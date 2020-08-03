Экономика
RT на русскомМинфин предложил увеличить расходы на администрацию президента
Отмечается, что по статье расходов «Обеспечение деятельности заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации и государственных служащих администрации президента Российской Федерации» в 2021 году планируется рост на 1,13 млрд рублей — до 25,9 млрд рублей.
Читать в источнике
Оценить6,9K
с чего всё началось
В 2022 году расходы предлагается сократить на 191 миллион рублей, до 14,4 миллиарда, а в 2023 году снова увеличить — на 219 миллионов, до 14,8 миллиарда рублей. Кроме того, планируется увеличить расходы на обеспечение деятельности зампреда Совбеза России и госслужащих.РИА Новости04:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 17:34, Ашберн
Происшествия
Губернатор Бейрута заявил о пострадавшей от взрыва половине города
Губернатор Бейрута Марван Аббуд, который прибыл на место взрыва в столице во вторник, заявил, что от взрыва пострадала примерно половина города.
Известия 12:58
Армия и оружие
Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных
Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБК 05:52
Политика
Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»
Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
РИА Новости 13:11
Происшествия
Высший совет обороны Ливана объявил Бейрут районом стихийного бедствия
После мощного взрыва, прогремевшего в Бейруте, столица Ливана объявлена районом стихийного бедствия.
Известия 17:24
Общество
Милонов предложил отправить российских спасателей в Бейрут для помощи
Именно поэтому Милонов считает просто необходимым оказать помощь Ливии со стороны России.
Слово и Дело 16:37
Гаджеты
Google представила бюджетный смартфон Pixel 4a
Компания Google анонсировала выход нового смартфона Pixel 4a.
Деловое.ТВ 06:24
Общество
На митингах соперницы Лукашенко начались задержания
Акции сторонников соперницы Александра Лукашенко должны были состояться в Слуцке и Солигорске Минской области.
Lenta.ru 12:44
Политика
Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии
Минск, 4 августа 2020, 13:59 — REGNUM Белоруссия выступает за многоверкторную последовательность, заявил 4 августа президент республики Александр Лукашенко в своем послании народу и парламенту.
REGNUM 06:59
Армия и оружие
Мемориал в честь погибших медсестер из РФ открыли на авиабазе Хмеймим
По словам командующего группировкой российских войск в Сирии генерал-лейтенанта Александра Чайко, мемориал в честь Михайловой и Дураченко на авиабазе Хмеймим является выражением глубокой благодарности всем, кто с честью и до конца выполняет свой долг на территории Сирийской Арабской Республики.
Цензуры.Нет 03:45
Космос
ВШЭ планирует запустить свой спутник до конца 2020 года
Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) планирует до конца 2020 года запустить на околоземную орбиту своей первый спутник – CubeSX-HSE.
ТАСС 05:56
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием
"Поздравляю герцогиню Сассексую с днем рождения!" - подписала Королева под общим архивным фото 2018 года.
Paparazzi.ru 07:30
Политика
Пэр Лебедев: за какие заслуги ему дали этот статус
Еще никогда российский след не пролегал так близко к сердцу британской знати, правда, от России в господине Лебедеве казалось остались разве что имя и место рождения.
Вести.Ru вчера в 17:12
Шоу-бизнес
Марк Богатырев опубликовал редкий снимок с Татьяной Арнтгольц
Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц встречаются уже два года, однако пара не любит афишировать свои отношения.
Srnsk 13:07
Общество
В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
В России с 3 августа вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которые ограничивают пополнение электронных кошельков наличными, пишет РБК.
Ведомости вчера в 02:24
Экономика
Объяснен успех отказа Швеции от карантина
Кроме отказа от карантина, эксперты объясняют успех страны несильной зависимостью от туризма и развитыми программами социальной защиты.
Lenta.ru 07:37
Игры
Дата выхода Baldur’s Gate III станет известна 18 августа
CyberSport.ru 13:09
Общество
Выглядящий на 25 лет мужчина за 50 раскрыл секрет «вечной молодости»
Эдсон Брандао (Edson Brandão) из Нидерландов рассказал, как в 53 года он выглядит на несколько десятков лет моложе и чувствует себя при этом хорошо.
Общественная служба новостей вчера в 10:02
Происшествия
В Дагестане грузовик сорвался с обрыва, из 9 пострадавших 5 детей
Девять человек, включая пятеро детей пострадали в результате падения грузовика с обрыва. Авария произошла сегодня в Бежтинском районе.
Вести.Ru 13:18
Экономика
Россия выйдет из налогового соглашения с Кипром
«Для выполнения поручения президента о налогообложении доходов в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых с территории РФ в Республику Кипр по ставке 15%, Минфин 3 августа начинает процедуру денонсации соглашения», — говорится в сообщении Минфина РФ.
Компания вчера в 08:00
Политика
Китай считает политическим давлением требование США о продаже TikTok
Как сообщало ИА REGNUM, глава США ранее потребовал, чтобы китайская соцсеть TikTok до 15 сентября была продана одной из американских компаний.
REGNUM 07:21
Кино
Вышел трейлер приквела «Пролетая над гнездом кукушки»
Псковское агентство информации 14:42
Общество
Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали
В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
Происшествия
В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель
Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости 09:58
Происшествия
Мужчина, напавший на журналиста в 2017 году, снова подрался в день ВДВ
Александр Орлов по прозвищу Колобок, получивший известность после нападения на журналиста НТВ Никиту Развозжаева в парке в 2017 году в день ВДВ, снова оказался в центре потасовки, сообщает РЕН ТВ.
Чемпионат вчера в 14:49
Фигурное катание
Плющенко перечислил недостатки Трусовой при работе с Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эфире «Матч ТВ» перечислил недостатки фигуристки Александры Трусовой при работе в группе тренера Этери Тутберидзе.
Lenta.ru 14:01
Здоровье
В Ростовской области рассказали о причинах массовых увольнений врачей
В Ростовской области заведующий хирургическим отделением центральной городской больницы Каменска-Шахтинского Георгий Медведев рассказал о причинах массовых увольнений врачей, сообщают региональные издания.
Южный Федеральный 12:42
Технологии
Компания Virgin Galactic представила проект сверхзвукового самолёта
Инженеры компании Virgin Galactic, владельцем которой является британский миллиардер Ричард Брэнсон, приступили к первому этапу разработки космического корабля.
Pravda.Ru 07:02
Происшествия
Очевидец рассказал о последствиях взрыва в Бейруте
Губернатор Бейрутского округа Маруан Абуд сравнил последствия ЧП с результатом ядерной бомбардировки японских городов.
Дни.ру 13:52
Здоровье
Минздрав пообещал россиянам 4 новых штамма гриппа в 2020 году
По данным Минздрава РФ, в приближающемся эпидсезоне в стране будут циркулировать вирусы гриппа А и В. «Что касается штаммов, то прогнозируется распространение вирусов гриппа подобных A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1) pdm09; A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2); B/Washington/02/2019 (Викторианская линия); B/Phuket/3073/2013 (Ямагатская линия)», — говорится в сообщении министерства.
АБН 09:01