 году планируется рост на 1,13 млрд рублей — до 25,9 млрд рублей.
Читать в источнике
Оценить6,5K
с чего всё началось
В 2022 году расходы предлагается сократить на 191 миллион рублей, до 14,4 миллиарда, а в 2023 году снова увеличить — на 219 миллионов, до 14,8 миллиарда рублей. Кроме того, планируется увеличить расходы на обеспечение деятельности зампреда Совбеза России и госслужащих.РИА Новости04:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 14:10, Ашберн
Происшествия
Израиль сообщил о непричастности к взрывам в Бейруте
Вестник Кавказа 13:46
Фигурное катание
ISU намерен сохранить Гран-при по фигурному катанию в календаре сезона
Международный союз конькобежцев (ISU) намерен сохранить Гран-при по фигурному катанию в календаре сезона-2020/21, сообщает агентство Kyodo.
Газета.Ru 03:31
Шоу-бизнес
Кристина Асмус подготовилась к новой свадьбе Гарика Харламова
Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов в июне 2020 года объявили о разводе после семи лет брака.
Комсомольская правда вчера в 16:30
Политика
Жириновский заявил о риске военного мятежа в Белоруссии
В случае победы на президентских выборах в Белоруссии действующего главы республики Александра Лукашенко существует риск военного мятежа, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Lenta.ru 10:06
Экономика
Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум
Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию.
REGNUM 11:41
Общество
Министр юстиции Украины примет участие в распродаже тюрем
Мероприятие, посвященное началу большой распродажи тюрем на Украине, посетит министр юстиции страны Денис Малюська.
ПолитРоссия 11:51
Наука
У динозавра, обитавшего 76 млн лет назад, обнаружена раковая опухоль
Следы остеосаркомы были обнаружены на берцовой кости динозавра, останки которого были найдены в Канаде.
Южный Федеральный 13:54
Происшествия
В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель
Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости 09:58
Политика
Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии
Минск, 4 августа 2020, 13:59 — REGNUM Белоруссия выступает за многоверкторную последовательность, заявил 4 августа президент республики Александр Лукашенко в своем послании народу и парламенту.
REGNUM 06:59
Здоровье
Саратовская область готовится ко второму этапу снятия ограничений
Напомним, чтобы перейти ко второму этапу снятия ограничений, необходимо чтобы в Саратовской области установились три показателя: коэффициент распространения коронавируса, количество свободных больничных коек и охват тестирования.
АиФ Саратов 12:31
Армия и оружие
Эсминец Porter ВМС США сломал в Черном море противоракетный радар
Подчеркивается, что эта станция занимает важнейшее место в боевой системе противоракетной обороны Aegis.
Evo-rus.com 02:43
Происшествия
Десантник признал вину в нападении на росгвардейцев в парке Горького
Десантник, устроивший драку с сотрудниками Росгвардии в парке Горького, раскаялся в содеянном.
Lenta.ru 13:24
Общество
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
Коммерсантъ 13:39
Общество
ФАС увидела нарушение в продаже авиабилетов по закрытым направлениям
Продажа авиабилетов в страны, с которыми у России приостановлено авиасообщение, может нарушать права граждан РФ, считают в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.
Интерфакс 10:52
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском 10:29
Экономика
Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет
Во втором квартале 2020 года доля предпринимательских доходов в структуре всех доходов населения России снизилась на 3,5%, следует из данных Росстата.
Парламентская газета вчера в 04:58
Общество
Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра «Современник» Гармашу
Народная артистка России Лия Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра "Современник" актеру Сергею Гармашу.
Газета.Ru 11:05
Общество
Против четырех адвокатов Сафронова могут возбудить дисциплинарные дела
Управление министерства юстиции России по Москве обратилось в столичную адвокатскую палату с просьбой возбудить дисциплинарные производства в отношении четырех адвокатов советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова за отказ давать подписки о неразглашении, рассказал РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 11:57
Происшествия
Неизвестный облил женщину кислотой в подмосковном Пушкино
В подмосковном городе Пушкино женщине плеснули кислотой в лицо.
РБК вчера в 16:34
Политика
На Западе предупредили об «августовском сюрпризе Путина»
Странам Запада следует подготовиться к неожиданным внешнеполитическим действиям президента России Владимира Путина, которые он может предпринять в этом августе, чтобы укрепить свои позиции на фоне кризиса внутри страны.
Lenta.ru вчера в 12:50
Фигурное катание
Плющенко перечислил недостатки Трусовой при работе с Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эфире «Матч ТВ» перечислил недостатки фигуристки Александры Трусовой при работе в группе тренера Этери Тутберидзе.
Lenta.ru 14:01
Космос
Crew Dragon завершил первый пилотируемый полет на МКС
Согласно расчетам NASA и компании SpaceX, борт должен был приводниться в 21:48 по московскому времени.
Слово и Дело 02 августа в 21:41
Происшествия
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
РБК 12:09
Политика
Украина выступила за создание свободной экономической зоны в Донбассе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила собраться трем бывшим президентам Украины — Кравчуку, Кучме и Петру Порошенко — и нынешнему, Владимиру Зеленскому, чтобы «попытаться понять, что же записано в минских соглашениях».
Lenta.ru 10:45
Происшествия
В прокуратуре уточнили число заболевших коронавирусом на теплоходе
Теплоход «Александр Суворов», совершавший круиз по Волге, был задержан вечером 1 августа в Нижнем Новгороде из-за выявления коронавируса у семи членов экипажа.
RT на русском вчера в 12:51
Политика
В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста
Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM вчера в 07:31
Здоровье
Мясников рассказал, как прожить без лекарств
Здоровый образ жизни может сократить количество принимаемых лекарств даже у больных людей, добавил Мясников.
РИА Новости 10:11
Общество
На границе России и Белоруссии начали выдавать микропропуска
Российские пограничники на границе между Россией и Белоруссией начали выдавать въезжающим в республику россиянам своеобразные микропропуска.
Lenta.ru 09:41
Авто
Водители смогут использовать автомобильные номера нового формата в РФ
С 4 августа в России вступает в силу новый разработанный МВД ГОСТ Р 50577-2018, разрешающий водителям мотоциклов, а также владельцам японских и американских автомобилей вешать номера нового формата.
Автоновости дня 13:35